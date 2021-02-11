Фрірайд на Драгобраті

Драгобрат не схожий на більшість звичайних європейський гірськолижних курортів. Там немає єдиного скі-пасу, хороших доріг, нових витягів, дорогих ресторанів та готелів. Проте цей курорт є особливим, він має свою магію та атмосферу.

Драгобрат розташований навпроти Говерли та неподалік від Буковелю. Цей курорт є дешевим в порівняні з європейськими. Доїхати до курорту не легко. До Івано-Франківська можна приїхати потягом, а потім на автобусі до Ясенів, а звідти на спеціальних автобусах відвозять на курорт. Проте мало хто знає, що туди можна доїхати на власному авто та залишити його в сусідньому селі у місцевих жителів. Бо легковою машиною неможливо піднятися на курорт через поганий стан дороги. Проте труднощі нікого не зупиняють, бо на Драгобраті драйвовий та доступний фрірайд.

До речі, він є дуже популярним серед молоді, бо там чудовий фрірайд. Саме на Драгобраті є багато цікавих та безпечних місць для катання не трасами.

Фрірайд – це катання на лижах або сноуборді поза гірськолижним курортом та спеціальними трасами. Цей вид катання вважається небезпечним, через лавини, тріщини та ями навколо дерев.

На Драгобраті чудові умови для фрірайду. Там можна кататися в лісах та кулуарах. Сезон там триває аж до кінця березня, а снігу там навіть навесні багато. Проте на цьому курорті погодні умови часто змінюються. На вершині курорту може бути дуже сильний вітер та туман, а внизу буде тепло та безвітряно. Через це треба обов’язково мати теплі речі та підшоломник, щоб захистити обличчя від вітру. Тож треба бути готовим до будь-чого. Насолодитися сонячними днями можна в березні, бо взимку там зазвичай туманно. Під час сонячної погоди відкривається нереально гарний вид на Говерлу та Петрос.

Також можна поїхати на фрірайд поза курортом на ратраках. Ратрак – це спеціальна машина, якою вирівнюють сніг на трасах. Ліпші погодні умови для такого катання в березні. Коштує фрірайд від 2000 гривень. Бронювати місця краще заздалегідь, бо таке катання є дуже популярним і навряд чи знайдете місце за день до виїзду. Проте такі поїздки часто переносять з дня на день, через погоду. Спеціалісти перевіряють схил та прогноз погоди, щоб туристи під час катання уникли небезпечних ситуацій. Наприклад, не можна виїжджати на фрірайд після великого снігопаду, коли сніг покрився льодом, коли сильний туман чи небезпека сходження лавин.

Щоб мати завжди зв’язок зі своїми друзями, то краще використовувати рацію замість телефону. Тому що телефон може не працювати на морозі або може не бути зв’язку. От наприклад, айфони часто вимикаються чи розряджаються, коли холодно. А якщо ви їдете на фрірайд, то вам просто необхідно мати можливість з кимось зв’язатися, бо можуть бути різні ситуації. Найчастіше люди застрягають в снігу та не можуть самостійно вибратися або ж губляться десь у лісі. Тому перед тим як їхати на фрірайд, потрібно ще знати номер рятувальників та місця, куди заборонено заїжджати. Звичайно, краще кататися з досвідченими людьми та у компанії, щоб якщо щось станеться, то інші змогли миттєво допомогти постраждалому.

Смачно поїсти та потанцювати можна в новому ресторані «Різдво». Всередині він прикрашений як на новорічні свята і там лунають різдвяні пісні. А на другому поверсі розташований бар та майданчик для виступів. Увечері там грають музиканти. Туди приїжджають різні гурти з усіх куточків України. Люди там можуть танцювати, курити кальян чи просто сидіти в барі.

Фрірайд на Драгобраті розрахований на справжніх любителів адреналіну та нестандартного відпочинку. Цей курорт один з небагатьох в Україні, де можна покататися між смереками біля самих трас.

Коли випадає багато снігу, то Драгобрат перетворюється на казкову Нарнію. Драгобрат – це засніжені смереки, цікавий фрірайд, гучні вечірки та відпочинок від буденності.

Дарина Гончарук