У світ пірамід та вічного сонця. Єгипет: очікування та реальність

Якихось три години літаком і ви ступаєте на землю зовсім іншого континенту – Африки. Саме там розташований наш сьогоднішній пункт призначення Єгипет. Тож знайомтеся з його традиціями та національними особливостями.

Розвінчуємо стереотипи

Єгипет – це нудно та банально. Так можуть стверджувати лише ті, хто там ніколи не був. Відвідувачі країни розповідають про безліч екскурсійних програм, серед яких не лише піраміди, а численні музеї, історичні місця, політ до Каїра або Ізраїлю. До того ж сервіс, кухня, краєвиди аж зовсім не гірші, ніж на інших світових курортах.

Влітку до Єгипту їхати не варто. Клімат нестерпний, температура сягає 50 градусів, численні опіки шкіри, тощо. Насправді це міф. Потрібно просто обрати правильний курорт. Улітку краще відпочивати у Хургаді, адже там менша вологість повітря і спека відчувається не так сильно. Також варто порадитися з туроператором, або заздалегідь подивитися прогноз погоди. А також користуватися сонцезахисними кремами, головними уборами та не засмагати в найспекотніші години дня (з 11.00 до 17.00)

Місцеві люди хитрі, підозрілі, беруть дівчат у рабство. Такі історії траплялися насправді, тож довіряти єгиптянам справді небезпечно. Проте в період з середини червня і до середини липня небезпека в Єгипті жінкам не загрожує. Адже протягом цих 30 днів місцеві мешканці дотримуються суворого посту, пов’язаного з Рамаданом (національним мусульманським святом). Окрім обмежень у раціоні, чоловікам забороняється палити, вживати алкоголь, а також мати стосунки із жінками. Тож єгиптяни не звертатимуть уваги на туристок, як би їм цього не хотілося.

Планувати – зайвих грошей не витрачати!

Планувати подорож варто заздалегідь через туристичне агентство. Найшвидший, найвигідніший і чи не єдиний спосіб дістатися Єгипту – це авіапереліт. Оптимальним місцем проживання стане готель, там їх безліч на будь-який смак та гаманець. Апартаменти на час довгої відпустки обійдуться надто дорого, а система каучсерфінг в Єгипті не розвинена.

Подорожі під час подорожі!

Зазвичай у перший день відпочинку турист знайомиться не лише з країною та її пейзажами, а зі своїм гідом. Це людина, яка відповідатиме на всі ваші запитання протягом вашого перебування закордоном зрозумілою для вас мовою. В Єгипті такі знайомства тривають з годину. Працівник розповідає про всі екскурсії та послуги, що може надати клієнтам готель. Пропозицій вистачить на кожен день двотижневої відпустки та навіть більше. Проте будьте готовими доплачувати за все окремо.

Окрім «банальних пірамід», туристи полюбляють катання пустелею на квадроциклах, морські прогулянки яхтами та дайвінг біля коралових рифів. А для тих, хто прагне познайомитися з культурою та історією країни є безліч подорожей до відомих монастирів, соборів та міст.

Обережно, корали!

Корали вважаються національною гордістю єгиптян. Боже борони вас відламувати шматки цих морських створінь на сувеніри. На митному контролі вас не випустять із країни, якщо помітять у кишені хоча б маленький шматочок. І не сумнівайтеся, що заборонену річ знайдуть.

Будьте обережними з коралами не лише на митниці, а й у морі. Корали дуже тверді та гострі, ними легко поранитися або вдаритися. До того ж дуже часто біля них мешкають морські їжаки з отруйними голками. Тож не підпливайте близько до рифів, особливо, коли море не спокійне.

Привіт, рибко Немо!

Ну і нарешті, про море. В Єгипті подайвити з аквалангом захочеться навіть тим, хто не вміє плавати та боїться пірнати. У прозорій блакитній воді можна відчути себе героєм «У пошуках Немо». Окрім червоно-білої рибки клоуна тут ви зустрінете Рибу-хірурга, крилатку, рибу-янгола, метелика, папугу та ще сотні видів та підвидів і це навіть не випливаючи у відкрите море. Також у Червоному морі живуть різні породи привітних дельфінів, скатів, мурен та біля 30 видів акул.

Літо цілий рік!

У Єгипті не буває зими, літня погода панує впродовж усіх 365 днів на рік. Сюди можна полетіти хоч на новорічні свята. І тут не буде снігу та людей у хутрі, але Дід Мороз усе таки прийде, принесе ялинку, і ще й поставить її прямо посеред пляжу.

Тож вперед за враженнями. Насолоджуйтесь кожною хвилиною вашого життя та подорожуйте, коли вам захочеться.

Анастасія Білоус