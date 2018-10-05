Гомель – затишок з європейськими манерами

Всього в 500 км від кордону України вирує геть інше життя, хоча на перший погляд воно так схоже на наше, рідне. Здавалося б, Білорусія така сама пострадянська країна з аграрним типом виробництва. Однаковий клімат, схожий менталітет та проблеми в економічному та соціальному житті. Проте все не так, як здається. Як тільки перетинаєш кордон з Білорусією, поринаєш у геть новий світ, який у дечому надовго випередив Україну в розвитку.

Гомель – друге за чисельністю населення місто після Мінська. Це місто, де можна відпочити душею, розслабитись і нікуди не поспішати. Сюди варто їхати як в музей Радянського Союзу, адже все в Гомелі залишилося без змін: архітектура, транспорт, назви закладів. Проте, відмінність усе ж є. Увесь цей радянський простір не законсервований. Він доведений до ідеального порядку, осучаснений і робочий. В Гомелі безліч затишних скверів і фонтанів, гарні широкі вулиці… і неперевершена чистота.

Декілька фактів про Гомель

Чистота

Місто потопає в зелені. Вздовж узбіч рясно насаджені дерева, кущі, квіти. Так, цим українця не здивуєш, але, як то кажуть, краса в деталях. Прогулюючись містом, чи то вранці, чи після смачного білоруського обіду, ви помітите тих, кого прийнято не помічати. Комунальників. Вони постійно щось дофарбовують, підмітають, миють з шлангу ворота в центральний парк (!), ремонтують, підрізають кущі. Відповідно, місто виглядає дуже затишним та впорядкованим. На центральних вулицях ви не знайдете бруду на тротуарах, сміття чи занедбаної будівлі.

Транспорт

Окремо варто поговорити про транспорт в Гомелі. Це те, що впадає у вічі одразу. Для киян, які звикли до постійного шуму, швидкості, метушні, аварій на дорогах і сварок водіїв, Гомель здається нудним. По-перше, тут строго дотримуються правил дорожнього руху. Адже на кожному кроці камери, що фіксують порушення. Автотранспорт рухається зі швидкість 60 км/год і часом здається, що на тебе наклали ефект сповільнення. Скажу чесно, нас із друзями це навіть спочатку дратувало ☺. Важливий момент: автомобілі в Гомелі не паркуються на тротуарах! Це настільки фантастично, що далі пояснювати, мабуть, немає сенсу. Видимість чудова, пішоходу нічого не заважає, оку приємно, тілу безпечно. До того ж, через те, що автомобілі не паркуються на тротуарах та клумбах, вони не розносять своїми колесами бруд, який потім не розноситься вітром і не осідає в легенях.

Європейські стандарти

Так, з рівнем послуг і впорядкуванням житлового простору в Гомелі теж все гаразд.

У колесі огляду в кожній кабінці стоїть кондиціонер.

На фасадах будівель кондиціонерів немає, архітектура міста не потерпає.

Рекламні вивіски не кричать на містян з кожного повороту.

Багато соціальної реклами на бігбордах.

Звісно, спірні моменти є. Але це те, що розвивається і покращується з кожним роком.

Нарешті, поговоримо про культурну програму в Гомелі

Тихе і спокійне місто Гомель не здивує вибагливого туриста. Єдиними цікавими місцями для відпочинку є парк із садово-парковим ансамблем, декілька соборів та пам’ятників, пара затишних музеїв.

Гомельський парк, якому уже більше 200 років, розташований на березі річки Сож. Він відомий колекцією унікальних рослин, наприклад, веймутова сосна чи маньчжурський горіх. Серце міста – ансамбль Рум`янцевих-Паскевичів. Палац у стилі класицизму, собор святих Петра і Павла, озеро з лебедями та Зимовий сад. Спустившись від лебединого ставка вниз, опиняєтеся на набережній, завдовжки 2,5 км. Чудове місце для прогулянок.

Інше місце для відвідувачів – парк імені Андрія Громико, або Піонерський сквер. А поряд з ним – ляльковий театр. Дуже гарна будівля, біля фігур якої люблять фотографуватись туристи.

У Гомелі декілька вартих уваги музеїв. Музей криміналістики, музей воєнної слави, музей історії міста. Усім, хто хоче глибше дослідити історію міста, варто заглянути.

Що іще потрібно знати туристу, який збирається відвідати Гомель?

Ціни на бензин дуже демократичні, нижчі за українські (станом на літо 2018 року).

Ціни на м`ясні та молочні продукти вищі середньостатистичних в Україні, проте несуттєво.

Проїзд у тролейбусі – 1 рубль.

Якщо ви будете подорожувати далі по Білорусії, будьте уважні, у країні є платні дороги.

Краще мати при собі готівку у білоруських рублях.

Обов`язково скуштувати білоруське морозиво в парку атракціонів)

Приємної подорожі!

Анастасія Бабченко