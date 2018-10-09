Валенсія – за межами сучасності

Валенсія – футуристичне іспанське місто. Раніше ця місцевість була руслом річки Турія. Минулого століття, після масштабної повені, русло вирішили перенести в обхід міста, проклавши нове річище. А ось на території старого «провалля» завдовжки 10 кілометрів побудували міський парк під назвою «Сади Турії» (іспанською – Jardín del Túria). У цій довжелезній зеленій зоні чимало дитячих, спортивних майданчиків та кафе.

На території «Садів Турії» розташовані парк de Cabecera та архітектурний комплекс «Місто мистецтв та наук» (Ciudad de las Artes y las Ciencias).

Місто майбутнього створене майже 20 років тому, і складається з семи будівель. Тут розташований оперний театр з чудовою акустикою (El Palau de les Arts Reina Sofía), а також павільйон «Півсфера» (L’Hemisfèric), побудований у вигляді гігантського ока з кінотеатром IMAX і планетарієм.

Найбільшою спорудою футуристичного містечка є Музей наук принца Феліпе (El Museu de les Ciències Príncipe Felipe). Його висота складає 33 м, довжина – 250 м, а ширина – 110 м.

Зовні будівля не має прямих кутів і вертикальних ліній. До слова, тут можна дізнатися про розвиток науки і техніки і спробувати дію сучасних технологій на собі.

L’Umbracle – оранжерея парку. Там, під високими арками, періодично проводять виставки тропічних рослин, а іноді і сучасного мистецтва.

Натомість, в океанаріумі L’Oceanogràfic нараховують більше 45 000 тварин, зокрема, це пінгвіни, моржі, морські котики, інші ссавці, рептилії, птахи тощо.

Безумовно, на тлі 60-метрового акваріумного тунелю виходять дивовижні світлини.

Валенсія славиться не тільки футуристичною архітектурою. Варто поблукати вуличками старого міста, відвідати Кафедральний собор, у якому знаходиться Святий Грааль.

Уявляєте, та сама чаша, з якої за легендою пив сам Ісус на Таємній вечері.

А ось від Кафедрального собору зазирніть на площу Plaza Ayuntamiento, де розташована Ратуша, б’ють фонтани і дуже багато квітів.

Якщо ви полюбляєте гончарне мистецтво, то у Валенсії є Музей кераміки, а також відома в усьому світі фабрика Lladro. З екскурсії по фабриці ви можете дізнатися про поетапне створення витворів мистецтва з глини та побачити історичні експонати в музеї Lladro.

Біопарк у Валенсії – це не просто зоопарк, а дійсно величезний парк з тваринами, які перебувають в умовах, максимально наближених до природних.

Тварини живуть у повній гармонії, бо тут немає високих огорож.

Валенсія – місто, де можна поніжитися на сонечку, поплавати в морі, пограти у волейбол на пляжі.

А ввечері пройтися набережною, послухати вуличних музикантів і навіть потанцювати.

Марія Бризгалова