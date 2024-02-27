Грецьке життя: сплетіння традицій та шарму сьогодення. Частина 2

Греки – великі шанувальники неквапливого стилю буття. Мабуть, це і є головно причиною їхнього довголіття й щастя.

У минулій статті ми розглянули культуру соціального життя, відпочинку і їжі сучасних греків. Сьогодні ж ми наведемо фінальні штрихи, які й відкриють нам таємницю грецької ідентичності. Починаймо!

Мода та стиль

Перебуваючи доволі довгий час в Греції, я часто дивилася на стиль одягу греків. Жартома я їх називала середземноморськими німцями. Вони цінують комфорт в усьому. Ви не побачите жінку обліплену прикрасами чи чоловіка в дорогому костюмі. Навіть власник яхти за €4 млн буде одягнений у тому ж дусі «футболка + шорти», що і продавець в магазині. Тут не заведено виставляти своє багатство, але все-таки деякі цікавинки в одязі є.

По-перше, греки надзвичайно сильно люблять сандалії. Так, це може прозвучати стереотипно, але греки справді фанатіють від сандалій. Вони пишаються цим національним здобутком та хочуть його показувати завжди. У кожному місті можна знайти якогось дідуся, котрий днями тільки те і робить, що виготовляє сандалії. Цей тип взуття дуже зручний і міцний, але ручна робота коштує дорого. У майстра доволі прості босоніжки можна викупити за €250-300, у той час мінімальна зарплата сягає €600. Тому багато хто обирає не ручну роботу, а мас-маркет. Але якщо хтось подарує це взуття, то грек своєму щастю не знатиме меж.

По-друге, у Греції дуже популярними є сарафани. Не ті, що з квіточками й котиками, а однотонні та легкі. Звичайно, що їх жінки носять лише влітку, бо в інші пори року може бути прохолодно. Довжина сарафана сягає або щиколоток, або колін.

По-третє, підвіска з хрестиком. Греки дуже релігійні, тому хрестять дітей ще немовлятами. Я ніколи не бачила грека без золотого хрестика на шиї, навіть якщо він і не часто ходить до церкви. Релігія і Греція – непорушне логічне поєднання.

Підсумовуючи, люди Еллади вважають поєднання футболки, шортів і босоніжок найкращим. У цьому плані греки дуже розумні, бо ходити гарячими вуличками чи пляжами Греції в іншому вбранні буде проблематично.

Відпочинок на природі

Нічого краще для грека не може бути, ніж відпочинок на природі. Звісно, ця прекрасна країна точно не обділена морськими й гірськими пейзажами, чим Греція охоче користується у сфері туризму.

Хоча я раніше наголошувала, що греки неквапливі за своєю натурою, але іноді в них прокидається екстрим та бажання підкорити гори. У прямому сенсі слова. Річ у тім, що кемпінгова царина туризму в Греції дуже розвинена через колосальну кількість гір. Їх настільки багато, що повністю нормальною практикою під час будування доріг є буріння скал, аби всередині побудувати тунель. І тоді небайдужі громадяни з бізнесовою жилкою збагнули, що туристів можна водити й під горою, і над. Цілі сім’ї їдуть у гори, аби заночувати в наметах, дослідити соляні печери або в особливо високих точках країни спробувати себе в лижному спорті.

Також дуже популярним способом відпочинку є підкорення гори Олімп, що є завданням із зірочкою. Аби туди дістатися, треба мати неабияку витривалість, тому цим греки займаються або малими групами, або наодинці. Сходження може тривати до 10 годин, але в кінці на мандрівника чекає воістину божественний пейзаж.

Менш популярним є проведення часу на пляжі, але все-таки греки ним користуються. Здебільшого вони засмагають або грають у волейбол.

Релігія

Роль релігії в грецькому суспільстві багатогранна і глибоко вкорінена в історію, культуру та самобутність країни. Релігія служить єднальною силою в грецькому суспільстві, сприяючи почуттю спільності та солідарності серед його членів. Відвідування церкви, релігійні свята та спільні ритуали дають можливість грекам збиратися разом, зміцнювати зв’язки та підтримувати одне одного.

Релігійні церемонії та обряди є важливими віхами в житті греків. Хрещення, вінчання та похорони відзначаються релігійними ритуалами, які проводяться духовенством, підсилюючи духовне значення цих життєвих подій.

Грецька православна церква бере активну участь у благодійній діяльності та програмах соціального забезпечення, надаючи допомогу нужденним незалежно від їх релігійної приналежності. Від їдалень і притулків до сиротинців та лікарень. Благодійна діяльність церкви сприяє добробуту суспільства.

Загалом релігія пронизує багато аспектів грецького суспільства, забезпечуючи основу для особистої та групової ідентичності, етики та соціальної згуртованості. Хоча вплив релігії з часом зменшився, православна церква Греції залишається центральною інституцією, яка продовжує формувати культурний ландшафт Еллади.

Заключна частина

Про грецький спосіб життя можна розповідати далі й далі, але вже час зупинитися. Сказати, що вони живуть цікавіше чи нудніше – важко. Але точно варто заявити, що у них є чому повчитися. Сім’я, релігія і їжа – основні 3 компоненти щастя. Здається, для цього і справді більше нічого не потрібно, бо коли спокійний розум, дух і шлунок, то і життя буде кращим. У будь-якому випадку ми мали чудову подорож грецьким духом та впевнена, що вона вам запам’ятається надовго. Хай щастить!

Валерія Дубова

(Головне фото автора)