Кам’янське намисто

Незабаром літо, а тому варто визначитись із надзвичайними місцями, які слід відвідати під час вашої відпустки. Україна багата на визначні місця, але мало хто знає про не менш чарівні локації, які користуються значно меншим попитом. Ваші знайомі будуть у захваті від ваших фото, а ви запам’ятаєте це місце як дещо фантастичне та захопливе.

Історія говорить

Поринемо в далеке минуле, коли наші землі населяли кімерійці. Уникаючи переслідування скіфів, юна кімерійська цариця Тамірис – донька хороброго царя Кімра, подарувала своє намисто річці, яка врятувала життя дівчині. Намисто перетворилось на каміння, яке і зупинило переслідувачів цариці. Так і з’явився водоспад на річці Кам’янці, котра впадає в Базавлук – притоку Дніпра. Друга місцева назва Кам’янського дива – водоспад Калнишевського. Якщо вірити легенді, то саме тут кошовий отаман Петро Калнишевський заховав свої скарби.

Найдивовижніший водоспад наших часів

Каньйон-водоспад на річці Кам’янці в Токівських гранітах місцеві жителі називають Токівським водоспадом. Розташований біля села Токівське, Апостолівського району Дніпропетровської області. Цей каскадний водоспад вважається одним із найгарніших місць на Дніпропетровщині. Водоспад складається з півтораметрових каскадів, його цікавинкою є пороги та гранітні купелі. Загальна висота водоспаду – 6 метрів, а протяжність – 30 метрів. Водоспад Калнишевського є чудовим місцем відпочинку для місцевих жителів і гостей. На вихідних тут збираються цілими сім’ями, аби провести час разом та відчути єднання з природою. Кожен обирає собі розвагу: хтось плаває, а хтось захоплюється навколишньою красою. Тому не дивно, що Токівський водоспад збирає величезні натовпи охочих провести час у такій затишній атмосфері. Ви отримаєте багато гарних фотографій та приємні спогади.

Маршрутний лист

Дістатись до водоспаду можна декількома шляхами: власним авто або громадським транспортом. Найбільш оптимальними є два маршрути: із міста Нікополь через село Олексіївка, від околиці якого степовими шляхами в бік кар’єра розташоване село Токівське, далі – уздовж одного з берегів річки Кам’янки; через місто Покров і село Шолохове, після мосту через річку Кам’янка повернути направо та їхати уздовж берега. Не лякайтесь: та краса, яку ви побачите, прибувши на місце, варта вашого часу й уваги. Дістатися до Токівського водоспаду можна по-різному, але, якщо ви хочете побачити більше нового, то слід їхати власним авто. Адже в дорозі можна побачити стільки цікавого: Каховське водосховище, могила кошового отамана Івана Сірка біля села Капулівка тощо. Не забудьте запастися водою і смаколиками та іншим необхідним, адже поблизу ви навряд чи знайдете все, що вам потрібно. І не зволікайте, а скоріше заносьте Токівський водоспад до власного списку місць України, які треба відвідати.

Катерина Щербина

Головне фото: pizzatravel.com.ua