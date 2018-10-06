Чикаго: місто перестрілок, хмарочосів і вітрів

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Туристичний Чикаго

Це перше, що спадає на думку про Чикаго. Місцевий оксиморон стабільно притягує щомісяця мільйони туристів. Хоча Чикаго «по-американськи» типовий. Його архітектура, таке собі індивідуальне дежавю, часто залишається риторичним запитанням: «А де я це вже бачив?». Але разом з тим щось в цьому місті, незрозуміле, непояснене, надихає на нові горизонти і вселяє віру в самого себе. Напевно, тому це місто щороку стає домівкою для сотень українських емігрантів. Кажуть, тутешній клімат максимально близький до Одеси.

Як тільки не називають це місце: земля Лінкольна, місто вітрів і країна Чикаго. Чикаго вважають архітектурною столицею США. Найперший хмарочос був побудований саме тут. На висотках заборонено розвішувати рекламу. Цим місто вітрів принципово відрізняється від інших мегаполісів.

Найчастіше подорож вулицями міста вітрів починається з Міленіум парку. А куди далі, обираєш сам. Умовно кажучи, наліво підеш – в Даунтаун зайдеш; направо підеш – у Південний Сайд потрапиш. Чикаго – місто не тільки вітрів, але і контрастів. І тільки твій вибір визначає, яким місто хмарочосів буде для тебе.

Візьмемо курс на Даунтаун. Бачимо будівлі найрізноманітнішої висоти: офіси, банки, театри… Вони майже вже засліпили, але ось на другому перехресті урбаністику розбавляє паркова зона. На набережній озера Мічиган розташований чудовий парк Міленіум. Тут можна сховатися від натовпу і машин. Але навіть у паркових ландшафтах не сховаєшся від хайтека. Навколо інтерактивні фонтани та виставка сучасного мистецтва. Фонтани – це 15-метрові відеоскульптури жителів міста. Кожні п’ять хвилин особи починають корчити пики і плюватися прохолодною водою. Після хаотичного брудного Манхеттена даунтаун Чикаго дивує своєю чистотою і порядком.

Йдемо далі. Пройшовши чиказьку фасольку (або Cloud Gate), звертаємо наліво. Краще взяти таксі. Доїжджаємо до Вілліс-тауер. Можна піднятися на оглядовий майданчик Скайдек і подивитися на Чикаго з висоти.

У Чикаго загубитися не тільки легко, а й дуже необхідно. Тільки так натрапиш на дивовижні речі. Так в центрі міста можна знайти відкриту телестудію і подивитися на щоденні зйомки новин.

Контрастний Чикаго

І ось вже на зміну дню приходить вечір. На захід сонця приємно дивитися на березі озера Мічиган. На Solidarity Drive відкривається найкраща панорама чиказьких хмарочосів.

Чикаго доволі доброзичливий. У нього 27 міст-побратимів по всьому світу. До речі, Київ також є цьому списку.

Незважаючи на привітних городян, широкі чисті вулиці і розмірений темп життя, є в Чикаго такі місця, де ніколи всього цього не знайти. Це місце президент Трамп вважає військовою зоною. Місцеві кажуть, туди можна заїхати і не повернутися. Щотижня в Чикаго реєструють мінімум три застрелених і в рази більше поранених. Це не теракт, не диверсія і не захоплення заручників. Це звичайні місцеві вихідні. У Чикаго різні не тільки блиск даунтауна і злидні півдня. Чикаго – це контраст життя і смерті. Південний район Чикаго (South Side) – найнебезпечніший і неблагополучний район міста, у якому частка афро-американського населення досягає 90-98%. Тут щодня трапляються пограбування, напади, перестрілки, наркозлочини. Наприклад, в кримінальному реєстрі міста числиться «підстріл» 15-річної дівчинки прямо всередині машини. Тут промишляють вуличні банди. Через одного чуєш розповіді про знайому знайомого, який був свідком вуличної перестрілки в тих районах. Якщо ви не шукаєте пригод, зупиняйтесь у більш безпечних районах Чикаго.

Культурний Чикаго

Саме мистецтвом Чикаго відрізняється від інших великих міст. Адже місто славиться не тільки космічною архітектурою, а й музеями, картинними галереями, скульптурами. Обов’язково відвідайте Інститут Мистецтв в Чикаго. Він знаний своєю великою колекцією імпресіоністів і американського мистецтва. Оригінал видатної картини «Американської готики» Гранта Вуда теж знаходиться в Інституті Мистецтв. Американські мистецтвознавці назвали Чиказький інститут мистецтв найвпливовішим вищим художнім навчальним закладом на національному рівні.

У Чикаго постійно щось відбувається: концерти, фестивалі, великі шоу, зустрічі з авторами книг. Чикаго поспішає жити. Його по правді називають містом вітрів. Існує приказка: «Не подобається чиказька погода, почекай півгодини» – саме настільки місто непередбачуване. Тут своя, реальна, казка, де божевілля межує з нормою. А залишившись в Чикаго надовго, волею-неволею починаєш вірити у дива.

Аліна Сандига