Татарів: гірська казка біля підніжжя Ґорґанів

Селище розташоване між відомими курортами – Яремчею, Ворохтою і Буковелем. Тому воно не таке відоме серед українських відпочивальників. Та все ж це невелике високогірне містечко здатне вас здивувати.

Татарів розташований на висоті 750 метрів над рівнем моря. Оточене з усіх сторін гірськими масивами та густим лісом, село славиться своїми краєвидами.

Через Татарів проходить низка цікавих маршрутів. Кожен із них підійде і для новачків, і для досвідчених туристів. У цій подорожі ви прогуляєтеся лісовими стежками, відвідаєте молодий водоспад, скуштуєте свіжої бринзи на полонині та підкорите декілька вершин.

Гора Ягідна

Маршрут починається з вулиці Тараса Шевченка. Потрібно йти вбік готелю Кайзервальд. Ви побачите розвилку: дорога ліворуч буде спускатися вниз, а вам потрібно повернути праворуч. Ваш орієнтир – жовтий котедж. Далі треба йти прямо, до підніжжя.

Ви будете підніматися серпантинною доріжкою приблизно півгодини, поки не вийдете на досить широку дорогу. Потрібно повернути праворуч і слідувати за червоними маркерами на деревах, бо гора Ягідна розташована на червоному туристичному маршруті.

Висота вершини – 1216 метрів. Звідси відкривається панорама на Татарів та околиці. А ще можна розгледіти Говерлу. У кінці літа та на початку осені вздовж дороги ростуть кущі ожини та малини, а на полонинах – море чорниці.

Після відпочинку на Ягідній, вам потрібно йти прямо – через гору Ліснів. Ви побачите невелику капличку. Біля неї треба повернути праворуч – тут ви спуститесь до Татарова, урочища Піги, а центр міста буде з правого боку.

Водоспад Гук

Дорога на водоспад починається в північній частині Татарова – урочищі Женець. Від центру до Гука майже 10 кілометрів, тому краще взяти таксі або зловити машину до КПП. Вхід на природоохоронну територію коштує 30 гривень.

Маршрут пролягає вздовж річки Женець. Водоспад Гук утворився лише в минулому столітті. Взимку він замерзає й утворює каскад із льоду, під яким ще намагається пробитися вода. І під, і над водоспадом є оглядові майданчики, поруч розташований сувенірний ринок та зона для відпочинку.

Хом’як та полонина Хом’яків

На вершину можна піднятися з дороги на Гук. Від водоспаду потрібно повернутися трохи назад і звернути на зелений маршрут – ви побачите стрімку доріжку праворуч. Підйом займе близько години, і буде не з простих.

Відпочити можна на полонині Хом’яків, звідки відкривається вид на гору Синяк. Тут розташована сироварня, де можна придбати свіжу бринзу, а господарі дозволяють набрати в них чистої питної води. Всюди стоять довгі дерев’яні лавки та столи, де туристи можуть перепочити перед складним підйомом на гору Хом’як.

Гора розташована на червоному маршруті – і це одна з найнебезпечніших його ділянок. Підніматися доведеться через великі кам’яні брили. Залежно від вашого рівня підготовки, підйом займе від 20 до 40 хвилин. Вершина знаходиться на висоті 1541 метрів. Звідси видно Горганський хребет, а також гори Петрос та Говерлу.

Спускатися можна через полонину Бараню – дорога вниз не дуже стрімка, але займе у вас кілька годин. Серпантин виведе вас назад до дороги на Гук.

Поради

Усі згадані маршрути не займуть у вас більше одного дня. Але до них потрібно поставитися серйозно.

Попередьте своїх близьких та друзів, або адміністрацію вашого готелю про те, куди ви збираєтесь і коли плануєте повернутися. Запишіть собі та залиште для них номери рятувальних служб.

Не звертайте з маркованого маршруту. У лісі не здіймайте шум, але й тихо себе краще не вести. Ведіть бесіду, чи наспівуйте пісню – так хижі тварини будуть знати про присутність людини і не захочуть із вами зустрічатись.

Біля готелю «Загадка Карпат» є прокат спорядження. Рекомендуємо вам взяти там палиці для трекінгу – вони дуже знадобляться у поході. Там також можна придбати карти Карпат, на яких позначені всі маршрути, джерела з питною водою та багато іншого.

Гуцульська кухня у Татарові

Скуштувати закарпатських делікатесів можна в ресторані «Гуцульський двір». Серед національних страв – крученики (начинка, завернута у м’ясо), печеню по-гуцульськи в горщику (запечена картопля з м’ясом, овочами і грибами) та банош із бринзою та шкварками або грибами.

Де зупинитися

У Татарові готелі розташовані на кожному кроці. Але зупинитися краще в північній частині селища, подалі від дороги.

Один із кращих варіантів у співвідношенні ціна/якість – готель «Коренюки» (650 грн за ніч). Тут тихо, зручно та чисто. І з усіх вікон відкриваються надзвичайні панорами.

Як доїхати

Із Києва до Татарова курсує потяг «Київ – Рахів», №357К та №217Л. Перший – їде більше 16 годин через велику кількість зупинок, другий – трохи більше 14 годин.

Через село також регулярно їздять рейсові автобуси та маршрутки зі Львова та Івано-Франківська.

Татарів можна назвати місцем сили. Високі гори, стрімкі водоспади та пишні ліси – усе це не тільки заряджає енергією, а й допомагає віднайти гармонію із собою.

(Фото автора)

Катерина Орловська