Ці дивні французи…

Франція є законодавцем багатьох речей: архітектури, моди, кухні, мистецтва, кіно, адже французи прагнуть бути в усьому найпершими та найкращими і багато у чому у них це виходить. Їх ментальність унікальна, а отже потребує особливої уваги. Справжнього француза можна впізнати за тим, як він їсть, поводить себе, одягається, яке кіно дивиться.

Взагалі, французи дуже впевнені у собі, можливо через те, що увесь світ визнає їх кращими у багатьох речах. У XII столітті французів вперше порівняли з півнями через пихатість французької знаті, але вони сприйняли це за комплімент, адже ці птахи сповнені гідності та дуже горді, а отже дійсно схожі на представників цієї нації. З того часу півень є одним з неофіційних символів Франції.

«Про ментальність французів можна сказати декілька речей: вони дуже горді, волелюбні, креативні та економні. Також, вони дуже мотивовані. Чи плануєте ви відвідування театру на рік вперед? А французи планують. Більш того, ви навряд чи знайдете білети на найліпші вистави, концерти, виставки Франції, менш ніж за рік до події. І їх скуповують не туристи.

Жоден француз не має звички прийти додому, ввімкнути телевізор і просидіти так до ночі. У них вечір – це час для родини, сиру та вина, або якогось культурного заходу, а там буде і вино, і сир. Французи знають собі ціну і не приховують це, навпаки, вони заробляють на цьому гроші. Але у той самий час вони поважають та захоплюються вміннями інших, якщо вміння, звичайно, є.

Про французів можу говорити годинами, такі вони незвичайні» – розповідає Тетяна Крупник, перекладач французької мови, яка провела багато часу у різних регіонах Франції.

Але, незважаючи ні на що, французи залишаються володарями унікального характеру та надзвичайного смаку.

Француз-гурман

Французи вміють від усього отримувати задоволення. Вони дотримуються традицій, тому завжди снідають, обідають та вечеряють у певний час і кожний прийом їжі має свої тонкощі та правила.

Поспішаючи у справах, француз часто не встигає поснідати вдома, але неодмінно встигне насолодитися теплим круасаном, філіжанкою ароматної кави, апельсиновим соком та свіжим багетом з солоним маслом та джемом у традиційному французькому кафе. Франція одна з країн, де вживають найбільшу кількість кави, як і вина, до речі.

На обід французи надають перевагу легкому супу та основній страві.

Ввечері француз постає перед вибором, адже варіантів для вечері безліч. Але, скоріш за все, разом зі стравою він наллє або замовить для себе келих французького сухого вина.

Для сиру, видів якого безліч, виділяється окрема трапеза, яка супроводжується вином.

«До речі, вино французи п’ють із власного регіону, адже скрізь є свої виноградники. У центральній Франції зазвичай п’ють червоне вино, а на півночі – біле, адже там море і розвинене рибальство, а до риби більше смакує біле вино» – розповідає Тетяна Крупник про гастрономічні вподобання французів.

Франція мало не єдина велика країна, де фаст-фуд не набув популярності. Французи надають перевагу правильному харчуванню та не мають звички перекусити. Ось і весь секрет стрункості французьких жінок.

Француз-інтелігент

Француз зазвичай дружній та приязний, але дуже оберігає свій особистий простір та хоче хоч якийсь час протягом дня проводити на самоті. Тому спроба влізти в його особистий простір може сприйнятися досить різко.

Він суворо дотримується правил етикету, але тільки тих, які є загальноприйнятими серед французів. Наприклад, француз ніколи не буде зачісуватися привселюдно, а француженка не буде підправляти макіяж. Якщо на вулиці дуже спекотно, француз не зніме піджак і не розпустить вузол краватки, одяг його завжди буде в повному порядку.

Тим паче, французи полюбляють нудистські пляжі (до речі, у Франції знаходяться одні з найбільших нудистських пляжів в Європі).

Француз-піжон

Франція – столиця моди та стилю. Не лише француженки, а й французи приділяють багато уваги своєму зовнішньому вигляду, зокрема одягу.

«У вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження» – говорила законодавиця світової моди, французька дизайнерка Коко Шанель.

Французи й до сьогодні слідують її настановам у моді та у житті.

До речі, саме вони зробили найвизначніші відкриття у світі моди. Класичний силует, в якому обтягується бюст і талія, придуманий у Франції ще у XVIII столітті. Ще одне відкриття французів у світі моди – це берет, який став традиційним головним убором Франції.

У 1926 році американський журнал «Vogue» опублікував фото простої чорної сукні, створеної Коко Шанель. Сукні, довжина якої доходила до щиколотки, мала прямий силует і була описана, як «щось схоже на уніформу для всіх жінок, які мають смак». До цього часу чорна сукня вважалася придатною тільки для жалоби. Так з’явилося легендарна і популярна досі маленька чорна сукня.

Також у Франції вперше з’явилася красива жіноча спідня білизна, біжутерія та жіночий смокінг.

Француз-кіноман

Французьке кіно є легендарним. Варто почати з того, що початок поширення кінематографа в його сучасному вигляді було покладено фільмуванням і публічною демонстрацією перших короткометражних фільмів. 22 березня 1895 року в Парижі братами Люм’єр був вперше продемонстрований їх «сінематограф». Отже, кіно, як воно є, зародилося у столиці Франції.

Французьке кіно є незвичним, у порівнянні з всесвітньовідомими картинами інших країн. Воно повільне, дивне та неочікуване, але у той самий час стильне та шедевральне. Якщо таке кіно було знято не французами, а, наприклад, американцями, його навряд зрозуміли б.

Француженка: ставлення до життя

«Не можна одночасно мати дві долі – долю неприборканого дурня і помірного мудреця. Не можна витримувати нічне життя і бути в змозі створити щось днем. Не можна дозволяти собі їжу та алкоголь, які руйнують тіло, і все ж сподіватися мати тіло, яке має мінімальні пошкодження. Свічка, яка горить з двох кінців, може, звичайно, поширювати найяскравіше світло, але темрява, яка піде згодом, буде довгою» – Коко Шанель

Французькі жінки за звичай ведуть здоровий образ життя: вчасно лягають спати, рано встають, правильно харчуються, адже хочуть добре себе почувати та гарно виглядати.

Французькі жінки, певно, одні у світі, які вважають, що жіноча краса розквітає у 40 років. Вони так вважають не безпідставно, адже француженки у цьому віці дійсно виглядають чудово.

«Французькі жінки розквітають у сорок років! Не можу дочекатися!» – Жюльєт Бінош (французька актриса).

Француженки дуже волелюбні та норовливі. Частіше вони дозволяють чоловіку любити себе, аніж самі страждають від кохання. У Франції багато феміністок, це вже щось говорить про їх характер. Французькі жінки майже нічого не робить, щоб подобатися чоловікам, вони мають вроджений шарм, а вміння доглядати за собою у них у крові.

Французи – люди з власними традиціями, вони шанують та дотримуються їх. Саме ці традиції дають французам той дух свободи та впевненість у собі та своїх діях. Горді, неочікувані, ексцентричні, вільні та водночас спокійні та філософські, ці дивні французи…

Олександра Сулименко