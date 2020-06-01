Відпочинок на півдні України

Усім нам іноді хочеться відпочити десь далеко від дому. Поїхати на курорт до моря, відвідати міста в інших країнах тощо. Але іноді звичні та усім відомі місця відпочинку здаються банальними і нецікавими. Час виходити із «курортної» зони комфорту та спробувати щось нове.

Сьогодні ми поговоримо про один не лише цікавий, а й досить бюджетний варіант відпочинку у теплі пори року.

На узбережжі обох морів у нашій країні розташовано багато відомих курортних баз, що пропонують своїм клієнтам комфортний відпочинок на великих доглянутих пляжах із шезлонгами, парасолями та іншими атрибутами морського вікенду. Проте хоч трохи оригінальними таке дозвілля назвати важко. Величезні скупчення людей, як у воді так і на пляжі, сотні метрів однакового пляжу та інші подібні чинники можуть відштовхнути тих, хто від відпочинку чекає чогось особливого.

Не так багато людей, навіть у приморських областях, знають про справжнє «курортне Ельдорадо» півдня. У Херсонській області достатньо хоча б на півсотні кілометрів від’їхати від курортних містечок, на кшталт Лазурного або Залізного порту, і узбережжя моря зміниться кардинально.

Берегова лінія Чорного моря здатна звабити будь-кого своїми мальовничими дикими пляжами, де на багато кілометрів ні душі. Від сонця туристи можуть відпочити у затінку невеличких лісів, що зустрічаються на узбережжі, а вдосталь накупавшись, маючи велосипед чи машину, можна насолодитися степовими пейзажами, шукаючи новий привабливий пляж. Намет, запас їжі та будь-який вид транспорту – це усе, що вам потрібно для такого відпочинку. Сама природа створила цей «курорт» для людей.

Звичайно, окрім користі для світу внутрішнього, важливий також і вплив такого відпочинку на здоров’я. Що ж, і тут берег Чорного моря може зарадити. Біля Скадовська, що у Херсонській області, знаходяться так звані «грязьові басейни». Синя глина науковцями вважається надзвичайно корисною. Вона корисно впливає на шкіру людини, а також служить засобом профілактики цілого ряду неприємних захворювань.

Деякі із цих басейнів, звісно зайняті курортними комплексами, де за користування ними доводиться платити. Але на щастя для туристів, що не хочуть витрачати кошти або ж не надто полюбляють пансіонати та курортні містечка, місця, де можна здобути та використати цілющу глину, розкидані на усьому узбережжі.

Але малі витрати на відпочинок, його оригінальність та простота – далеко не всі переваги півдня нашої країни. На межі Херсонської області і Криму залишилось багато історичних пам’яток не тільки з доби грецької експансії, а і з часів Скіфського царства. Кургани, витесані кам’яні пам’ятки – відлуння давно минулої епохи, до якої може доторкнутися кожен. Не варто також забувати і про грецькі розкопки, що зустрічаються в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Туди можна потрапити як і своїм ходом, так і в організованих екскурсійних групах.

Таким чином ваш відпочинок не лише дозволить вам поновити сили і відволіктись від буденності, а й збагатить новими знаннями, що корисно для власного світогляду.

Данило Майтало