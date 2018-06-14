Ласкаво просимо до Загреба

Є в маленькій Хорватії старовинне місто, яке здавна приваблює туристів. Незважаючи на свій модерновий блиск, воно зберегло чарівність старовини. Це Загреб. Пропонуємо вам пройтися його вузькими вуличками, щоб відчути атмосферу великого, але такого затишного міста.

Ця атмосфера наповнює очікуванням особливих і неповторних зустрічей. Зустрічей, у першу чергу, з прекрасним. Після прогулянки вечірнім Загребом розумієш, що цивілізація і постійна гонка з часом зовсім не впливає на вигляд міста. Адже Загреб особливий, він має свою душу.

Унікальність міста і в тому, що тут проживає понад 20 % усього населення Хорватії. У Загребі зосередилося чи не все економічне і політичне життя країни. Та варто лише на кількасот метрів відійти від центральної площі, і динамічне міське життя стає зовсім іншим…

Тисячолітнє місто недаремно внесене до книги європейських міст мистецтв. Це неважко зрозуміти, ознайомившись із вулицями, кафе, магазинами, пам’ятниками, парками і квітами Загреба.

Якщо міста мають серце, то серце Загреба — центральна площа Бана Йосипа Єлачича. Це символ міста, зображений на тисячах листівок і картинах художників. Усі шляхи ведуть до центральної площі, оточеної старовинними будівлями із затишними, несхожими один на одне кафе. Побувати на Бана Єлачича значить побувати в Загребі, адже пам’ятник полководцеві — важлива частина бурхливої хорватської історії. Під годинником на площі — звичне місце зустрічі багатьох містян. Ритм життя тут відчувається сильніше і динамічніше, ніж у будь-якій іншій частині міста.

У самому центрі міста, в парку Зринєвац, відомому як одне з найромантичніших місць Загреба, серед квітів і фонтанів, скульптур і пам’ятників відомим діячам мистецтва, зосереджене культурне життя міста. Це найстаріший серед восьми інших загребських парків. У його художніх галереях зберігаються шедеври знаменитих художників і скульпторів. Вони знайомлять охочих із багатою хорватською культурою. А в сховищах Археологічного музею зібрано експонати, які розповідають про життя давнього міста. Увечері Зринєвац оживає — тут можна почути чарівні звуки, які лунають із музичного павільйону. Ця традиція зародилася наприкінці століття й досі вражає туристів і місцевих жителів.

Площа Штроссмайєра — це справжній тайник, який приховує культурні і художні цінності Хорватії. Прогулюючись тут, ви побачите бюсти відомих хорватських письменників, пам’ятник єпископу Штроссмайєру. Кожна будівля площі має свою історію: тут розташовані Музей сучасного мистецтва, Хорватський національний музей образотворчого мистецтва, зал графіки Хорватської академії наук і мистецтв.

Місце, яке обов’язково має побачити кожен, — залізничний вокзал Загреба — свідок багатьох доль, щасливих зустрічей і гірких прощань. Його було збудовано наприкінці століття, і відтоді зустріч із містом для багатьох туристів починається саме звідси. Дві площі, Старчевича і Короля Томислава, утопають у квітах і прикрашені фонтанами. Затишні лавочки запрошують перехожого відпочити і насолодитися виглядом знаменитого загребського готелю — Еспланади. Майже вісім десятиліть він приймає зірок і знаменитостей, будучи найфешенебельнішим готелем Хорватії.

Чи не в самому центрі Загреба розкинувся Ботанічний сад. Тут зібрано понад тисячу видів рослин із усього світу, і кожна рослина красива по-своєму. Але гордістю саду є екзотичний індійський лотос, зовсім нехарактерний для європейського клімату. Ботанічний сад — справжній університет природи. Після прогулянки звивистими доріжками у стилі англійського парку можна почитати книгу і насолодитися тишею. Окрім звуків трамвая, ніщо тут не нагадає, що ви перебуваєте в центрі міста! Через дорогу від саду розташована площа імені Марка Марулича, хорватського письменника, прикрашена його пам’ятником і будівлею Національного архіву Хорватії.

Особливої уваги заслуговує Ілиця — найдовша загребська вулиця. Перші згадки про неї були в документах п’ятисотлітньої давності. Ілиця росла і змінювалася разом із містом — сьогодні про неї можна почути тисячі розповідей. Вулиця завжди наповнена людьми. Саме з Ілиці, скориставшись фунікулером, можна потрапити до Верхнього міста. Після цієї короткої подорожі ви опинитеся біля підніжжя башти Лотршчак, зведеної в 13 столітті. Про те, що на годиннику полудень, уже понад століття нагадує містянам постріл гармати.

Ілиця веде захопленого туриста до наступного пункту — площі Петра Прерадовича. Ще її називають площею квітів, і це не дивно: усе тут утопає в барвах квітів, які можна придбати навіть уночі. Для знавців Загреба площа Прерадовича — це місце, де по обіді прийнято пити каву та й просто відпочивати в проміжках між відвідинами магазинів.

До речі, про магазини. Якщо ви бажаєте придбати краватку чи ручку, батьківщиною яких є Хорватія, то Загреб — прекрасне місце для цього. Вироби ручної роботи, картини, сувеніри — все це згодом нагадуватиме про дні, проведені в прекрасному Загребі. Його багато обладнані магазини і галереї, універмаги чи маленькі модні крамниці привернуть увагу найвибагливішого модника.

Загреб чарує саме поєднанням атмосфери великого міста з духом старовини, що витає його вулицями. Ця постійна зміна вражає — зараз ви йдете метушливою гамірною вулицею, а за мить час ніби зупиняється, спокій замінює міську суєту. Особливу атмосферу створюють старовинні будинки, різнокольорові парасольки, які захищають від сонця, і яскраві квіти. Щоб на мить відчути себе хорватом, варто скуштувати неповторну національну їжу. Неважливо, оберете ви ресторан зі старовинними різьбленими столами чи розкішний інтер’єр інтернаціонального ресторану, — ваше замовлення відкриє багате гастрономічне різноманіття Загреба. Де б ви не зробили замовлення, у центрі міста чи на його околицях, незмінним буде одне: замовлені страви матимуть легко впізнаваний домашній смак: сир зі сметаною, листкова випічка, індичка по-домашньому, далматинська паштицада, свиняча ковбаска чи середземноморські делікатеси, які потрапили на ваш стіл прямо з моря. Забудьте про ГМО і насолоджуйтеся смаками страв, приготованих по-домашньому. Кожен знайде в Загребі своє місце, свій стіл, куди з радістю повертатиметься знову і знову, стіл, де вам завжди будуть раді.

Без сумніву, Загреб залишає свій слід у кожного. Це місце з душею і серцем. Не сумніваюся, що ви, збираючи валізи перед поверненням додому, подумки промовите: «Ми ще зустрінемося!»

Інна Чорна