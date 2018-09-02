Угорщина: термальні води та архітектурні дива

Коли реальність не лише відповідає очікуванням, а й виявляється набагато кращою, то мова швидше за все про Угорщину. Ця невелика, але унікальна країна наповнить ваш відпочинок найрізноманітнішими враженнями – велична архітектура, відкриті цілий рік термальні джерела і, звичайно ж, знамениті токайські вина.

Столиця на Дунаї

Історія Будапешта (столиці Угорщини) сповнена численних воєн і вторгнень. Тому незвичайне поєднання архітектурних стилів пов’язане перш за все з постійними руйнуваннями та відбудовуванням міста. Зараз колекція палаців, церков і пам’ятників Будапешта оголошена світовою культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Цим містом можна сміливо гуляти навіть без мапи. Куди не підеш – скрізь обов’язково побачиш щось цікаве. Історичний центр обійти за день практично не можливо, тому в Будапешті всюди є пункти прокату, а велодоріжки прокладені поруч з усіма визначними пам’ятками.

Але справжній дух країни панує в провінції: у прихованих густою зеленню замках, маленьких затишних містах, рибальських селищах, у їх гучних тавернах, дзюркотливих струмках і печерах та природних термальних джерелах.

Хайдусобосло

Місто, назву якого з першого разу вимовить лише угорець, отримало славу мекки ревматиків та раю для відпочивальників. Хайдусобосло, місто-курорт на Сході Угорщини, стало відомим саме завдяки своїм лікувальним водам.

Якщо більшість держав після довгих і марних пошуків енергоносіїв на своїх територіях зазнали невдачі, то угорці, не знайшовши чорного золота, знайшли інший скарб – термальні води. То тут, то там з надр мадярської землі замість нафти на волю вириваються гарячі джерела цілющих вод. Зі свердловини глибиною 1100 метрів б’є цілющий коктейль з гідрокарбонатних солей, йоду, брому, фтору, заліза, магнію та інших розчинних мінеральних речовин, у тому числі бітуму, який разом з йодом надає темно-коричневий колір водам Хайдусобосло.

Зараз водолікарня цього міста вважається найбільшим бальнеологічним комплексом Угорщини та пропонує відпочивальникам понад сорок видів різних процедур. Тут застосовують грязелікування, лікувальну гімнастику, масаж, фізіотерапію та пропонують комплекси басейнів зі штучною хвилею й іншими сучасними акваефектами, дитячі басейни, джакузі, а також найбільший у Східній Європі середземноморський пляж.

Дебрецен

Дебрецен – друге за кількістю населення після столиці місто в Угорщині, відоме великою кількістю навчальних закладів і своїм університетом.

Університет Дебрецена – один із найвідоміших і найстаріших навчальних закладів країни. Заснований в 1538 році як Кальвіністський коледж, згодом був перетворений на Королівський Університет. Сьогодні він налічує 11 факультетів і 2 коледжі, тут навчаються понад 20000 студентів.

Для туристів головною пам’яткою Дебрецена є Кальвіністський собор, побудований в 1812 році в стилі неокласицизму. Це найбільший протестантський храм країни.

Дебрецен також розташований на термальних джерелах. У північній частині міста розкинувся великий лісовий масив – парк Надьйордйо. З 1939 року він є природним заповідником, на території якого створено величезний водний комплекс. Лікувальна купальня парку разом з чотирма термальними басейнами займає територію площею 11000 квадратних метрів.

Хортобадь

Цей найстаріший національний парк Угорщини є найбільшою природоохоронною територією країни та входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Розташований за 40 км від Дебрецена

Якщо у вас є бажання доторкнутися до природи, то краще місця, ніж Хортобадь, не знайти. Парк справляє неоднозначне враження на відвідувачів: ви начебто перебуваєте на абсолютно дикій території. Але доглянутість угідь говорить про зворотне. Чи то природа сама про себе чудово піклується, чи то людина так делікатно їй допомагає.

Здавна територію сучасного національного парку місцеве населення використовувало під пасовища. І до нашого часу тут живуть стада буйволів, сірих угорських биків, кіз і овець рідкісної породи «рацка». Також традиційним є хортобадьске конярство. В селі Мате знаходиться кінна ферма, де вже понад три століття розводять коней породи «ноніус». Щорічно в парку відбувається «Свято скакунів», що не може не привертати увагу багатьох туристів і любителів коней.

Мішкольц

Північніше Дебрецена розташований ще один термальний курорт Угорщини – Мішкольц-Тапольца. Знаменитий він завдяки єдиній в Європі термальній купальні в природній печері. Джерела місцевих термальних вод виходять на поверхню просто в печерах посеред скель, в купальнях кришталево чисте повітря, є підземна річка та озера. Температура води, що заповнює озера печер, пов’язаних між собою підземними коридорами, весь рік від+ 29С° до + 31С°, а глибина води сягає 130-140 см. Вміст солей у воді не високий, завдяки чому тут можна перебувати необмежений час. Тож відвідувачі курорту приїздять сюди на цілий день, бо й розваг і купання тут достатньо.

Егер

Егер називають центром угорської архітектури стилю бароко. Однією з найвизначніших пам’яток вважається середньовічна фортеця, що височіє над центральним кварталом міста. У ХVI столітті вона витримала штурм і облогу більш ніж 100-тисячної турецької армії. Зараз у фортеці проводять екскурсії, є монетний двір і картинна галерея. А в підземеллі – тюремний музей та виставка воскових фігур.

Егерський Кафедральний собор в стилі класицизму – другий за величиною в Угорщині. Тут найбільший в країні орган, на якому щодня виконують класичні композиції та церковну музику.

Але Егер славен не лише архітектурними пам’ятками та цілющими термальними водами, а й чудовими винами, виготовленими за старовинними рецептами та з дотриманням багатовікових традицій.

Граючись кубиком Рубіка, чи відкорковуючи пляшку токайського вина ми навряд думаємо про туристичні можливості Угорщини, звідки й походять вищеназвані речі. Та відпочинок у цій такій близькій для нас у багатьох сенсах країні, може поєднувати в собі купу незвіданих, доступних кожному вражень і задоволень.

Марія Бондаренко