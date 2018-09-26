Снорклінг: перший крок у підводне царство

Снорклінг (сноркелінг), або плавання з трубкою та маскою на поверхні води, є спрощеним видом дайвінгу. Окрім того, цей вид активного відпочинку підходить для тих охочих подивитись підводний світ, які поки неготові або бояться пірнати з аквалангом.

Для того, щоб плавати з маскою і трубкою необов’язково володіти особливими навичками, тому можна вважати, що снорклінгом можуть займатись навіть діти.

Такий вид пірнання стане найбільш простою й доступною розвагою на воді. Все, що вам знадобиться це тільки заздалегідь обрати маску, трубку і, якщо необхідно, ласти.

Як обрати маску початківцю?

Маску для снорклінга краще вибирати пласку маску з одним склом, яка забезпечить найкращий кут для огляду, а відстань до скла буде мінімальною. Для того, щоб правильно обрати маску, прикладіть її до обличчя і зробіть вдих через ніс.

Якщо маска ідеально тримається на обличчі навіть без використання ремінця, то її сміливо можна купувати. Вартість маски, яка підійде початківцю знаходиться у межах 170-300 грн.

Для того, щоб маска не запотівала можна купити спеціальний засіб, але досвідчені любителі снорклінга користуються народним методом. Досвідчений екскурсовод Володимир радить:

«Можна нанести слину на внутрішню сторону маски, розподілити по поверхні й просто сполоснути морською водою».

Яка трубка є оптимальною для новачка?

Наступним важливими елементом для снорклінга є трубка. Для початківця буде достатньо трубки середньої довжини, але з великим діаметром. Вузькі й занадто довгі можуть ускладнювати дихання.

Варто пам’ятати про те, що наявність клапану полегшить очищення у випадку потрапляння води. Під час вибору трубки також потрібно звертати увагу на її зручність у використанні саме для вас.

Загубник, елемент, який розташовується в роті, повинен перебувати на рівні губ, без необхідності переміщення в більш зручні позиції.

Оптимальним варіантом буде, якщо конструкція трубки передбачатиме можливість заміни загубника у разі зношування.

Пам’ятайте, що трубка це ваш особистий аксесуар. Тому, якщо ви плануєте займатись снорклінгом на відпочинку, краще прикупіть його собі, а не орендуйте. Ціни на такий аксесуар стартують від 100 грн.

Після кожного використання трубку необхідно промивати пісною водою і висушувати.

Купуємо ласти

Останній елемент спорядження для снорклінгу це ласти.

Їх обрати найпростіше, адже цей елемент не є настільки необхідним, як маска чи трубка і їх можна використовувати за бажанням. Вони допомагають швидше пересуватись під водою та на її поверхні, витрачаючи при цьому менше сил.

Найкращим варіантом для новачка будуть прості гумові або гумово-пластикові ласти із закритою п’яткою.

Такі ласти можна придбати в серед-ньому за 300-350 грн.

Снорклінг є чудовою альтернативою лінивому відпочинку. Якщо ви збираєтесь у довгоочікувану відпустку, подумайте над купівлею спорядження й насолоджуйтесь пірнанням у морські чи океанські глибини.

Анна Телько