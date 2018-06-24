Зустрінемося в Тарту!

Найдавніше місто Прибалтики, знана університетська столиця, що серед естонських міст за значимістю поступається лише Таллінну – усе це про Тарту, вдалу суміш середньовічного пафосу та елегантності і нестандартних, веселих студентських традицій. Утім, його існуванню слід завдячувати аж ніяк не якомусь видатному естонцеві. Радше – непересічному українцеві. Так, саме князь Ярослав Мудрий заснував городище Юр’їв як спробу увіковічнити своє християнське ім’я після перемоги над племенем чудь. Із того часу минуло вже майже тисячоліття. Тарту (довгий час – Дерпт) жив своїм життям і зміг надбати багато цікавого для нинішніх туристів.

Де жити, що їсти і як пересуватися?

Рекламні буклети та електронні інформаційні ресурси виділяють три види діяльності, які безперешкодно може влаштувати собі будь-який відвідувач міста: культурний, активний відпочинки та, звісно ж, трохи релаксу на природі. Згодом спробуємо розглянути кожен з них детальніше. А зараз – ознайомимося з закладами, які пропонують зручний прихисток у Тарту. Вартість однієї ночі в готелях варіюється від 35 до 90 євро, мотелі та гостьові доми візьмуть з вас 20-40 євро, хостели – 15-30 євро. Якщо ж ви оберете будинок відпочинку, готуйтесь викласти всі 600 євро – проте менш комфортні умови знизять ціну. Окремі апартаменти коштуватимуть у межах сотні євро. Приблизно у стільки ж обійдеться сон у будиночку посеред невеликого селища для проживання туристів.

Тамувати голод можна як у невеличких забігайлівках, так і у фешенебельних ресторанах у центрі міста та на його околицях. Балканська, грузинська, китайська, японська кухні, американські фаст-фуди, рибні та винні ресторани, кафе та паби – усе до ваших послуг. Утім, основна маса закладів громадського харчування пропонує те ж таки естонське національне меню, адже інші можна скуштувати деінде. Ціни помірні. Можна готувати і власноруч – супермаркетів довкола вистачає і продукти там не в дефіциті – ще й з усього Євросоюзу.

Дістатися бажаних точок на карті Тарту можна викликавши таксі чи просто винайнявши авто для себе. Ті хто хоче зекономити, обирають старий-добрий громадський транспорт – автобуси по 80 євроцентів за поїздку. Але купувати талони слід у касах на зупинках, інакше у салоні віддасте цілий євро. Якщо вирішили їздити протягом дня – беріть проїзний на день, більше – на декаду.

Залежно від уподобань туристів є два шляхи пізнання місцевого колориту – самостійно або ж скориставшись послугами гіда. Вони зазвичай атестовані, знають вашу мову, мають різні інтереси. Тож ви маєте з кого вибирати.

Культурний відпочинок

Почнімо з музеїв. Низка існує при Тартуському університеті: історичний, мистецв, природи, монетарня та обсерваторія тощо. Окремо існують музеї спорту, сільського господарства, літератури, авіації, друку і паперу, будинки та кабінети відомих естонців. Найбільш екзотичні – фінських солдатів, камер КДБ, старовірів, іграшок, співочого свята та пива. Працюють музеї естонського народу, містянина, низка муніципальних та численні художні галереї.

Віряни безперешкодно знайдуть тут свою церкву. Православні, лютерани, католики і старообрядці з настанням незалежності відновили багато храмів. Найбільшої уваги варті храм Яані (Святого Іоанна) в однойменному культурному кварталі та розвалини Домського собору Петра і Павла.

Різноманіття пам’ятників виправдовує історичний досвід Тарту. Що найстаршу (Монумент народів), що найбільш оригінальні (жертвам сталінізму, стотисячному жителю, першому співочому святу, батьку й синові) безперечно треба оглянути. Багато скульптур зведено на честь відомих представників нації, проте з ними спокійно сусідують Оскар Уайльд та Микола Пирогов. Неабияку цінність мають і будівлі – обсерваторія та головний корпус університету, залізничний вокзал, гімназія (Дім Принцеси), старі театри, типографія Маттізена, пороховий погріб (нині – ресторан) та численні вілли, а ще – мости: макет кам’яного, чортів та Інглісілд. Окремого рядка заслуговують місцева Пізанська вежа (кривий дім, де працюють постійні художні експозиції) та центральна площа з ратушею та скульптурою-символом міста – фонтаном зі студентами, що завмерли в поцілунку під парасолею.

У місті часто проводять театральні та пісенні фестивалі. Час від часу вручають естонську кінопремію. Юні активісти влаштовують студентські заходи, минають гастролі зірок, постійно показують таланти місцеві аматори, – словом, готуючись до поїздки, не полінуйтеся подивитися, чим житиме місто у дві вашого візиту, і спробуйте опинитися у вирі його культурного життя.

Ще одна візитівка – містична істота, яка змушує повертатися сюди знову і знову. Ніхто не знає, де живе тартуський привид, але його присутність відчувається всюди. Місцеві жителі говорять, що плин часу їм здається ніби уповільненим. Може, це справа рук того невідомого привида?

Активний відпочинок

Тут є де отримати і неабияку порцію адреналіну. Свого часу місто називали Афінами на Емайигі – річці, що його перетинає. Вона чи не єдина з естонських вважається повністю судноплавною. Тому вам цілком імовірно запропонують похід на каное, байдарках та плотах (за нагоди – й на інших річках країни), прогулянки на катері чи паруснику, відвідини острова Пійрісаар. Найбільш вражає романтична нічна подорож на каное з факелами. За можливості побувайте також у дайвінг-центрі Maremark, екстремальному парку Рахінге та Саадьярвеському яхтовому клубі. Незабутньо провести кілька годин можна і водному центрі Aura Keskus.

У стайнях поблизу міста (хутори Пярна, Сакса) можна повправлятися у верховій їзді. Якщо ж ви звикли покладатися на власні дві, довкола Тарту працюють пішохідні доріжки, що гадючаться лісовими масивами поміж мальовничих галявин. Зокрема – маршрути Ляяністе, Падакирве, Палумяед, Пііксааре та інші. Є окремі ділянки і для дітей. Хочете – беріть ролики, велосипеди, самокати – усе це дають напрокат. Спортсмени та ті, хто намагається ними стати, можуть скористатися стадіонами, спецкомплексами та катком. А на найбільш зацікавлених власним тілом і здоров’ям чекає біоспа.

На лоні природи

Природа Прибалтики по-своєму унікальна і неповторна. Туристи, які хочуть сповна насолодитися доволі незвичним кліматом, залишаться цілком задоволеними Тарту.

Вооремаський ландшафтний заказник – це пейзажі друмлінових полів (глиняних пагорбів, які лишав після себе льодовик). Кяревере покаже гурти різного птаства, Суурсоо Емайиге пронизаний підступними болотами, унікальними водними об’єктами характеризується і Алам-Педья. Палеонтологи радять побувати в Тамме – там можна подивитися на рештки давніх риб. Славнозвісні дюни можна побачити в Трепімягі.

Риболовля в Естонії триває увесь рік. Бажання та приладдя для непромислового вилову – і ви вже біля води. Якщо ж однієї вудки виявиться замало, для застосування іншого спорядження треба оформити рибальський талон і бути насторожі: інспектор може нагодитися будь-якої миті і зажадати дійсного документа.

Реально спробувати себе й у мисливстві. Тільки замість рушниці в руках триматимете фотокамеру. На території заповідника Суурсоо Емайиге у човні чи каное можна спостерігати за орланами, а інших пернатих роздивитися у спеціальному укритті. Фотографи-початківці мають можливість пройти так званий курс молодого бійця.

10 приємних причин, що змусять відвідати Тарту

Це місто стане рідним для кожного. І закохані, і поціновувачі мистецтв, і туристи-пішоходи, і відпочивальники зі своїми сім’ями вже за кілька годин перебування тут знайдуть щось близьке до душі.

То, власне, чого їхати до Тарту? Є як мінімум десять причин, які називають самі естонці. Їх щоразу підтверджують туристи, що повертаються звідти з купою вражень і мріями навідатися ще раз. Ось вони:

1) Науковий центр «Ahhaa» і водний центр «Aura».

2) Цікаві художні галереї.

3) Кінофестиваль «Темні ночі» (PÖFF).

4) Незабутня Ратушна площа з вуличними кафе і музикантами.

5) Прогулянки річкою Емайигі.

6) Романтична гора Тоомемягі з оновленою обсерваторією і оглядові башти історичного музею Тартуського університету.

7) Історичний культурний квартал Яані з церквою Яані, гільдією Святого Антонія, Театральним Домом і Музеєм іграшок.

Мальовничий Ботанічний сад університету і музеї Тарту.

9) Захопливі постановки і концерти.

10) Торгові центри з непоганими цінами та різноманітним вибором.

Так це чи ні, радимо переконатися особисто. Прямуючи в Тарту, візьміть із собою цей список і відмітьте те, що на вашу думку відповідає дійсності. Хотілося б, щоб схвальна позначка була навпроти кожного пункту. Якщо ж віднайдете нову причину – дописуйте, діліться з іншими, і нехай кожен оцінить велич цього міста і сповна відчує його унікальність. Однак, це все згодом, а поки що… Зустрінемося в Тарту!

Дмитро Гринченко