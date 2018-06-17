Все, що ви хотіли знати про каучсерфінг

Каучсерфінг – знахідка для бюджетних мандрівників. Реєструєшся, знаходиш потрібне місто та людей і… знімаєш ліжко-місце в них. Безкоштовно!

Плануєш омріяну поїздку, а в графу видатків лягають кругленькі суми за проживання та екскурсії? Із теперішніми стрибками валюти про безтурботний відпочинок можна тільки мріяти. Але як відчути країну зсередини, а не з вікна туристичного автобуса? Та ще й при цьому зекономити? Відповідь проста – каучсерфінг.

Couchsurfing (www.couchsurfing.org) – найбільше об’єднання мандрівників з усього світу. У ньому – люди, спільною метою яких є своєрідний “обмін гостинністю”. Про суть каучсерфінгу зрозуміло з його гасла: “У вас є друзі в усьому світі, просто поки ви ще з ними не зустрічалися”.

Каучсерфінг – взаємна допомога учасників, що може виражатися в чому завгодно. Це не тільки надання житла. Тут – і пригощання місцевими смаколиками, і знайомство з культурою, звичаями чи пам’ятками, і багато іншого.

Своїм досвідом з читачами поділилися Антон та Тетяна, постійні користувачі мережі Couchsurfing:

Наше перше знайомство з подібними гостьовими мережами відбулося 2007 року. Уперше ми скористалися мережею hospitalityclub.org для поїздки у Гельсінкі, а про couchsurfing’е дізналися за рік від німця, який зупинявся у нас.

Нас настільки вразила перша поїздка – безкоштовне житло в дорогій фінській столиці, знайомство і спілкування з живим фіном, прогулянка по нетуристичних місцях, – що ми заразилися цією ідеєю. Відтоді складно пригадати хоча б одну нашу подорож, де б ми не скористалися гостьовими мережами.

За шість років ми зустріли неймовірну кількість цікавих людей з усього світу. Серед наших друзів є студенти та викладачі, інженери та бізнесмени, художники, письменники і артисти, фермери та агенти з нерухомості, колишні військові і цивільні пілоти; православні і католики, мусульмани та індуси, буддисти, сикхи, іудеї – загалом, люди з абсолютно різних верств населення, різного достатку, освіти та віросповідання.

Досвідчені поділилися власними правилами користування цим сервісом, які, сподіваюся, допоможуть і вам.

Переваги каучсерфінгу:

1. Не потрібно шукати житло на місці. Ви приїжджаєте до чужого міста, знаючи, що вас там уже чекають. Причому не байдужа адміністраторка в заброньованому готелі, а позитивні люди, щиро вам раді.

2. У більшості випадків житло буде як мінімум затишнішим, ніж типовий номер у готелі. Важливу роль відіграє домашня атмосфера. Іноді ми зупинялися в будинках, які могли б дати фору і п′ятизірковому готелю (наприклад, у Куала-Лумпурі, Удайпурі, Бангалорі, Баколод, Думагете, Себу, Манілі).

3. Знайомство з новими цікавими людьми.

4. Можливість дізнатися про країну чи місто багато те, чого нема в жодному з путівників.

5. Практика англійської мови (або будь-якої іншої).

Недоліки:

1. Залежність. Якою би чудовою людиною не виявився каучсерфер, зупиняючись у його будинку, ви втрачаєте деяку частину своєї свободи. Необхідно підлаштовуватися під графік, традиції та звички чужої людини, враховувати її інтереси. Іноді, якщо господар багато працює і не може залишити вам ключів, необхідно йти рано вранці і повертатися разом з ним пізно ввечері.

2. Щоб знайти гарного каучсерфера, потрібен час. Іноді, якщо ви їдете у велике місто, на пошуки доведеться витратити кілька годин.

3. Скільки б не було позитивних відгуків у каучсерфера, кожна зустріч – це майже завжди “кіт у мішку”. Ніколи не знаєш на 100%, яка людина і чого від неї чекати.

Застереження:

Типи непорозумінь, які можуть трапитися в каучсерфінгу:

1. Жахливе житло. Незважаючи на те, що, найчастіше якість пропонованого житла досить висока, бувають і винятки. Рівень комфорту в усіх різний, і деякі каучсерфери щиро вважають, що всім мандрівникам абсолютно байдуже, де і в яких умовах спати. Вони приймають гостей навіть у маленьких брудних халупах з матрацом на підлозі. Більшість учасників прямо описують умови житла у своєму профілі. Але, на жаль, деякі вважають, що це робити необов’язково.

2. Неадекватні люди. У кожного – свої погляди на світ. Іноді буває так, що вони сильно відрізняється від звичних нам понять:) Одного разу ми зустріли дівчину, що влаштувала істерику, бо ми без дозволу взяли чашку з полиці. Був каучсерфер, який походжав по дому в одному рушнику, попиваючи з пляшки коньяк і розмірковуючи на філософські теми. Одного разу ми позичили каучсерферу трохи грошей і більше його не бачили.

3. Вимога грошей за житло/їжу. Це, скоріше, стосується зовсім бідних регіонів і трапляється у специфічних ситуаціях. Так, наприклад, в Індії можна зустріти каучсерферів – господарів готелів. Багато з них – чудові люди, але бувають і такі, які розуміють couchsurfing як спосіб залучення клієнтів. Отже, в таких випадках випадках питання оплати варто з’ясовувати заздалегідь.

4. Домагання. Це здебільшого стосується самотніх дівчат, які подорожують Індією. Наприклад, у Делі деякі каучсерфери використовують систему для знайомств. Слід сказати, що в нас є знайомі пари “індус + європейка”, що саме так і познайомилися. Але якщо такого нема серед ваших планів, будьте напоготові. Тут порада дуже проста: будьте розсудливі, уважно вивчайте відгуки та відсівайте всі сумнівні варіанти.

Незважаючи на те, що ці негативні ситуації мають місце, трапляються вони вкрай рідко, В нашій практиці – не частіше ніж у 10% випадків. Це неприємні моменти здебільшого у психологічному плані. Більшість подібних ситуацій вирішується досить легко. Якщо вам щось не подобається, ніхто не заважає зібрати речі і переїхати в готель. Про якийсь кримінал в Каучсерфінгу ми жодного разу ні від кого не чули.

На що варто звернути увагу при виборі хоста

• Кількість відгуків. Відгуки – це фактично основа каучсерфінгу. Саме за їх рахунок формується враження про людину. Велика кількість відгуків каже про багатий досвід каучсерфінгу у людини. При цьому більше відгуків не завжди означає краще.

З нашого досвіду, часто новачки без відгуків виявляються дуже цікавими людьми. Буває навпаки: а люди з парою сотень відгуків приймають у себе гостей з не зовсім очевидних причин, і нерідко їхні домівки вже переповнені. Якщо ви не налаштовані ризикувати, обирайте каучсерфера, в якого є 10-30 відгуків.

• Вік і стать. З якими людьми вам цікаво спілкуватися – справа тільки вашого смаку. Незважаючи на те, що вік хостів варіюється від 18 до 75 років, ми віддаємо перевагу у ровесникам – зазвичай із ними більше спільних інтересів. Зверніть увагу, що в графі “стать” може бути зазначено “several people” – це означає, що анкета спільна – наприклад, для пари.

• Кількість осіб, яких хост одночасно може прийняти. Найчастіше, якщо в профілі вказано “1 людина”, а ви подорожуєте удвох, то сенсу немає. Хоча бувають і винятки.

• Імовірність відповіді. Цей показник ґрунтується на тій кількості запитів, на які відповідає хост. Якщо в цьому полі стоїть 10%, то ви, звичайно, можете відправити запит, але ймовірність відповіді мала.

• Дата останнього відвідування сайту (last login). Якщо власник анкети не заходив на сайт вже кілька років, то малоймовірно, що він усе ще є активним учасником.

• Мова. Незважаючи на те, що переважна більшість членів спільноти говорить англійською, іноді бувають винятки. Тож якщо ви маєте намір активно спілкуватися, варто звернути увагу на цей параметр. Якщо мови, на яких ви говорите, не збігаються мовами обраного каучсерфера, то в полі буде відображено попередження “language barier” (мовний бар’єр).

• Умови проживання. У профілі хоста пишуть, чи потрібно буде гостю ділити з господарем або будь-ким іншим кімнату або спальне місце (буває і таке). Часто умови описують детально – наприклад, “розкладний диван у вітальні” або “двоспальне ліжко в окремій кімнаті з кондиціонером”.

Більшість каучсерферів готові приймати гостей на 1-3 дні. При цьому є такі, які приймають мінімум на 3-5 днів, пояснюючи це тим, що інакше просто неможливо пізнати людину, а навіщо тоді взагалі це потрібно? У нас є й такі знайомі, що жили у каучсерфера кілька місяців. Але це скоріше виняток.

Правила каучсерфінгу прямо забороняють брати гроші за житло. При цьому гарним тоном вважається яка-небудь подяка людині, яка вас приймала – наприклад, пригостити його в кафе, приготувати національну страву вдома, допомогти з прибиранням квартири або подарувати сувенір.

Навіть якщо ви поки не готові до повного занурення в місцеве життя і не хочете зупинятися в когось удома, ми радимо: коли наступного разу опинитеся в новому місті, не просто пройдіться по туристичних маршрутах, а зустріньтеся з місцевими мешканцями – вражень буде більше!

Влад Красінський