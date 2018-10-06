Сонячна Італія

Італія розташувалася на Апеннінському півострові, який з космосу нагадує витончений довгий чобіток з ботфортом і на підборах. Омивана п’ятьма морями, ця країна вдало поєднала в собі можливості пляжного відпочинку в м’якому середземноморському кліматі, і прекрасні умови для гірськолижного спорту в Альпах. Саме тут знаходиться найвища і мальовнича вершина Західної Європи – Монблан. А крім засніжених гір, пляжів, країна приваблива і з точки зору пізнавального туризму: багата культурно-історична спадщина і національні свята – чудова нагода для поїздки в Італію.



Мілан — друге за величиною місто Італії, найбільший промисловий, фінансовий, торговий і транспортний вузол країни, важливий культурний центр, законодавець європейської моди. Місто знамените своїми музеями, картинними галереями, театрами, пам’ятниками архітектури, навчальними закладами. Сьогоднішній Мілан – діловий і промисловий центр Італії, у місті зосереджені правління найбільших монополій, банки, біржі. Саме в Мілані влаштувалися всесвітньо відомі корпорації, на кшталт «Піреллі» і «Альфа Ромео».

Найзнаменитіший архітектурний пам’ятник і символ Мілана – Міланський собор. Собор розташований в центрі міста і являє собою грандіозне і складне спорудження готичної архітектури. На весь світ Мілан знаменитий своїм оперним театром «Ла Скала», який побудований в 1778 році і зіграв величезну роль у розвитку італійської музики і культури.

Мілан – місто-законодавець мод. Дорогий і шикарний, Мілан – батьківщина Armani і Versace. У Мілані безліч великих супермаркетів і бутиків знаменитих будинків моди. Найкращі магазини розташовані на вулиці Віа Монтенаполеоне, побудованої на початку XVIII століття в неокласичному стилі. Сусідами крихітні вулички: Віа Санто Спіріто, Віа Джезу, Віа Сант Андреа.

Що скуштувати в Італії?



Італійська кухня – еталон вишуканості, простоти та неповторного розмаїття. Як все це поєднується? Відповідь знаходимо у менталітеті італійців. Вони зберегли в кожній провінції свою індивідуальність, яка відбилася і на кулінарні традиції. Саме тому мандрівники, вирушаючи в тур по Італії, часто порівнюють меню різних міст, вибудовуючи справжні «гастрономічні тури».

Паста

Основа основ будь-якої страви на Апеннінах. Як її тільки не називають: спагетті, вермішель, ріжки, макарони … В якості заправки італійці вважають за краще тертий пармезан або густий томатний соус. М’ясо до пасти додається далеко не завжди.

Піца

Якщо ви хоч раз побували в Італії, то вже знаєте, що справжня піца готується тільки в Неаполі, і у неї навіть є своє ім’я – Маргарита, на честь дружини короля Умберто I. У ній не буде ні скибочок ковбаси, ні анчоусів, зате її рясно прикрашають моцарелою, помідорами і листочками базиліку. Остаточне дотримання канону – прожарювання на відкритому вогні в духовці з цегли.

Карпаччо

Всупереч відомій помилці, цей вид холодної закуски був винайдений не в епоху Ренесансу, а в середині XX століття власником легендарного венеціанського «Бара Гаррі». Страва являє собою найтонші скибочки яловичої вирізки. Карпаччо з лосося або навіть з ананасів також можна зустріти в меню італійських кафе і ресторанів.

Лазанья

На думку більшості авторитетних кухарів, це вершина італійської кухні. Знаменита листкова запіканка зі шматочками пасти квадратної форми з двома видами сирів: моцарелою і пармезаном.

Джелато

Легендарний десерт, оспіваний зіркою італійського диско Пупо, може бути не тільки шоколадним. Називати його морозивом не зовсім коректно – готується джелато шляхом прямої заморозки молока, вершків і значної кількості цукру, від чого виходить більш густим і солодким, але при цьому низькокалорійним, за що ласощі і полюбили багато дівчат.

Італія — країна розмаїття. У ній є і довжелезні пляжі, і високі гірські пасма з зазубленими гребенями, і спекотне літо на півдні, і морозна зима на півночі. Вам стовідсотково варто відвідати цю країну!

Вікторія Баркова