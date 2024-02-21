Грецьке життя: сплетіння традицій та шарму сьогодення. Частина 1

Греція відома своєю героїчною і багатою історією. Але ж люди не звикли жити минулим і завжди прагнуть новішого. Тож як греки вдаються до поєднання традицій із сучасним стилем життя?

У цій статті я пропоную вам, завзятим мандрівникам, унікальну можливість оглянути середземноморське буття 21 століття. Ми познайомимося з серцем грецької культури та відкриємо для себе мальовничу плетінку традицій, смаків та вражень, які зачаровують душу. Чому греки цінують каву на рівні з сім’єю? Як грецький народ поєднує години трапези й роботу? І найголовніше запитання: у чому секрет щастя і довголіття людей Еллади? Нумо досліджувати!

Афінська агора. Фото автора

Сімейне та соціальне життя

Якщо вам скажуть, що найгостиннішим народом можна вважати чи то мексиканців, чи то грузинів, то на деяку частину це твердження буде істинним. Але все-таки не варто забувати й про життєрадісний народ Середземномор’я – греків. Вони звикли вважати друзів за некровних родичів. У грецькому менталітеті родина постає не просто як одиниця, а чи не найважливіша ланка суспільства.

Ще чим цікаве це поняття сім’ї, то тим, що в неї входять не лише батьки, діти, онуки, а й люди з інших родин. З самої давнини це стало нормальною практикою, аби два сімейства товаришували та тим самим утворювали одну мегародину.

Звісно, такого роду стосунки були і є характерними через стиль цивільних будівель: навіть в центрі Афін можна побачити велику кількість будинків лише 4-5 поверхів заввишки. І це не як наші «Хрущовки», а лише з однією квартирою на одному поверсі. Таких компактних будиночків – море. Тому не диво, що всі мешканці, себто сім’ї, знають одне одного та ходять в гості. У Греції родина і друзі – це не просто поняття, а цілий спосіб життя, свідоцтво вічної сили зв’язку та солідарності.

Кулінарія та культура харчування

Вже було написано декілька статей, де я конкретно описала всю красу грецької кухні. Тут я не буду поглиблюватися в усілякі рецепти, але наголошу на специфіці приймання їжі.

По-перше, греки не люблять снідати. Натомість вони наїдаються під час вечері, що вважається найголовнішим прийманням їжі. Навіщо наїдаються? Аби не їсти сніданок! Мабуть, зараз багато лікарів у всьому світі незадоволено цокнули язиками, бо як так можна нехтувати початком дня. Але греки не переймаються цим та щасливо живуть до глибокої старості без проблем зі шлунком.

Часто греки замінюють сніданок на каву та іноді цигарку. Взагалі куріння не так розповсюджено в Греції, як в Україні, але популярності набирають електронні цигарки. Ними користується здебільшого молодь.

Обід нічим не є цікавим, бо приймається на роботі чи навчанні, що не вимагає присутності сім’ї. Але роботодавці дають працівникам більше часу на перекусити. Іноді цей проміжок розтягують до 2 годин, що є певною екзотикою для корпоративної культури.

Переходячи до найцікавішого, маю звернутися до свого досвіду вечері в колі грецької сім’ї. Одразу скажу, що це був звичайний день без усіляких замашок на свято. Почалося все з того, що прийшло декілька гостей з інших сімей. Нас було чи то 8, чи то 9. Стіл не був заставлений важкою їжею, натомість було багато закусок: фета в олії, артишоки, зелень, свіжий хліб з печі, оливки… З основних страв: королівські креветки розміром з долоню дорослої людини, риба дорадо й грецький салат. Дорослі пили сухе вино, а діти – розбавлений сироп з соком манго. На десерт – баклава з фісташкою.

За столом не було тихо, бо всі весь час розмовляли. Греки насправді дуже люблять голосно базікати. Тому якщо ви захочете вставити свої 5 копійок, то не бійтеся почати розмовляти, бо вас хтось почне слухати. А хтось ні. Це неважливо, бо для кожного «говоруна» знайдеться своя аудиторія.

Таким чином ми просиділи 2 години, весь час поїдаючи мезедес (закуски) і розмовляючи. Якщо ви думаєте, що на цьому вечеря закінчується, то ви глибоко помиляєтесь. Після основної частини трапези, греки йдуть на балкон, дах чи що там є з відкритою ділянкою неба. Хтось заварює каву і люди продовжують сидіти з напоями та розмовляти. Якщо наступного дня не треба на роботу, то греки так можуть сидіти в гостях і до глибокої ночі. А так зазвичай посиденьки закінчуються о 10 ночі.

Частіше така вечеря займає 4 години.

Якщо у вас виникло запитання, як греки можуть поєднувати роботу і такі довгі трапези, то на це є доволі однозначна і чітка відповідь – неповний робочий день. Взагалі для народів Середземномор’я доволі звичним явищем є підробітки, а не повноцінна робота. У цьому є сенс, бо це займає не так багато часу і завжди є змога кинути всі прави та відправитися на відпочинок. І якщо людина вміє вертітися, то на таких підробітках може заробити більше ніж звичайний офісник.

Культура кави

Знаю-знаю, вже багато було сказано про їжу в минулому пункті, але кава заслуговує на окрему розмову.

Греки не люблять пити каву в паперових стаканчиках на ходу. Натомість вони заходять у кафе з друзями, де розтягують насолоду, посмоктуючи напій.

Грецька кава складна в приготуванні, бо людині з математичною точністю треба вирахувати пропорцію води, кавових зерен і цукру, аби смак не був викривлений. Найбільшою гордістю в приготуванні цього напою є «каімакі» – пінка, що може бути з бульбашками або без.

Улюбленцями греків є фрапе і фредо – холодні кавові напої. Вони відмінні лише тим, що у другий додають молоко та в кінці прикрашають шоколадною крихтою. А так смакування у грецькому дусі – пити повільно, насолоджуючись.

Нічне життя та розваги

Як тільки сідає Сонце, прокидається нічний ритм життя. У Греції він майже що нічим не відмінний від інших європейських країн з теплим кліматом. Взагалі місцева температура протягом року дає можливість людям гуляти, не боячись за власне здоров’я. Наприклад, варто лише одягнути вітрівку з теплою кофтою та джинсами й людина готова підкорювати зимову Грецію.

Але повертаючись до нічного життя, маю зазначити, що греки, котрі неквапливі за своєю природою, не стають активнішими в темну частину доби. Навіть молодь не так охоче йде в нічні клуби. Натомість проводить свій час на пляжі. Взагалі прогулюючись грецькими примор’ями, ви можете помітити, що перед заходом Сонця люди мостяться на лавках чи кемпінгових стільцях і чекають. На що чекають? Як ніч змінить день. Заходи Сонця тут справді дуже красиві.

Якщо і продовжувати цю тему, то греки ввечері, як ви зрозуміли з позаминулого пункту, проводять час із сім’єю. Удома, у кафе, на природі – байдуже. Головне, що разом. Коли в сім’ях є малі діти, то всі збираються в ресторані з окремими дитячими кімнатами. Якщо грек заможний, то, звісно, він усіх запрошує на свою яхту, де власний кухар підготує цілий банкетний стіл.

У всіх містах Греції є свої культурні центри, де проводяться різні безкоштовні заходи. Яскравим прикладом цього є Культурний центр імені Ставроса Ніархоса в столиці Афіни. Ця будівля об’єднує в собі Національну бібліотеку і Національну оперу. Це місце дуже популярне серед людей всіх вікових груп та різних арей зацікавленості. Вдень тут можна почитати в бібліотеці, піти на різноманітні екскурсії від центру, зайнятися садівництвом в парку Ставроса Ніархоса чи спробувати каякінг. Ввечері ж тут влаштовують концерти та оперні вистави. Все це абсолютно безкоштовно, варто лише зареєструватися на сайті.

Звісно, до розваг варто ще віднести походи на пляжі, але греки не найбільші фанати такого роду відпочинку. Що найцікавіше, можна доволі часто побачити таке видовище, коли доволі доросла людина буде висіти на надувному колі, бо просто не вміє плавати. Це доволі цікавий парадокс, але він помітніший у старшого покоління. У будь-якому випадку більшість греків надають перевагу засмаганню.

Заключна частина

На сьогодні з нас вистачить! Ми дізналися багато, але завжди можна знати ще більше. У цьому матеріалі ми дослідили культуру соціального життя, відпочинку і їжі. Це не все, що треба знати, аби стати справжнім греком, але достатньо, аби покращити своє сьогодення. У грецького народу багато чому можна навчитися і це точно стане в пригоді.

У наступній частині матеріалу ми поговоримо про те, чому греки раді сандаліям на День народження і як вони ставляться до релігії. Знаю, кардинально різні теми, але однаково цікаві. Чекатиму вас у продовженні нашого дослідження. Хай щастить!

Валерія Дубова

(Головне фото автора)