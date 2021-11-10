Шерлоку і не снилося: дивні звичаї й закони Великобританії

Поки королева Єлизавета попиває вечірній чай, кожен третій мешканець Королівства робить щось дуже дивне, і розібратися у вирі зовсім нетривіальних ритуалів не змогла б ніяка шерлоківська дедукція. Сьогодні поговоримо про найдивніші звички і закони Великобританії, що перевертають шкереберть свідомість пересічного європейця.

Катання сирного колеса

Уявіть теплий англійський вечір: вітер лагідно пестить густу траву на високих пагорбах, співають пташки, а прямісінько на вас летить армія шалених англійців, наздоганяючи сирне колесо. Сирне колесо, Карле! Наймудріше з вашого боку буде відійти у бік, бо цей збуджений потік енергії просто зіб’є вас із ніг. Так до чого ж тут кисломолочні продукти?!

Справа у тому, що у Англії, а саме на Куперс-Хілл у Котсоулдсі, до цього часу існує традиція, коли учасники дійства наздоганяють чотирикілограмовий шматок сиру, що спускається смарагдовими пагорбами зі швидкістю 70 км/год! Переможець має повне право забрати сир із собою, розділивши його між рідними чи друзями. Вже пішли бронювати квитки на сирне шоу? Зараз ми підкинемо ще кілька ідей дивного британського відпочинку, і ви зможете поїхати у цілий тур. А матеріал про особливості характеру та звичаїв британців можна переглянути тут.

Курячі перегони

Локація номер два: натовп люду збирається на облаштованому стадіоні, жінки заспокоюють своїх дітей, яким нічого не видно за юрбою, а чоловіки жадібно обирають фаворита перегонів, який допоможе їм виграти декілька фунтів. Усі перебувають у мовчазному напруженні, бо на бігових доріжках біжать … кури. А все тому, що у Дербиширі кожного року проводиться Всесвітній чемпіонат із бігу курей, до якого деякі власники птахів спеціально їх тренують. Тож, українським фермерам є над чим замислитися: може, перегони курей стануть більш прибутковими за їх продаж?

Пекельні смаки

Трійку найдивніших англійських традицій закриває ще одне змагання, але цього разу його учасниками є люди. Нічого незвичного: британці збираються в одному із Дорсетських пабів і на швидкість їдять кропиву. Усі охочі до гострих відчуттів мають годину часу, за яку потрібно впоратися з якомога більшою кількістю підступної рослини. Аби процес перебігав більш-менш приємно, дозволяється запивати кропиву водою.

Щодо звичок поговорили, а що ж із законами?

Як ви могли здогадатися, деякі закони Великобританії також доволі чудернацькі. Наприклад: на території країни заборонено вибивати килими з восьмої ранку до десятої вечора. Також накладене вето на перегін худоби через город удень без відповідного дозволу і на розміщення марок із зображенням короля і королеви догори дриґом.

І наостанок, найдивніший із найдивніших законів Великої Британії, який дивує навіть місцевих жителів, – законом заборонено помирати в будівлі Парламенту. Це пояснюється тим, що у разі смерті у цьому місті, вас зобов’язані поховати за державні кошти. Тому, якщо раптом опинитеся під його дахом, тримайте себе у руках, а ліпше – викличте швидку допомогу.

Це ще не всі усі дивні закони Великобританії. Хочете знати більше – переходьте за посиланням, де ви знайдете ще кілька цікавих історій.

Дарина Чабанова