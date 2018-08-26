Що варто зробити в Амстердамі

Амстердам – це місто свободи й самобутності. Столиця Нідерландів відома своїми мальовничими каналами, різнобарвними тюльпанами, багатою історією і культурними подіями. Ми склали перелік найкращих пам’яток Амстердаму, які ви просто не можете не відвідати в «Північній Венеції».

Амстердам – місто велосипедів

У столиці Нідерландів нараховується понад вісімсот тисяч велосипедів. Це більше, ніж самих велосипедистів. Такий вид спорту в Амстердамі є стилем життя. Кориснішого й приємнішого способу досліджувати затишні вулиці міста, мальовничі канали та найвизначніші пам’ятки, ніж крутячи педалі немає. Велоспорт в Амстердамі безпечний та цікавий. Тож приєднуйтесь до місцевих жителів і застрибуйте на велосипед.

Загубитися в Джордаане

Культурний район Джордаане вважається найчарівнішим місцем Амстердама. Цей квартал складається з вузеньких вуличок та химерних будинків різних епох, де рясніють художні галереї, антикварні крамнички, внутрішні дворики з садами, атмосферні бари та ресторани. Можна легко загубитися в лабіринті вулиць, де стільки всього захопливого.

Вивчати різноманітні музеї

Зазирніть до будинку Rijksmuseum, музею Вінсента ван Гога та музею сучасного мистецтва Stedelijk, які є культурним серцем Амстердама. Район Museumplein, заснований у ХІХ столітті, приваблює виставками просто неба, ярмарками та великим басейном. Зимою басейн перетворюється на величезний каток.

Rijksmuseum – найбільший музей мистецтва та історії в Амстердамі та світовий культурний центр, де зберігаються тисячі шедеврів мистецтва, зокрема картина Рембрандта «Нічна варта». Колекція музею нараховує понад вісім тисяч полотен і щоб оглянути всі може дня не вистачити.

А в музеї ван Гога зібрано понад 1000 картин художника, малюнків і листів. Відвідувачам пропонується не лише познайомитися ближче з творчістю митця, а й надихнутися неповторною історією його успіху.

Прогуляйтесь казковими каналами

Канали Амстердама були створені у XVII столітті задля контролю рівня води у бухтах. Сьогодні вони слугують прикрасою міста та віднесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Через цю унікальну систему Амстердам часто називають «Північною Венецією». Поїздка на човнику каналами вдень і вночі, серед освітлених вогниками мостів та чудернацьких будиночків – захопливе видовище.

Спробуйте голландський оселедець

Саме оселедець вважається національною стравою в Амстердамі. Haringhandels (візочки оселедцю) рясніють тут на кожному кроці. Почастуйтеся фірмовим «broodje haring» – великим бутербродом з рибою, солоними огірками та цибулею. Оселедець повинен бути виловленим у період з травня по липень. Тоді риба буде оптимальної жирності та страва смакуватиме якнайкраще.

Відвідайте будинок Анни Франк

У будинку Принсенграхт Анна Франк та її родина ховалися від нацистів протягом двох років після пережитих переслідувань у Німеччині. Задня частина будинку залишилась незмінною, щоб показати, яким було життя для Анни та її сім’ї.

Випити пива у вітряку

В Амстердамі є вісім вітряних млинів. De Gooyer – не просто вітряк, під його лопатями розмістилася справжня голландська пивоварня з великою відкритою терасою, де пропонують півгодинні екскурсії та дегустації напоїв. Це чудова нагода спробувати солодкий натуральний напій з хмелю, насолодитися мальовничими краєвидами Амстердаму та дізнатися цікаві факти про культуру пивоваріння.

Помилуйтеся полями тюльпанів

Тюльпани, як і канали та оселедець, вважаються символом голландської культури, а тому поїздка в Нідерланди не буде вдалою, якщо не побувати на квіткових полях. Найвідоміше місце, де продають тюльпани та їх цибулини Bloemenmarkt – єдиний у світі плавучий ярмарок, розташований вздовж каналу Singel. А дізнатися, чому голландці так люблять ці квіти ви можете відвідавши Amsterdam Tulip Museum (Музей тюльпанів) в культурному районі Джордаане.

Дарина Костомаха