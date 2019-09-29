Як подорожувати бюджетно?

Подорожувати можуть всі і на це не потрібні мільйони. У першу чергу, подорожі мають приносити задоволення, а не хвилювання про те, чи вистачить коштів для перебування у якійсь країні.

Ось декілька порад, як зробити вашу поїздку бюджетнішою:

1. Шукайте знижки

Для бюджетної подорожі, перш за все, шукайте недорогі туристичні сайти. Ці ресурси часто пропонують усілякі купони лояльності, які мають певні переваги і можуть стати корисними під час поїздки.

2. Використовуйте пошукову мережу для порівняння

Цей тип сайтів або додатків порівнює всі пропозиції рейсів та готелів на ринку, шукаючи найбільш дешеві варіанти.

Пошукові системи для готелів та будинків відпочинку покажуть Вам можливі варіанти онлайн-бронювання. Остаточна ціна проживання може відрізнятися залежно від політики оплати та скасування бронювання. Зазвичай, бронювання дешевше, якщо платити заздалегідь до дня в’їзду. А якщо Ви не хочете втрачати свої резервні гроші в разі скасування поїздки, то, можливо, доведеться платити більше.

3. Зв’яжіться з готелем або квартирою

Іноді, зателефонувавши безпосередньо в житло або в готель, де Ви хочете забронювати, можна заощадити значну суму. Якщо ж Ви не вперше відвідуєте готель, то не бійтесь просити знижку за умови гарного відгуку.

4. Контракт страхування туризму

Ви вже, напевно, чули про страхування життя під час подорожі, але не користувалися цією послугою?

Вартість страхування залежить від типу поїздки, яку Ви збираєтеся здійснити. Якщо під час перебування у вас стався нещасний випадок, і ви розраховуєте на страхування, Вам не доведеться платити за медичну допомогу.

Пам’ятайте, що в разі потреби в охороні здоров’я існують країни, де вартість медичного огляду може коштувати набагато більше, ніж страховка. Наприклад, в Сполучених Штатах, день у лікарні може коштувати до 4000€, в той час як ціна подорожі медичного страхування протягом восьми днів в тій же країні, буде коштувати близько 100€.

5. Обирати пропозиції по типу “all inclusive“

Є спеціалізовані туристичні агентства, які дозволять вам купити пакети відпочинку “все включено” за більш низькою ціною, ніж традиційна поїздка. Зазвичай ці поїздки включають в себе рейс, переїзд з аеропорту або до аеропорту, оплату за проживання та деякі екскурсії. Ретельно ознайомтеся з умовами бронювання, щоб дізнатися, які послуги не включаються за ціною: алкогольні напої, страхування подорожей тощо.

6. Виберіть країни, які не вимагають візу

Є країни, де Вам потрібно подати заявку на отримання туристичної візи, і, залежно від місця призначення, вам потрібно заплатити певну суму грошей, щоб отримати її. Незважаючи на це, є місця призначення, де Ви можете отримати візу, не сплачуючи надмірну плату або взагалі безкоштовно.

9. Обирайте хостели або квартири

Один із способів економити гроші в поїздці – це спати в гуртожитках, пансіонатах або хостелах. А якщо Вам пощастить, то можна використати каучсерфінг.

10. Безкоштовні екскурсії

Безкоштовні екскурсії дозволяють відкривати нові міста за допомогою місцевих гідів, які організовують пішохідні екскурсії, показуючи туристу найцікавіші куточки за символічну суму.

11. Роумінг

Слідкуйте за тим, аби ваш телефон не використовував роумінгові мережі. Пам’ятайте про Wi-Fi-зв’язок, щоб користуватися своїм смартфоном без додаткових витрат, або придбайте місцеву SIM-карту.

Коли їхати з маленьким бюджетом?

Щоб вибрати недорогу поїздку, краще уникати період сезону. Вам запропонують надзвичайно вигідні ціни та вам не доведеться пробиратися скрізь натовпи туристів. Крім того, існують країни та певні туристичні напрямки, які пропонують вигідні ціни залежно від типу поїздки, яку вВи хочете здійснити.

Філоненко Віталіна