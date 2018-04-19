Діти та море, або Як правильно організувати відпочинок

Часто влітку в батьків виникає проблема: що робити, якщо відпочити на морі хочеться, але у вас маленька дитина? Звісно, морське повітря, сонце і свіжі фрукти підуть малечі на користь. Але, з іншого боку, є досить багато нюансів, які треба врахувати для того, щоб відпустка вдалася.

Коли їхати на море з дитиною?

Здається, що найоптимальніше повезти малюка на море в найбільшу спеку, адже в задушливому місті в цей час перебувати не дуже приємно. Проте педіатри наполягають, що подорож краще планувати на так званий оксамитовий сезон, який триває з кінця серпня до середини вересня. Море тоді ще тепле, але сонце вже лагідніше, менш вірогідно застати температуру 35-40 °C. Адже на морському узбережжі не менш гаряче, ніж у місті. А така висока температура може зашкодити маленькій дитині, адже є небезпека зазнати теплового чи сонячного удару. Окрім того, у вересні туристів менше, а отже, зникає ризик підхопити ГРВІ чи кишкову інфекцію.

Де відпочити з дитиною?

Вибір вдалого місця відпочинку — це чи не найголовніший чинник, який визначає успіх мандрівки. Не слід обирати екзотичні країни. По-перше, тривалий переліт виявиться дуже складним для малюка. По-друге, акліматизація може бути тривалою, особливо за умови, що це перша така подорож. Крім того, краще, коли між домом і місцем відпочинку немає різниці в часі, адже збереження вже звичного режиму дня зробить відпустку максимально корисною та приємною.

Звісно, інколи дуже хочеться відвідати віддалені від цивілізації місця, відпочити від густонаселених міст, великої кількості автомобілів, відчути себе Робінзом Крузо в дикій природі. Але варто розуміти, що з малечею цього робити не варто. Батьки мають бути впевнені, що вони з легкістю можуть дібратися до аптеки, магазину, лікарні (на жаль, ситуації бувають різні).

Коли обираєте пансіонат чи готель, особливу увагу приділіть харчуванню. Краще спинитися на варіанті шведського столу, щоб можна було вільно обирати те, що буде корисніше та смачніше для малюка. До речі, нині є багато закладів, які пропонують навіть спеціальне дитяче меню. Тому слід уточнити, чи можуть вам надати таку послугу. Як варіант, можна орендувати квартиру. По-перше, це буде вигідніше, ніж замовити номер у готелі. По-друге, можна буде самостійно готувати звичні страви.

Який вид транспорту обрати?

Ідеальний варіант, коли родина має власний автомобіль, а море знаходиться порівняно недалеко. Це має низку переваг. Будь-якої миті можна зупинити машину, щоб дитина трохи пройшлася та погралася. Крім того, можна обрати такий час, щоб значну частину подорожі вона спала.

Дуже поширений вид транспорту — потяг. Якщо ви їдете вночі, слід потурбуватися про окреме купе для родини, адже випадкові сусіди можуть заважати дитині спати або просто налякати її, тоді дорога буде дуже напруженою. А в колі рідних час промайне непомітно, а довгий шлях у жодному разі не зіпсує враження від відпустки загалом.

Літаком або круїзним лайнером подорожувати з малюком педіатри не рекомендують. Щодо авіаперельоту, то тиск, що виникає під час зльоту, посадки та власне польоту, може викликати в дитини дуже дискомфортні відчуття та навіть біль. Під час морського круїзу таких неприємностей очікувати не варто, проте є надзвичайно високий ризик, що в неї почнеться морська хвороба.

Дотримання таких нескладних принципів організації відпустки на морі допоможе провести час весело та з користю як батькам, так і дитині. Гарно відпочити!

Яна Вербицька