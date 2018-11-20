Куди поїхати на новорічні свята?

Новорічні та різдвяні свята – можливість відпочити усім: від фанатів гірськолижного спорту до охочих повалятися на пляжі. Сьогодні ми з’ясуємо, які напрямки будуть найбільш вдалими.

Краще за святкування новорічних свят – лише їх очікування. А особливо – коли знаєш, що відвідаєш нові місця. Українці готують сані влітку: у листопаді вже важко знайти путівки за «земними» цінами. Куди їдуть? Вибір – величезний.

Гори, лижі, сніг

Абсолютний фаворит – гірськолижні курорти. Не дивно, адже їхати далеко не доводиться. Найулюбленіші місця українців поруч: Польща, Словаччина, Австрія. Не варто забувати і про українські Карпати, у яких на новорічні свята завжди аншлаг. Однак, на думку досвідчених туристів, у тій самій Польщі можна знайти дешевші місця – але не враховуючи витрат на дорогу. Найбільш демократичною у плані цін залишається Словаччина – тут за 7 днів на одного можна викласти 800 доларів. Трохи дорожче в Польщі: 900 доларів за тиждень відпочинку.

Найпопулярніший гірськолижний напрям – Австрія. Її курорти доступні не для всіх: ціна – 1200–1700 доларів на особу. Як кажуть туристи, тут найкращі умови для відпочинку. Велика кількість трас, хороше обслуговування та неймовірні краєвиди Альп беруть своє.

Але, незважаючи на всі переваги розвинутої Європи, більшість людей їде в Карпати: тут і курорти дешевші, і діставатися легше, і все, як кажуть, своє. Хоча ціни також різні: 300–800 доларів – від демократичного Славська до відомої Буковелі.

Галопом по Європах

Один напрям туризму залишається популярним в усі сезони – екскурсійні поїздки Європою. Вибір широчезний: Чехія, Німеччина, Франція, Об’єднане Королівство, Швеція і ще близько десятка країн.

Більшість компаній влаштовує об’єднані тури. Вони дають можливість відвідати 2–3 країни за кілька днів. Такі експрес-тури, хоча й не всім до смаку, дуже приваблюють невисокими цінами. Їх вартість рідко перевищує 1000 доларів.

Подивитися Чехію можна всього за 350 доларів, завітавши при цьому до Відня та Братислави. Дорожчою буде Франція. Щоб відвідати Діснейленд та пройтися Містом закоханих, треба викласти 600 доларів. Особисте планування маршруту Європою – теж доволі вигідний варіант.

Абсолютне відкриття останніх сезонів – це Грузія, яка пропонує туристам бюджетні екскурсійні тури. Тиждень на одного з авіаперельотом коштуватиме 550 доларів. Країна славиться неймовірними краєвидами: мальовничими схилами, заповідниками, національними парками. Та, окрім них, Грузія має що запропонувати. Столиця країни Тбілісі – історична перлина, що вдало поєднує старовинне та сучасне: від церков 5–6 століття до широких освітлених проспектів.

Поціновувачам екзотики варто звернути увагу ще на один напрямок – Китай. Тут усього за 10 днів подорожі на власні очі побачиш Теракотову Армію, монастир Шаолінь та Великий китайський мур. Щоправда, лише віза коштуватиме 180 доларів, не враховуючи перельоту та страховки. Якщо ж довге та дороге оформлення документів вам не до душі, відвідайте Гонконг – ділове та швидке, але водночас яскраве місто, де громадяни України можуть безвізово перебувати до 14 днів.

Дедалі більше українців цікавляться: як з’їздити за кордон, відпочити досхочу, ще й зекономити?

Найперший варіант – це гарячі путівки. Звичайно, тут доведеться бути готовим та сидіти «на чемоданах». Утім, якщо ви – людина примхлива та вибаглива до комфорту, краще відмовитися від такого рішення. Вибором готелю займатиметься туроператор: не факт, що місце вам сподобається.

Ще один непоганий економний варіант – подорожі лоукостами. Поки що в Україні єдиний представник – Wizzair. З ним, завчасно придбавши квитки, можна дістатися Лондона за тисячу гривень. Найзручніше подорожувати такими рейсами з Європи – там великий вибір. Утім, вам доведеться доплачувати за багаж та їжу. Краще взяти щось пообідати із собою. Речей – навпаки, менше.

Найбільший секрет економії під час подорожі – бронювання квитків на всі види транспорту заздалегідь. Наприклад, українська авіакомпанія МАУ зробить знижку 50%, якщо купувати квитки не менш ніж за 150 днів до вильоту.

Мамо, я в Дубаї: де взимку засмагнути на пляжі?

Єгипет, який приваблює людей ідеальним кліматом та чистим морем, залишається найкращим варіантом. Вісім днів відпочити в розкішному готелі Шарм-ель-Шейху з функцією All inclusive можна за 1800 доларів на двох.

А ось улюблені серед українців напрями Куба та Домініканська республіка можна назвати ексклюзивними. Мінімальна вартість тут – 1300 євро. І питання ціни навіть не в екзотиці. Авіапереліт коштує в декілька разів дорожче за проживання в готелі.

Тому другий за популярністю напрям після Єгипту – Арабські Емірати. Цю країну наші співвітчизники останнім часом просто окупували. Справа не лише у пляжному відпочинку: побачити розкішні умови життя, місто майбутнього, Дубаї, та просто подивитися на загадкову східну культуру бажають майже всі. Розвитку туризму в цьому напрямку сприяють й авіакомпанії – тепер завдяки бюджетному рейсу Wizzair з Києва до Дубаю можна дістатися всього за 800 гривень.

В ОАЕ розвинуті так звані шопінг-тури: в Дубаї є безліч молів практично з усіма брендами світу. Їхати в Емірати та нічого не купити – це просто гріх. Дубаї недарма вважають «Меккою шопінгу»: килими у східному стилі, парфуми, прянощі, солодощі, ювелірні вироби… До речі, ціни на електроніку тут нижчі не лише за наші, а й за європейські. Відкривши для себе Емірати, наші співвітчизники їздять тепер за шубами не в Туреччину, а в ОАЕ. А для дітей тут узагалі рай: величезна кількість розважальних центрів, парків та атракціонів.

Ще один напрям, який набирає обертів, – це Гоа, який за вартістю близький до Домінікани. Відпочити тут можна на Південному узбережжі – притулку для багатих і заможних європейців та індійців; і на Північному – популярному серед молоді, демократичнішому у плані цін.

Хоча зимовий сезон багатий на всі види туризму, більшість українців залишається вдома: так і дешевше, і комфортніше. В нас теж є на що подивитися: Карпати, Львів, Одеса і багато інших цікавих міст. Місто Лева завжди вміло вразити своєю душею та атмосферою: на Новий рік та Різдво сюди з’їжджається повно туристів, які прагнуть відчути різдвяний настрій.

Соломія Деркач