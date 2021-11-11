Костел Пречистого Серця Ісуса – неоготика у Чернівцях

Завітали до Чернівців? Зрозуміло чому. Чернівці – неймовірно затишне місто, яке славиться своєю атмосферою, традиціями і, звісно ж, архітектурою. Чернівці завжди приваблювали до себе туристів з різних куточків світу. Запрошуємо Вас на екскурсію до неоготичного костелу Пречистого Серця Ісуса.

Приїхавши до Чернівців, Ви неодмінно захочете оглянути відому на весь світ архітектуру міста. Пропонуємо Вам звернути увагу на Костел Пречистого Серця Ісуса.

Розкішні вітражі, величні гострі шпилі, унікальний годинник, колони зі скульптурними прикрасами – все це Ви зможете з насолодою розглядати у цій шедевральній будівлі.

Неоготичний храм збудували в 1894 році на прохання єзуїтів. Звели його за проектом чеського архітектора Й. Ляйцнера на кошти мешканців міста та за фінансової допомоги тих же таки єзуїтів Галичини.

Костел названий на честь найбільшого дзвона, який розміщений в ньому, – «Серце Ісуса». Дзвони цього собору були привезені із Шотландії.

У 60-х роках ХХ ст. храм спіткала доля багатьох інших сакральних пам’яток – його вирішили перетворити на … архів. Для цього провели перепланування. Під час більшовицької адаптації розбили вітражі, демонтували колони, приміщення розділили на три поверхи. Як вершину знущання — у вівтарі побудували кабінет директора, а все церковне начиння, скульптури і навіть дзвони вивезли. Орган святині винесли на подвір’я і залишали гнити під дощем та снігом. Елементи оздоблення, що символізують хресну дорогу, серед ночі зірвали зі стін і викинули на землю через вікна. Сьогодні лише деякі фрагменти можна знайти в краєзнавчому музеї.

Лише у 2010 році костел передали римо-католицькій церкві, і тоді розпочалася реконструкція святині. Голова парафіяльної ради Інна Келлер разом з настоятелем костелу отцем-єзуїтом Станіславом Смольчевскі не шкодують ні сили, ні часу для відродження святині. І хоча нам, на жаль, так і не вдасться побачити початкову красу могутнього храму, на сьогодні він все одно має розкішний вигляд. Неможливо пройти повз, щоб не зупинити свій зачарований погляд на ньому.

Незважаючи на реконструкцію, Вам все ж таки може пощастити подивитися на костел Пречистого Серця Ісуса з середини. Адже у ньому періодично проводять мистецькі заходи та фестивалі. Наприклад, щорічно навесні тут відбувається фестиваль класичної музики «Воробкевич фест». А восени проходить Meridian Czernowitz – поетичний фестиваль.

Костел Пречистого Серця Ісуса розташований за адресою: вулиця Шевченка, 2А. Дістатися туди зручніше всього з площі Соборної. Костел знаходиться в 5 хвилинах ходьби від площі. Ви ще здалеку будете бачити, куди йти, адже величні гострі шпилі важко не помітити.

Навколо храму збудовано багато хостелів та готелів, де ви зможете зручно зупинитись. Це можуть бути готелі «Буковина», «Магнат Плюс», «Навігатор», «Allurelnn» та інші. Ціна варіюється від 500 до 800 гривень. Якщо розглядати більш бюджетні варіанти, то це хостели «Like Hostel», «Yard Hostel» та інші. Ціна тут від 100 до 150 гривень.

Вирішили перекусити поруч? Не хвилюйтеся. В районі костелу є затишні кав’ярні, кафе та ресторани. І навіть якщо Ви великий гурман, то легко знайдете заклад до душі й смаку.

І звичайно ж Вашу увагу привернуть інші цікаві об’єкти для відвідування, які розташовані поруч з костелом Пречистого Серця Ісуса. Це кафедральний собор Святого Духа, вулиця Ольги Кобилянської, Чернівецький краєзнавчий музей, Чернівецький ботанічний сад, парк імені Тараса Шевченка, Вірменська церква та органний зал, Чернівецький художній музей, Ратуша.

Навіть найвибагливіші туристи знайдуть у Чернівцях щось для себе. Варто лише захотіти та уважно подивитися навколо.

А ми бажаємо Вам приємної подорожі.

Юлія Філіпович

