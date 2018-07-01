Мамо, я в Дубаї!

Це – дивовижне місто, що кожен має побачити хоч раз у житті. Усе, що слід знати мандрівникові, який прямує в Дубай.

Дубай – одне із найбагатших міст на нашій планеті. Висота хмарочосів, яку людське око не може осягнути; машини тільки VIP-класу – як у кіно. Останні технічні інновації – на кожному кроці. Приїхавши сюди, ви ніби потрапляєте в чарівний світ із золотого піску.

Ще 50 років тому замість ультрасучасного мегаполісу тут була пустеля, доки жителі міста не усвідомили, наскільки вони багаті на нафту. Саме завдяки цьому відкриттю пісок перетворився у справжню казку, а Дубай отримав статус найбагатшого континенту та діаманту для мандрівників з усього світу.

Побувавши в цьому місті неодноразово, можна з упевненістю сказати, що Дубай оновлюється і вдосконалюється з кожним роком. Місто ніколи не зупиняється у своєму розвитку.

Східне князівство відкрите майже для всіх туристів. Виняток – ті, у кого в паспорті мітка про відвідини Ізраїлю. Саме так: якщо ви вже були в Ізраїлі, до Арабських еміратів вас можуть не пустити. І, до речі, навпаки.

Так, варто зізнатися, Дубаї – досить специфічне місто. Тут панує зовсім інша культура і зовсім інший спосіб життя.

Перш за все ви звернете увагу на одяг місцевих мешканців – хоча справжніх арабів тут вже не так багато. Це лише 15% відсотків людей. Всі інші – робочий клас. Це люди, що приїхали з менш заможних країн Азії на заробітки.

Дуже зручно для туристів, що метро починається одразу в аеропорті.

Вас здивує обов’язкова процедура для всіх, хто в’їжджає в країну – сканування сітківки ока. Це роблять, аби не пустити тих, кому вже заборонили в’їзд – вони зазвичай просто змінюють паспорт.

Повернувшись додому, інколи сумуєш за такими інноваціями – або хоча б метро, в яке вхід прямо з аеропорту.

Приготуйтеся до шаленої спеки. Температура тут нерідко перевищує 40 градусів!

Всюди є кондиціонери, завдяки яким цей мінус стає майже непомітним. Інша проблема – бурі із пустелі, пісок, який майже не дає дихати… Але й це вже виправили. Секрет – особлива архітектура міста.

Кожен араб знає, що він багатий на нафту, але бідний на воду. Вода – як для дубайців – як справжня коштовність. Цікаво, що в Еміратах є автомати, де можна придбати справжнє золото, але нема автоматів з водою. Тому дітей змалку вчать цінувати водицю із криниці.

Про Дубай можна писати багато. Але є декілька фактів, про які я просто мушу розповісти. Це стане у пригоді будь-якому мандрівникові.

Головне питання – це вартість житла. Вона залежить не тільки від розташування , а й від виду з вікна. Що мальовничіший краєвид, то дорожче.

Хостелів у Дубаї немає, а готелі коштують дорого. Зважайте на це, збираючись у мандрівку.

Подейкують, що за вживання алкоголю, куріння або прогулянку у відвертому вбранні у громадському місці можна потрапити за ґрати. Чи дійсно це так? Звичайно, що ні. Місця для розваг будь-якого плану є. Просто треба знати, де шукати. У Дубаї не сплачують податків – саме тому багато заможних людей живуть там і ведуть бізнес. Серед них – і українці.

Зайналова Радміла