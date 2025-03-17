Їду до Америки, що відвідати?

США — величезна країна. Її омивають два океани: Тихий і Атлантичний. Вона межує з Мексикою та Канадою. Від сухого та жаркого клімату на півдні — до вогкого та холодного на півночі. Бетонні джунглі, пустеля, національні парки та заповідники, ліси та гори, океани та мегаполіси. Що оберете Ви? Ми зібрали топ 6 mustvisit місць на будь-який смак та кишеню.

Декілька порад, які обов’язково допоможуть:

1. Усміхайтеся! Знаємо, банально. Але американці вже народжуються з усмішкою.

2. Обов’язково залишайте чайові. Так, у Новому світі — це правило, а не просто подяка. Мінімальна ставка на годину в кожному штаті різна, але в середньому це 8,25$. А ось офіціанти мають менше 3,5$. Чайові — це їхня зарплатня, як і у таксистів, працівників фаст-фуд-ресторанів та швейцарів. Ось критерії оцінки роботи: 10% — усе було несмачно і поганий сервіс (офіціант може навіть запитати, що Вам не сподобалось); 15% — середній рівень; 20%+ — Ви задоволені.

3. У США у багатьох закладах Вас будуть обслуговувати відразу три людини: офіціант (server), людина, яка виносить їжу (food runner) та той, хто прибере зі столу (baser). Ось чому потрібно багато чайових. Вони їх ділять між собою.

4. Якщо Ви приїхали компанією, то резонно буде орендувати автівку. У Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та у подорожах до парків та каньйонів машина дуже необхідна. Але от у Нью-Йорку, де дорогий паркінг і жахливі затори, краще скористатись громадським транспортом або таксі.

5. Зараз Ви запитаєте, скільки грошей потрібно на одного на день у США. Якщо плануєте відвідувати визначні місця, подорожувати між містами та їсти хоча б раз у день, жити у готелях/хостелах/апартаментах класу нижче середнього, то розраховуйте мінімум 100$ на день на одного.

А тепер дізнавайтеся, куди ж усі так мріють поїхати!

★ Нью-Йорк! О так, саме це місто можна побачити і померти. Що робити у цьому Великому Яблуці?

1. Покататися на кораблику до острова Свободи, сфотографуватись та піднятися на статую демократії і справедливості.

2. Піднятися на Емпайр-Стейт-Білдінг, 102-поверхову будівлю.

3. Відвідати Бродвейський театр. Не пошкодуйте 150$ на квиток, адже воно того варте: величезні декорації, розкішні костюми, прекрасна акторська гра та неповторні театри.

4. Музей мадам Тюссо, напевно, найвідоміший музей воскових фігур у світі. Там зібрані понад 400 експонатів відомих зірок шоу-бізнесу, політиків, діячів культури та просто видатних особистостей, одягнених у вбрання своїх власників.

5. Уолл-стріт. Кіномани впізнають улюблені місця з фільму “Вовк з Уолл-стріт” на одній з найвідоміших вулиць у світі. Тут розташований фінансовий центр США.

Обмежимось коротеньким списком із Нью-Йорку і полетіли далі.

★ Ніагарський водоспад. Ніага-Фоллс — входить до числа найбільших та найширших водоспадів світу. Покатайтеся на кораблику до водоспаду. На вході вам видадуть сині дощовики, відвідувачі з канадської сторони будуть мати червоні. Ви будете вражені силою, красою та величчю природи. Спогади звідти залишаться з вами назавжди.

★ Тепер летимо на схід і потрапляємо у “Fabulous Las Vegas”, місто розваг, казино, гральних будинків, готелів, барів. Кількість молодих, шалених, закоханих туристів просто вражає. Копії Сфінкса, Ейфелевої вежі, готель-казино “Пальми” та ще тисячі розваг чекають на Вас.

★ Гранд-Каньйон. Ще одна забаганка природи. Цей прадавній каньйон не залишає байдужими нікого. Червоні, жовті, коричневі, помаранчеві стіни та червоно-коричнева вода річки Колорадо створюють враження, ніби Ви на Марсі.

★ Долина Вогню отримала свою назву завдяки тому, що на сході і заході сонця вона перетворюється у жовто-помаранчеву. Через долину проходить майже 17-кілометрова дорога. Температура влітку тут майже 40°, тому врахуйте це. Найпопулярніше місце серед туристів — скеля Атланта, на якій висічені індіанські петрогліфічні знаки трьохтисячної давності. Химерні форми каменів, які формувались мільйони років.

★ Улюблене місто мільйонів — Лос-Анжелес. Воно напевно не потребує реклами. Саме тут Голлівуд, Алея слави, Universal Studios і тематичний парк та Діснейленд. У цьому місці розташувались відомі пляжі: Санта-Моніка, Лонг-Біч, Зума. Крім того, рекомендуємо відвідати музей мистецтв, де розмістились відомі на весь світ ліхтарі, улюблене місце для закоханих. Неповторний зал ім. Уолта Діснея вразить навіть досвідчених туристів. Уявіть собі, що це лише малесенький список визначних місць. Просто посеред вулиці можна зустріти вашого улюбленого актора.

США — дивовижна країна. Вона зможе вразити будь-кого. Оберіть те, що саме Вам до вподоби, і гайда в американську мрію!

Анна Йондак

Головне фото: ysa.kiev.ua