Євротур по-бюджетному: Брюссель — частина третя. Повернення

Ти зібрався у євротур. Маєш 3600 гривень та бажання пізнавати нове у режимі «більше і дешевше». Тобі по дорозі з нами. З такими вихідними даними за чотири дні ми побачимо дві нових для нас країни та три європейських міста.

Нагадаю: ти зараз прямуєш літаком RyanAir до Брюсселя. Ми витратили вже майже 1500 гривень і не збираємося зупинятися. Рюкзак — під ногами, пілот інформує про посадку. Відкривай наші поради — починаємо.

Крок 1. Трансфер Шарлеруа–Брюссель

Як завжди, трансфер дорогий. Однак у Польщі було дорожче. Найдешевший варіант дістатися до Брюсселя — brussels-city-shuttle.com.

Шатл Шарлеруа–Брюссель

Вартість повного квитка – 5 євро.

Знижок немає.

Вже за 40 хвилин ти побачиш Брюссель.

Крок 2. Брюссель

Ти ступив на землю культурного і політичного центру не тільки Бельгії, а й усього Європейського співтовариства. Саме в цьому місті розташовані штаб-квартири ЄС і НАТО. Та це не все, що можна побачити у Брюсселі. Наш маршрут починається з Гори мистецтв — це недалеко від зупинки шатла. Чимчикуй туди і слідкуй за вказівками.

Гора мистецтв

Гора мистецтв — одна з найвизначніших пам’яток Брюсселя. Тут є симпатичний ландшафтний парк із клумбами, фонтанами і скульптурами. З вершини гори відкривається вид на старий Брюссель.

Не забудьте розглянути годинник на стіні палацу Династії (Palais de la Dynastie).

Ідемо далі. Пройдіть крізь парк і чимчикуйте прямо до Королівської площі.

Музей музичних інструментів

Це — одна з перших бельгійських будівель у стилі модерн. Довго стояла порожньою. Згодом, коли тут відкрився Музей музичних інструментів, будинок реставрували. Сьогодні це — найбільший музей такого роду.

Покинувши заклад, вийдіть на Королівську площу. Обігніть її ліворуч і трохи пройдіть прямо. На розі площі особняка стоїть музей Бельв’ю, відкритий 2005 року. Його експонати присвячені історії Королівства Бельгія. Зведена ще у XVIII столітті, будівля раніше слугувала готелем для заможних мандрівників.

Крокуємо далі — прямо до гігантського палацу з різноманітними стягами.

Королівський палац

Монументальний палац бельгійської королівської сім’ї. Якщо буде фізична можливість (інколи охоронці не пускають), заходимо всередину.

Церква Святого Якова на пагорбі Куденберг

Зовні церква нагадує палац чи римський храм. Поруч із нею розташований район Саблон, або Regenschapsstraat. Назва його залишилося з давніх часів, коли ці землі не належали містові і славилися піщаним ґрунтом — sablon. До XIX століття тут жили ремісники.

Церква Богоматері на Саблоні

Ідемо до церкви Богоматері. У ній є скульптурна композиція, що розповідає про крадіжку статуї Богоматері в Антверпені.

Крокуємо далі — до першого перехрестя, де ти побачиш натовп туристів біля скульптури Хлопчика, що пісяє.

Хлопчик, що пісяє

Мініатюрна статуя хлопчика розташована за кованою огорожею на перетині rue du Chêne і rue de l’Étuve. Навіть із решіткою Хлопчика кілька разів викрадали. Екземпляр встановлювали тут і 1960-х років.

Від скульптури йдемо прямо по rue de l’Étuve. Або ж питаємо когось, де Гранд-Плас (Grande Place).

Гранд-Плас

Гранд-Плас — центральна площа середньовічного Брюсселя. Щойно вийдете на неї, ліворуч побачите ратушу, праворуч — Будинок Герцогів Брабантських, а навпроти ратуші — Будинок короля, або Хлібний дім. У XIV столітті на площі збиралися торговці з усієї Європи. Навколишні вулиці теж були одним суцільним ринком. Доповнювали картину будинки різних професійних гільдій, які прагнули мати своє представництво поряд з будівлею міської ратуші. Вузькі — у три-чотири вікна — фасади цих будівель сьогодні легко впізнати. Наприклад, Будинок-ріжок належав цехові корабельників, і його фасад у верхній частині схожий на корму корабля. А Будинок-лебідь був офісом м’ясників, прикрашеним, відповідно, скульптурою лебедя.

Будинок короля

У Будинку короля жоден король ніколи не жив. Назва закріпилася, коли Бельгію завоював Наполеон і країною правили призначувані губернатори-чужинці, що мали королівські привілеї.

Ідемо далі. Залишивши Будинок короля праворуч, зробіть кілька кроків по rue au Beurre. Ліворуч побачите кондитерську Дандуа.

Кондитерська Дандуа

Ця кондитерська починає свою історію з 1829 року. Сьогодні нею володіє вже п’яте покоління родини Дандуа. Починали тут з випічки різдвяних пряників. Зараз є і хліб, і різні сорти печива.

Повертаємося на Гранд-Плас, ідемо до Будинку Герцогів Брабантських, повертаємо прямо перед ним ліворуч на rue de la Colline.

Пам’ятник Шарлю Бюльсу

У невеликому сквері на площі знайдіть пам’ятник бургомістру Брюсселя Шарлю Бюльсу: людина сидить на лавці і гладить песика. Скульптуру звели коштами городян. Вони побажали увічнити пам’ять мера, що свого часу привів до ладу історичний центр міста.

Продовжуйте прогулянку. Зайдіть до Королівських галерей Святого Юбера.

Королівські галереї Святого Юбера

Це — перший торговий пасаж Європи. Раніше тут була мережа погано освітлених провулків. Цікаво, що від задуму проекту до його втілення минуло аж десять років. Фінансувати роботи погодилося партнерство Société des Galeries Saint-Hubert. Воно довгих дев’ять років розбиралося з власниками будівель, що підлягали знесенню. Галереї відкрили 1846 року. А назву — Галереї святого Юбера — присвоїли всьому комплексу лише 1965 року. Дві головних галереї — Короля та Королеви — розділені колонадою в точці, де проходить rue de Bouchers.

Тут розташоване Черево Брюсселя.

Черево Брюсселя

Вузька вуличка М’ясників, або rue de Bouchers — головний ресторан міста. По обидва її боки один заклад змінює інший. Тут можна скуштувати традиційні мідії з картоплею фрі, устриць, лобстерів, різноманітну рибу.

Затримаємося тут, щоб попоїсти. Черево Брюсселя — фінальна точка нашого маршруту.

Крок 3. Хостел

Ніч коштуватиме приблизно 22 євро. Бронюватимемо на сайті booking.com.

Крок 4. Трансфер Брюссель–Шарлеруа

Знову користуємося ресурсом brussels-city-shuttle.com.

Шатл Брюссель–Шарлеруа

Вартість повного квитка — 5 євро.

Знижок немає.

Крок 5. Аеропорт Брюссель-Шарлеруа

В аеропорт потрібно прибути не пізніше ніж за дві години до вильоту. Справа в тому, що реєстрація завершується за годину до відбуття. Це не рекомендація — це правило. У крайньому випадку потрібно дзвонити представникам авіакомпанії (у нашому випадку — RyanAir).

Документи, що вимагає перевізник:

закордонний паспорт;

медичне страхування;

квитки.

Літак Брюссель–Варшава

Вартість повного квитка — 10 євро.

Так-так, переліт коштує майже як трансфер. Нагадаю, Бельгія є частиною Шенгену. Жодних проблем з документами не буде.

Бронювати будемо на офіційному сайті RyanAir — RyanAir.com.

Крок 6. Трансфер з аеропорту до Варшави

Користуємося вже знайомим трансфером.

Трансфер Варшава Центральна–Модлін

Вартість повного квитка — 33 злотих.

Жодних знижок.

Крок 7. Повернення в Київ

Повернутися у Київ можна двома шляхами. Або ж комфортно, але за 500 гривень, або ж тим самим шляхом, котрим ми приїхали, за 300–400.

Перший варіант — автобус Eсoline (http://ecolines.ua).

Другий — польська та українські залізниці.

За часом — приблизно однаково. Однак, якщо у першому випадку ти вже можеш ні за що не хвилюватися, у другому — доведеться читати матеріали про Львів і Варшаву у зворотному порядку:)­­­

Якщо коротко, дорога виглядатиме так: польська потяг Варшава–Пшемисл, маршрутка до кордону, міжміська електричка Держкордон–Львів, український потяг Львів–Київ.

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Підсумки:

5 євро + 22 євро + 5 євро + 10 євро + 33 zl = 42 євро та 33 zl.

Близько 1700 грн.

Повернення:

30 zl + 2,5 zl + 6 грн + 110 грн = 380 грн.

Загалом:

246 грн + 1200 грн + 1700 грн + 380 грн = 3526 грн.

Звісно, не забувайте про їжу.

Володимир Томащук