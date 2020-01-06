Вікенд у Венеції

Венеція – місто сповнене романтики та ніжності. Втім, навколо неї існує багато стереотипів про дороговизну та недоступність. Розбираємося, чи дійсно це так.

Дорога

Найпопулярніший спосіб добратися до Венеції – літаком. Майже європейський монополіст серед лоукостів – авіакомпанія Ryanair – пропонує рейси з багатьох міст по 15€ . В період сезонних знижок та акцій ціна на такий переліт може становити навіть 5€. Так переліт може бути дешевшим за поїздку автобусом і тим більше – поїздом. Втім, не варто забувати про те, що потрібно ще дістатися з аеропорту до міста. Трансфер з Тревізо, куди літає Ryanair і низка інших лоукостів, коштує 11€ в одну сторону або 20€ у дві сторони. І виходить, що трансфер може бути дорожчим за переліт.

Оптимальні варіанти для українців – це перельоти з польських міст. Туди легко дістатися з України, а сітка польотів авіакомпаній у західного сусіда дуже приваблива.

Наприклад, оптимальна дорога до польських міст з Києва може мати такий вигляд: поїзд Київ-Перемишль, а далі автобус або поїзд до більших міст: Кракова, Вроцлава і так далі.

Шлях на Варшаву краще прокласти через Волинь: поїзд Здолбунів-Хелм також просто перевезе вас через кордон, а далі – до столиці Польщі рукою подати.

Житло

Це очевидно той пункт, що потягне найбільшу частину вашого бюджету. Для того, щоб детально пояснити усі оптимальні варіанти, варто розказати, що Венеція поділяється на дві частини: острівну туристичну і континентальну індустріальну. Між ними – міст, переїхати який займає 5 хвилин. Таким чином, жити набагато дешевше і краще в індустріальній частині, яка називається Венеції Местре.

Дорога на острівну частину займатиме у вас 5-7 хвилин щодня і коштуватиме 1.5€, але вдасться зекономити мінімум 20-30€ на добу за житло.

Квартира у Венеції Местре на сервісі Airbnb коштуватиме приблизно 70€ за ніч, кімната на двох – 40€. Готель – від 50€ за ніч, хостел – від 20.

Також, звісно, не варто забувати про Couchsurfing, де вас можуть прихистити безплатно або за символічну ціну чи річ.

Ціни на острівний частині Венеції спокійно можна множити у 1.5-2 рази.

Транспорт

У Венеції відсутній транспорт, до якого звикли європейці. У місцевих, власне, як і у туристів, є лише два варіанти для пересування: гондола і вапоретто. Якщо перше не потребує пояснень, то про друге варто розказати.

Вапоретто – це місцевий громадський транспорт. Човен, який забивається людьми не гірше за київську маршрутку, курсує за певним маршрутом, має фіксовані зупинки і розклад руху. Ціна однієї поїздки – 8€, що є ледь не одною з найвищий у світі цін за громадський транспорт. Але якщо Ви уже вирішили покататися на вапоретто, то краще обирати маршрут номер 1 – він кільцевий і є можливість побачити з води максимально багато.

Мінімальна ціна за поїздку на гондолі складає 80€, але і тут є свої хитрощі. Якщо Ви їдете у Венецію і обов’язково хочете покататися на гондолі, але не готові віддавати за це шалені гроші, то ідіть на спеціальні місця на Гранд каналі – центральній водній артерії Венеції – де гондольєри переправляються з берега на берег. Така переправа коштуватиме вам 5€, щоправда триватиме вона близько трьох хвилин. Тому якщо фото з води з носиком від гондоли Вам не принципове – обирайте вапоретто.

Їжа

Ні для кого не секрет, що батьківщина піци – саме Італія, тому вона тут на кожному кроці і від її різноманіття голова іде обертом. Краще брати піцу з собою – так Вам не доведеться платити за столик і обслуговування, що часто буває дорожче за саму їжу. За «маргариту» ви віддасте 8-10€, а за «марінару» 6-8€.

І, звісно, морозиво. Стандартна ціна за морозиво з двома кульками – від 3 до 5€, вибір цього десерту тут приблизно такий же великий, як і піци. Тому голодними не залишитеся точно.

Туристичні місця

У Венеції ви не знайдете місць, куди обов’язково варто піти. Навпаки – місцеві впевнені, що для того, аби по-справжньому відчути атмосферу цього міста, у ньому потрібно заблукати. А зробити це дуже і дуже легко. Це одне з тих міст, де карти і навігатори не мають змісту – багатьох провулків немає на жодних маршрутах. Але не дуже переймайтеся – куди б Ви не забрели, завжди будуть вказівники до площі Святого Марка. Це центр життя і взагалі всього у Венеції. На цій же площі знаходиться однойменна базиліка, вхід до якої, до речі, безкоштовний за умови того, що ви будете без сумок і рюкзаків.

Після прогулянки по площі та катання на вапоретто можете пошукати майстерню з венеційськими карнавальними масками, муранським склом або гондолами. І якщо останнє Ви навряд купите через габарити, то маску або скляний виріб можна спокійно привезти в якості сувеніру. Щоправда, вони дуже збільшать ваш бюджет, якщо хочете купити речі справді виготовлені у Венеції, а не з поміткою «Made in China».

Раз на рік у Венеції проходить знаменитий карнавал. Втім, чи підбирати дати поїздки під нього – питання сумнівне.

З одного боку, ви поринете в атмосферу свята, яке не побачите більше ніде, але з іншого боку людей у Венеції буде стільки, що Ви не зможете спокійно подивитися місто та погуляти ним. Утворюються в прямому сенсі затори з людей. І, звісно, під карнавал і без того не низькі венеційські ціни лізуть ще вище.

Нещодавно для того, щоб якось регулювати кількість туристів місцева влада Венеції навіть поставила лічильники на в’їзді та вході в місто. Тепер не пускають більше за дозволену кількість людей.

Вероніка Гармаш