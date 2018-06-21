Туризм і безпека: як не потрапити в халепу

Тільки-но температура повітря перевищує 20 °C, ми в приємному хвилюванні починаємо планувати свою відпустку. Усюди манять фотокартки з екзотичних країн, туристичні фірми намагаються продати нам путівки на найкращі світові курорти, рекламуючи той чи той готель так, неначе ліжка там із чистого золота. Дехто без сумнівів купляює дешеві путівки, сліпо довіряючи туристичним агентам. Часом буває так, що представники фірми кажуть правду щодо готелю, умов та харчування. Але й нерідко необізнані туристи повертаються з омріяної відпустки «голі» та «босі». Щороку таких випадків, на жаль, дедалі більше. Чому так буває? Невже це необачність туристів? Та як уберегти себе від таких наслідків відпустки та провести гарно час?

Слід розпочати безпосередньо з вибору туристичної агенції, яка надає послуги бронювання відпочинку. Юрист та адвокат Тарас Бондаренко радить перш за все радитися зі знайомими. «До мене часто звертаються люди різного віку за порадами щодо невдалого відпочинку. Я, звісно, щоразу намагаюся надати гідну консультацію з приводу того чи того питання, але на яку допомогу від мене чекають, коли туристична фірма навіть не зареєстрована офіційно? Люди потерпають від необачності», — наголошує пан Бондаренко.

За 10 років роботи на посаді адвоката, за його словами, він стикався з жахливими випадками омани туристів агенціями. Так, навіть траплялося, що громадянин придбає відпустку за досить пристойну суму коштів, спакує валізи, прибуде на місце призначення, а там ні його, ні його агентів знати не знають. Найчастіше такі нещасні випадки бувають серед пенсіонерів, які не мають змогу «просерфити» Інтернет, аби отримати детальну інформацію щодо запропонованих агенцією послуг. Інші випадки не менш сумні: невідповідність ціни якості, жахливі умови в готелях, неналежне харчування тощо.

Аби уникнути всіх вищезгаданих проблем, необхідно дуже уважно обирати агенцію для придбання путівки. По-перше, бажано, щоб хтось зі знайомих уже користувався її послугами. Якщо ж ви поважаєте цю людину та довіряєте їй, то, можливо, ця агенція саме те, що вам потрібно. По-друге, бажано також скористуватися послугами Інтернету. На сьогодні віртуальний простір — невичерпне джерело інформації стосовно найрізноманітніших сфер нашого життя. Тут можна знайти інформацію про готель, країну, персонал, тобто про все, що пропонує агенція.

Інший фактор, який слід враховувати під час вибору відпустки, — фактор здоров’я. Так, наприклад, якщо ваші судини реагують на зміни погодних умов, надмірну вологу повітря та тропічний клімат, слід уникати країн, для яких це характерне. Заздалегідь попередьте туристичного агента, що ви маєте певні вади здоров’я, аби той мав змогу запропонувати вам ідеальний варіант відпустки.

Якщо важливим аспектом відпочинку для вас є правильне харчування, обирайте готелі all-inclusive («усе включено»). Це означає, що ви заздалегідь купляєте путівку в такий тип готелю, де всі послуги (переважно це харчування та напої) будуть включені до суми оплати, і вам не доведеться витрачати гроші, аби нагодувати себе. Це дійсно дуже зручно і вигідно. По-перше, ви маєте необмежену кількість їжі та напоїв, тобто можна не хвилюватися, що під час відпустки вам доведеться шукати місце, де нагодують якісно та смачно. По-друге, як показує практика, це зекономить ваші кошти, адже, як правило, туристи, які віддають гроші за готель і лише сніданок, витрачають набагато більше, ніж ті, хто заздалегідь оплачує все.

Безкоштовний сир лише в мишоловці! Пам’ятайте про це, коли будете чути занадто дешеві пропозиції щодо відпочинку. Потрібно бути реалістом: комфортний новий готель на березі моря з відмінним сервісом та розкішною вечерею не може коштувати дешево, навіть незважаючи на сезон. Дешевими можуть бути або бюджетні варіанти готелів, або якщо вам запропоновано «гарячу» путівку.

Заздалегідь уточнюйте розміщення номерів у готелі. Часто буває так, що, плануючи відпустку, ви буквально мрієте про комфортну готельну кімнату, де з вікон відкриється прекрасний краєвид на море чи океан. Є готелі прямокутні — з номерами по обидва боки. І досить часто трапляються випадки, що, приїхавши на відпочинок, туристи невдоволені краєвидом з номеру. Тому без вагань вимагайте від туристичної агенції бронювання саме номеру з відповідним краєвидом. Бажано взагалі заздалегідь ознайомитися з розташуванням номерів у готелі, аби обрати ідеальний варіант для відпочинку.

І остання, але не менш важлива порада: забезпечте себе належним страхуванням, але покладіть у валізу дещо на всякий випадок. У туристичній агенції вам нададуть необхідну інформацію щодо вашого страхування під час подорожі. Але якщо ви знаєте, що в дорозі вам може стати погано, або невпевнені, що в тій чи тій країні зможете знайти необхідну вам кількість ліків, — наповніть нею краще одне з відділень вашої валізи. Багато місця ліки не займуть, але так ви будете впевнені у своїй безпеці в разі виникнення неприємних ситуацій зі здоров’ям. Взагалі є базовий набір, який кожен турист повинен завжди мати при собі на відпочинку. Цей перелік включає в себе що-небудь від головної болі, для зниження температури, від застуди, серцеві краплі, для нормалізації тиску тощо.

Якщо є хронічні хвороби, то варто мати з собою ліки на випадок загострення. Кожен готель обов’язково має послугу виклику швидкої та місцевого лікаря, але часом випадки можуть бути не такі серйозні, щоб звертатися за додатковою допомогою. Отоларинголог Павло Вінничук радить обов’язково брати з собою ліки від алергії. «До мене часто звертаються пацієнти після літньої відпуски. Скаржаться на нежить, при якому немає підвищеної температури чи болю в горлі, але який неабияк псує настрій та заважає комфорту. 90 % — алергічні реакції, які необхідно усувати медикаментозно. Саме тому я раджу мати при собі що-небудь від алергії. Можливо не знадобиться, але про всяк випадок завжди повинно бути», — наголошує пан Винничук.

У будь-якому разі планувати відпочинок можна починати вже сьогодні. Головне пам’ятати про всі вищезгадані поради, і тоді ваша відпустка вам запам’ятається і буде прекрасною.

Юлія Беренштейн