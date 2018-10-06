Індія – країна з великим серцем

Екзотична, колоритна і квітуча, а також різноманітна і надихаюча країна – Індія. Ми хотіли би познайомити вас з місцями, які ви не повинні оминути під час візиту до Індії.

Бангалор

Місто науково-технічного прогресу, де ви знайдете надзвичайно багато підприємців зі сфери інформаційних технологій. Саме бум інвестицій став фундаментом для розвитку шопінгу – Брігейд-роуд і UB City Mall.

Щодо барного і ресторанного життя? По-перше, майже всі схиблені на крафтовому пивоварінні, а по-друге, тут є Mavalli Tiffin Rooms – перлина ресторанної сцени міста, бо саме тут можливо скуштувати їжу за старовинними рецептами.

Найкращий час для візиту міста: вереснь – лютий

Делі

Делі, адміністративний і культурний центр Індії. Вранці динамічний Делі безкомпромісно занурює тебе в вируючий вир людей, корів, рикш і яскравих фарб — майже зводить з розуму. А на заході відкриває двері у світ сакральних навчань, запрошуючи в величний Акшардхам з його захоплюючим вечірнім шоу кольорових фонтанів. Делі — це місто парадоксів, хаосу і контрастів, який стирає всі шаблони сприйняття життя і являє нашому погляду Індію в мініатюрі. Якщо ж ви приїхали познайомитися саме з Делі, і вас не лякає динаміка цього міста, то вам сюди, на Мейн-Базар. Цей район настільки шокуюче-унікальний. Мейн-Базар — це основна велика торгова вулиця, яка знаходиться в районі Pahar Ganj (Пахар-Ганжа). Тут зосереджено все, що потрібно мандрівникам.

Найкращий час: жовтень – листопад

Ченнаї

Ви можете не одразу побачити красу цього міста через величезні пробки та забруднене повітря. Ченнаї — живе, яскраве і колоритне місто.

Унікальність міста в тому, що там тісно переплітаються традиції і сучасна атмосфера мегаполіса. Відкрийте для себе найдавніші види мистецтв, подивіться на танці бхаратанатьям, послухайте гру на старовинному індійському інструменті або спробуйте кухню фьюжн і Каап (фільтрована кава). Тут ви зможете зануритися в дивовижну атмосферу місцевої культури.

Найращий час: грудень – березень

Джайпур

«Рожеве місто» залучить мандрівників в атмосферу магічної чарівності колоритної культури Раджастана, величчю і естетикою його архітектури, спокійною красою місцевих заходів. Джайпур завойовує серця людей своєю пишністю і харизмою. Казковий Джайпур – найбільше місто штату Раджастан, батьківщини майстрів-ювелірів, дивовижних історичних об’єктів і розкішної архітектури.

Сучасний мегаполіс з населенням в кілька мільйонів чоловік дуже швидко розвивається, не втрачаючи при цьому свого традиційного рожево-теракотового вигляду будинків.

Щоб насолодитися незліченною кількістю пам’яток Джайпуру і дістати недорогу путівку, варто їхати восени або взимку. Спека в цей час спадає, сезон вітрів завершується, а значить, поїздка відкриє більше перспектив і можливостей.

Спонтанна подорож до країни контрастів та парадоксів, де життя постійно вирує та все коливається на грані. Індія запам’ятається вам яскравою країною.

Вікторія Баркова