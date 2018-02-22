Айя-Напа – нічний ритм Кіпру

Айя-Напа – один із найпопулярніших курортів Кіпру. Мальовничі бухти з кришталевою водою, розкішні пляжі, прекрасний клімат, бурхливе нічне життя роблять цей куточок острова улюбленим місцем відпочинку не тільки для кіпріотів, а й для туристів з усього світу, особливо для молоді.

Визначні місця Айя-Напи

Пляж Ніссі – один із перших і найвідоміших пляжів Кіпру. Тут панує відчуття повної свободи, однак це місце не для любителів тиші та самотності. Популярність Ніссі, крім розваг, підтримують чистий м’який пісок, можливість досліджувати морських мешканців і прозоре море, температуру води якого можна порівняти хіба що з температурою підігрітого молока. Розваги можна обирати на власний смак: катамаран, парашут, банан тощо.

Луна-парк в Айя-Напі – це десятки атракціонів, які дарують щиру радість кожному. Каруселі, колесо огляду, водні гірки, картинг, лотереї та розіграші – ось що чекає на вас в Луна-парку, який приймає гостей з ранку і до пізнього вечора.

Блакитна лагуна – мальовнича місцевість, оточена зеленню і незвичайної форми скелями, які формувалися і згладжувалися морем тисячоліттями. У блакитній воді Середземного моря видно яскравих різнокольорових риб. Аби подивитись на них, досить просто стояти на місці та вдивлятися у воду, спостерігати за тим, як рибки шукають їжу або просто пропливають повз.

Міст закоханих – це скельна арка, яка була утворена в результаті природних процесів. Вона дивує ідеальною схожістю з мостом. Сфотографуватися на Мосту закоханих – своєрідна традиція всіх молодят. Завдяки кришталево чистій воді моря створюється дивовижний і неповторний пейзаж.

Маяк в Айя-Напі був побудований давно, проте зберіг всю свою чарівність. Він височить на пагорбі, оточений купою каміння. У старовинні часи маяк світив і рятував життя мореплавців.

Венеціанський монастир був побудований на честь однієї з черниць, родом зі знатної родини, яка покохала юнака-простолюдина. Щоб помститися батькові, який був проти цього союзу, дівчина подалася в черниці. За переказами, зараз вона похована у внутрішньому дворі монастиря поруч зі старовинною альтанкою і мармуровим фонтаном. З моменту спорудження і до кінця XVI століття цей монастир був католицький, проте турецька експансія внесла свої корективи, і до XVIII століття Венеціанський монастир був православним. У наш час монастир Айя-напи також відомий своїм вересневим фестивалем, присвяченим культурним традиціям Кіпру.

Назва Айя-Напа походить від назви саме Венеціанського монастиря, який розташований в центрі міста. Також поруч з ним, як не дивно, починається клубний квартал. Радченко Дарина, турист зі стажем, говорить: «Айя-Напа – одне з моїх улюблених місць. Я була більш ніж у десяти країнах світу, але поєднати культурний відпочинок і справжні розваги для молоді в Айя-Напі справді вдалось як ніде». Дійсно, окрім архітектурних споруд з багатою історією, незабутніх краєвидів, якими годинами можна милуватись, в Айя-Напі кожен турист може переконатись у тому, що це місто вночі не спить. Не дарма Айя-Напу називають другою Ібіцою. Вулички в центрі міста ведуть на площу, всіяну барами та клубами.

Бар-клуб Senior Frog – один із найкращих барів не тільки в Айя-Напі, а й на острові Кіпр. Він створив свою власну унікальну атмосферу. Дизайн бару, світло і звук створюють ідеальний настрій для вечірки. У барі Senior Frog працює доброзичливий та креативний персонал. Команда аніматорів робить вечірки унікальними, враховуючи усі побажання гостей. Тут проводяться караоке-шоу, дні народження, парубочі та дівич-вечори. У Senior Frog можна спробувати ексклюзивні коктейлі. Бар також має свій сувенірний магазин на випадок, якщо ви захочете щось придбати на пам’ять. Тут є футболки, запальнички, капелюхи, пляжні сумки, ремені, гаманці.

Клуб Bedrock Inn. Пам’ятаєте мультсеріал про Флінстоунів? Тепер ви можете побувати у них у гостях – просто приходьте в Bedrock Inn. Гарний настрій наздоганяє відвідувачів вже на вході, коли вас зустрічає доброзичливий, вбраний в шкури диких тварин персонал клубу. Увійшовши в клуб, ви опинитеся в доісторичній печері юрського періоду, де ніхто не втрачає можливості спробувати коктейлі від самого Фреда і Барні, що налічують понад сорок видів. Якщо ви розгубитеся, бармен допоможе визначитися, що саме зараз вам треба.

Минуло небагато років з того часу, як Айя-Напа з невеликого рибальського селища перетворилася на популярний курорт. Сьогодні Айя-Напа поєднала у собі красу архітектурних споруд та чарівну природу. Також славиться вона і нічним життям – дискотеками, барами та нічними клубами, в яких народжуються цілі напрямки в сучасній танцювальній музиці. Щодо природних умов у цьому місті – вони прекрасні: прозора вода Середземного моря, дрібний теплий пісок та ласкаве сонечко.

Ольга Настояща