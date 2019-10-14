Нью-Йорк: краса чи потворність, багатство чи убозтво?

Американська мрія. Ціль, жадання, мета мільйонів. Вона криється не тільки у добробуті маленької родини у провінційному містечку Арканзасу. Вона схована у великих, гучних, багатолюдних мегаполісах, які ніколи не сплять, не спиняються, не шкодують нікого, розчавлюють і йдуть далі, але водночас дають мільйони шансів, можливостей щодня і для кожного, варто лише захотіти. І найвеличніший з таких — Нью-Йорк.

Напевно, не потрібно довго розповідати, чому хоч раз у житті потрібно, саме так, потрібно, відвідати це Велике Яблуко — воно не потребує реклами, тому переходимо до гайду.Ми приземлились, що далі?

Зазвичай, більшість прибуває у Міжнародний аеропорт ім. Дж. Кеннеді – це найзавантаженіший аеропорт США, який має 8 терміналів, але одночасно у ньому надзвичайно легко орієнтуватись. Між терміналами їздить поїзд (Airtrain), є безкоштовний wi-fi (на годину на кожному терміналі), а також співробітники аеропорту привітні й можуть допомогти. До речі, це не тільки про працівників JFK, а про націю в цілому.З аеропорту до Манхетена (центр Нью-Йорка, де знаходяться більшість визначних місць) дібратися можна трьома способами:

на таксі. Вартість буде складати більше 50 доларів + лічильник ввімкнеться після першої зупинки + платні дороги і тунелі + 10-20% чайових (у США вони обов’язкові) = ≈80 доларів.

автобусом (shuttle-bus). Проїзд обійдеться >20 доларів.

метро. Найдешевший варіант.

Метро у Нью-Йорку — як у ньому розібратись?

Це найшвидший та найдешевший засіб пересування. Крім того, воно працює цілодобово. Проїзд коштує ≈4 доларів, також можна купити картку на декілька поїздок, яка допоможе заощадити. Хоча нью-йоркський метрополітен один із найбільших у світі, орієнтуватись у ньому не складніше, ніж у київському. Три колії по середині й дві платформи по боках. На середній колії поїзд не зупиняється, а проїжджає станцію. Саме через це можна відносно швидко дістатись з пункту А в пункт В. Якщо ви сіли в поїзд, який не зупиняється на потрібній вам станції, треба просто знайти станцію, де ви зможете пересісти у наступний поїзд, який зупиняється.

Хоча метро має безліч переваг, воно може розчарувати крисами, які там бігають, численними безхатченками та запахом сечі. Тому для вибагливих пропоную “Uber”. Це таксі, яке ви можете викликати за допомогою мобільного додатку. Можна розраховуватись як готівкою, так і карткою. Воно дешевше, ніж відомі жовті машини.

Поки усе зрозуміло, куди ж я можу піти?

У Нью-Йорку знайдуться розваги на будь-який смак і гаманець. Візитними картками є статуя Свободи, Таймс Сквер, Емпайр-Стейт-Білдінг, Рокфелеррівський центр, Бродвейський театр, Музей мадам Тюссо, Уолл-стріт, Центральний парк та ще дуже багато усього. Для тих, хто хоче побачити це місто з висоти пташиного польоту є вертолітні екскурсії — задоволення,звичайно, не з дешевих.

Статуя свободи

Статуя демократії і справедливості знаходиться на острові Свободи. Дістатись туди можна паромом (≈25 доларів). Туристи люблять цю розвагу, адже відкривається гарний вид на саму статую та Манхеттен з численними хмарочосами.

Статуя демократії і справедливості знаходиться на острові Свободи. Дістатись туди можна паромом (≈25 доларів). Туристи люблять цю розвагу, адже відкривається гарний вид на саму статую та Манхеттен з численними хмарочосами. Бродвейський театр

Однозначно must visit. Декорації, костюми, акторська гра, мюзикли, співи, танці, інтер’єр театрів, рівень сервісу — ось чому варто його відвідати. Навіть якщо ви не володієте англійською. Вартість квитків залежить від вистави і обраного вами місця, але буде точно вищою за 100 доларів.

Однозначно must visit. Декорації, костюми, акторська гра, мюзикли, співи, танці, інтер’єр театрів, рівень сервісу — ось чому варто його відвідати. Навіть якщо ви не володієте англійською. Вартість квитків залежить від вистави і обраного вами місця, але буде точно вищою за 100 доларів. Таймс Сквер

Рекомендвано відвідувати ввечері. Величезні рекламні екрани, безліч людей з усіх куточків світу, тисячі магазинів. Ця часина міста точно не пустує і не засинає. Якщо ви хочете відчути шалений темп життя, Вам точно туди. Це місце надихає, щоб працювати і розвиватись.

Рекомендвано відвідувати ввечері. Величезні рекламні екрани, безліч людей з усіх куточків світу, тисячі магазинів. Ця часина міста точно не пустує і не засинає. Якщо ви хочете відчути шалений темп життя, Вам точно туди. Це місце надихає, щоб працювати і розвиватись. Емпайр-Стейт-Білдінг

Це одна з найвищих будівель США. Має 102 поверхи, 381 метр заввишки без антени. Якщо не піднялись хоча б на один із хмарочосів, вважайте, що ви не були у Нью-Йорку. Ви можете піднятись на 86 поверх за 30 доларів або доплатити ще 15 і піднятись на 102. Звідти видно 4 штати та майже все місто. Враження будуть і від відвідування вдень, і вночі. Вдень краще видно місто, вночі – тисячі вогнів. Хмарочос відчинений з 8 до 2 щодня.

Це одна з найвищих будівель США. Має 102 поверхи, 381 метр заввишки без антени. Якщо не піднялись хоча б на один із хмарочосів, вважайте, що ви не були у Нью-Йорку. Ви можете піднятись на 86 поверх за 30 доларів або доплатити ще 15 і піднятись на 102. Звідти видно 4 штати та майже все місто. Враження будуть і від відвідування вдень, і вночі. Вдень краще видно місто, вночі – тисячі вогнів. Хмарочос відчинений з 8 до 2 щодня. Рокфелеррівський центр

Цей бізнес-центр особливо прекрасний у Різдвяні свята. Саме тут встановлюють головну ялинку міста, а на стінах транслюють анімації, що підсилюється музикою та світлом. Шоу, яке обожнюють і туристи, і постійні жителі.

Цей бізнес-центр особливо прекрасний у Різдвяні свята. Саме тут встановлюють головну ялинку міста, а на стінах транслюють анімації, що підсилюється музикою та світлом. Шоу, яке обожнюють і туристи, і постійні жителі. Музей мадам Тюссо

Один з найбільших музеїв воскових фігур у світі, він займає 9 поверхів та має понад 400 експонатів відомих зірок шоу-бізнесу, політиків, культурних діячів та просто видатних особистостей. Як і у інших філіях, на фігурах справжній одяг діячів, які полюбляють віддавати туди свої наряди. До того ж, з останнього поверху відкривається вид на Таймс-Сквер, тому раджу йти туди ввечері, коли все у вогнях. Саме тут прокидається відчуття міста, яке ніколи не спить.

Один з найбільших музеїв воскових фігур у світі, він займає 9 поверхів та має понад 400 експонатів відомих зірок шоу-бізнесу, політиків, культурних діячів та просто видатних особистостей. Як і у інших філіях, на фігурах справжній одяг діячів, які полюбляють віддавати туди свої наряди. До того ж, з останнього поверху відкривається вид на Таймс-Сквер, тому раджу йти туди ввечері, коли все у вогнях. Саме тут прокидається відчуття міста, яке ніколи не спить. Уолл-стріт

Фінансовий центр Нью-Йорка, фінансовий центр США, фінансовий центр (не побоюсь цього) світу. Кіномани впізнають улюблені місця з фільму “Вовк з Уолл-стріт”. А для тих, хто не бачив, буде хорошим досвідом відчути цей швидкий темп роботи, поспостерігати за перехожими і тільки здогадуватись, чи перед вами звичайний клерк, чи мільярдер, та посмакувати повітрям, яке пахне новими доларами.

Фінансовий центр Нью-Йорка, фінансовий центр США, фінансовий центр (не побоюсь цього) світу. Кіномани впізнають улюблені місця з фільму “Вовк з Уолл-стріт”. А для тих, хто не бачив, буде хорошим досвідом відчути цей швидкий темп роботи, поспостерігати за перехожими і тільки здогадуватись, чи перед вами звичайний клерк, чи мільярдер, та посмакувати повітрям, яке пахне новими доларами. Центральний парк

Якщо Ви підніметесь на Емпайр-Стейт-Білдінг, то перед Вами на землі буде величезна зелена пляма – це і є Центральний парк, який займає 341 га площі. Спортивні майданчики, вуличні музиканти і танцюристи, колорит національностей, штучні ставки і озера та багато-багато дерев і трави. Раджу перед цим придбати страву з однієї з численних кухонь та поїсти вже там, сидячи на траві і спостерігати за життям, яке кипить у Центральному парку.

Якщо Ви підніметесь на Емпайр-Стейт-Білдінг, то перед Вами на землі буде величезна зелена пляма – це і є Центральний парк, який займає 341 га площі. Спортивні майданчики, вуличні музиканти і танцюристи, колорит національностей, штучні ставки і озера та багато-багато дерев і трави. Раджу перед цим придбати страву з однієї з численних кухонь та поїсти вже там, сидячи на траві і спостерігати за життям, яке кипить у Центральному парку. Бруклінський район

Походити вуличками цього району, по набережній, поїсти вуличної їжі. Прекрасно, правда ж? Тут живе звичайний американський люд, тут не зустрінеш найбагатшого принца, але тут справжнє життя — таке, як воно є. Цим і цінно поїхати в Бруклін.

Раджу їхати у Нью-Йорк, коли вам потрібно натхнення, не вистачає мотивації та наснаги. Це місто не залишається на скреч-карті лише позначкою, а викарбовується у пам’яті, бо завжди нагадує, що поряд із величчю, багатсвом і успіхом, на вулицях, біля сміттєвих баків завжди живе інших світ, світ убозтва, необачності і азарту. Що дуже мотивує до роботи, але з обережністю і розумом. Ось таке ось Велике Яблуко, яке сниться мільйонам.

Йондак Ганна