Трускавець, Східниця чи Моршин?

Українська земля багата та родюча – це знають усі. Проте на лікувальні курорти багато хто віддає перевагу їхати за кордон. А дарма. Серед українських оздоровчих курортів є унікальні місцинки, яких немає більше ніде у світі. Це Східниця, Моршин та Трускавець. Чим цілюща вода відрізняється в цих місцях та куди краще їхати саме вам – з’ясуймо разом.

Трускавець



Трускавець – невеличке містечко Львівської області, яке стало відоме завдяки розташуванню тут джерел лікувальної води «Нафтуся». Нафтуся – слабо мінералізована, гідрокарбонатна, магнієво-кальцієва вода, що має специфічний присмак і характерний легкий запах нафти. Так, водичка містить речовини нафтового походження, проте боятися їх не треба. Трускавець особливий тим, що розташований поблизу гір, і тут м’який клімат. Взимку, навіть коли є сніг, погода приємна та не сувора. Поблизу знаходяться гори та ліси – повітря неймовірно чисте. Сюди приїжджають на оздоровлення опорно-рухового апарату, ендокринної системи, захворювань нирок, сечовивідної і жовчовивідної системи, печінки, серцево-судинної системи.

Нафтуся перш за все добре очищає організм. Її властивості унікальні, і, що найголовніше, воду можна пити тільки в Трускавці. Вона не підлягає транспортуванню, бо вже через годину контакту з повітрям втрачає свої властивості. Вода добре вимиває каміння з нирок, тому варто бути обережними перед застосуванням людям із проблемами з нирками. Також добрий ефект вода має при лікуванні обміну речовин, вона виводить токсини з організму і радіонукліди, зупиняє запальні процеси, має імуномодулюючу дію. Увага! У деяких пацієнтів спостерігаються загострення від вживання Нафтусі, а також вода має протипоказання, тому обов’язково перед тим, як їхати до Трускавця варто порадитися з лікарем.

Окрім мінеральних вод, Трускавець пропонує бальнеологічні процедури, різні оздоровчі процедури. Кількість та види вам призначить лікар.

Східниця

Східницю ще називають «українською Швейцарією», бо тут немає старих радянських будівель – тільки нові затишні хатинки та готелі. Курорт довгий час незаслужено був у тіні Трускавця, адже теж знаходиться у Львівській області, неподалік від Дрогобича. Також має неперевершений клімат і сусідство з горами, та чудові мінеральні води.

Лікувальні властивості мінеральних вод Східниці охоплюють урологічні захворювання, проблеми ЖКШ, обмін речовин та ниркові захворювання. Тут є аж 38 джерел із різною мінеральною водою (для відвідувачів відкриті 10 джерел). І кажуть, що вона тут набагато сильніша за сусідню Нафтусю, адже активно її використовувати почали не так давно.

Неподалік розташований заповідник «Тускань», названий так на честь укріплення, що тут розташовувалося в епоху Середньовіччя. Тут чудове затишне місце для всіх, хто хоче тихого, ненав’язливого відпочинку.



Моршин



Моршин за лікувальною дією – лідер для проблем із жовчним міхуром, печінкою, шлунком та кишківником. Моршинська мінеральна вода дуже м’яка, проте так само має низку протипоказань. За активностями у Моршин їдуть як у місце середнє між людним Трускавцем та тихою Східнецею. Тут так само можна знайти як активний, так і пасивний відпочинок, а також отримати бальнеологічні процедури. Влітку є можливість поніжитися на сонечку біля одного з двох озер та навіть покупатися. Вода там дуже чиста.

Що ж, у цілому, курорти Львівської області, хоч і схожі, проте мають кожен свої особливості. Радимо проконсультуватися з лікарем перед тим, як робити вибір. Але пам’ятайте, що кожен із них унікальний та корисний.

Анастасія Бабченко