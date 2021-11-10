У підземеллях Одеси. Що можна знайти в катакомбах.

Одеса – місто моря, сонця, гумору. Тисячі мандрівників приїжджають сюди відпочивати. І чимало з них проводить час лише на пляжах або в кафе та ресторанах. Водночас дехто вирушає на пошуки унікальної архітектури. Та не все можна побачити на поверхні. Справді унікальний світ захований під містом – це одеські катакомби. Чим вони цікаві, як туди потрапити і що там шукати, читайте далі.

Катакомби – так починали будувати Одесу

У 30-х роках ХІХ століття місто почали розбудовувати. Саме відтоді бере свій відлік історія катакомб. Для зведення нових споруд потрібно було чимало будівельного матеріалу. І брати його вирішили з-під землі.

Власне Одеса розташована на шарах «понтійського вапняку». Місцеві називають його «ракушняком». І щоб діставати цей матеріал з-під землі, почали створювати каменоломні. Шахтним способом вапняк потрапляв на поверхню.

Поступово з’явилася ціла мережа лабіринтів. Її довжину сьогодні оцінюють в близько 2,5-3 кілометрів. Крім того, до неї входять не лише старі каменоломні та дренажні тунелі, але й карстові печери, бункери та озера. Саме тому Одеські катакомби – унікальне підземне царство.

Як потрапити у підземне царство

На території міста раніше було безліч входів до мережі. Утім, їх закрили ще у другій половині ХХ століття. Тому в Одесі у катакомби просто так не спуститись.

Є варіант зробити це за містом, але про нього навіть не варто думати. На жаль, за словами місцевих, багато хто потрапляв у катакомби без супроводу, але назад так і не повертався. Тому сьогодні один із надійних варіантів – це відвідування музею «Таємниці підземної Одеси». Його організатори – члени спелеологічного клубу. Саме вони й влаштовують екскурсії катакомбами. Вартість такого походу – 250 грн з однієї особи. Про все варто домовлятися заздалегідь.

Чи варто щось знати перед походом

Відповідь на це питання: однозначно так. І знати потрібно ось що:

• Краще взувати кросівки;

• Одяг теж має бути зручним;

• З собою варто взяти теплу кофту – в лабіринтах можна змерзнути;

• Каску, яку дають працівники, знімати заборонено.

Наостанок, усі підземні пам’ятки варто фотографувати швидко. І переживати не варто. У групах зазвичай є два лідери: один веде, а інший – позаду, він контролює, щоб ніхто не відставав. Тому ви точно не загубитеся.

А що я побачу

Питання цікаве. І побачити насправді можна безліч усього. Екскурсія умовно поділяється на три частини. Перша – це бункер, де можна було переховуватися під час ядерної війни. Його ви побачите одразу, коли спуститесь на глибину 25 метрів. А це висота цілої восьмиповерхівки. Внизу є моторошні коридори, кімнати, труби. Усе це буде супроводжуватися розповідями про Холодну війну. Також під землею ви знайдете стару зброю, патрони та багато інших цікавих експонатів.

Другою частиною екскурсію є каменоломні. І якщо ви не зрозуміли, то це саме серце Одеси – тут все починалося. Це унікальний шанс побути в місці, де колись було море. Нині залишились лише поклади ракушняка. На стінах також висять офіційні накази про розбудову міста.

Крім того, після Другої світової війни у цій частині ховалися легендарні одеські злодії. У катакомбах досить часто проходила «бандитська малина». На цій зустрічі криміналітет ділив здобуте та вибудовував плани майбутніх розбоїв. Крім того, ви дізнаєтесь і про часи Другої світової війни. Вам розкажуть про трагічну долю диверсійних груп у 1940-1942 роках. Буде й історія про Олександра Широкова, який прожив у катакомбах більше року. І звичайно ж, трагічну долю його диверсійної групи.

Та остання частина точно буде найцікавішою. Ви отримаєте унікальний шанс поглянути на підземні озера. Вони мають прозору воду, яку можна навіть пити. Крім того, у них водяться живі організми. Це невеличкі сліпі рибки, які можуть жити у темряві.

А ще – під час екскурсії дають безкоштовний чай і дозволяють спробувати особливі алкогольні напої.

Тож, годі сидіти вдома – пора вирушати в підземне царство Одеси за новими емоціями, фото та, звичайно ж, новим досвідом.

Станіслав Ткацевіч