Боснія та Герцеговина: що це за країна та з чим її їдять?

Боснія та Герцеговина – це європейська країна, про яку мало що відомо широкому загалу. Куций шматочок узбережжя, гори та поки що незвідана для більшості культура. Давайте разом поринемо у світ цієї маловідомої нам країни та подивимось, що там можна знайти.

У Боснії та Герцеговині мешкає близько 3,5 млн осіб – це, приблизно, як у Києві. Незважаючи на це, все більше туристів обирають для себе цю країну, адже вона унікальна. Помірний клімат дозволить вам і спуститися з гірських вершин на лижах, і поніжитися на пляжі під сонцем.

На які пам’ятки та визначні місця ви зможете там подивитися?

По-перше, це столиця держави – місто Сараєво, яке, до речі, у 2010 році було включено до списку 10 міст світу, які необхідно відвідати мандрівникам! У ньому мешкають всього лиш 300 тисяч осіб, а ще там розташовані Національний музей, бібліотека та банк Боснії і Герцеговини.

Місто Мостар – нащадок Османської імперії. Тут ви зможете поринути у вир подій минулого. До того ж, у цьому місті є відомий міст, з якого щороку сміливці стрибають у блакитні води річки.

А тепер лайфхак для тих, хто не хоче витрачати річну зарплату, аби покататися на лижах. Вам треба купувати квитки до Боснії та Герцеговини й вирушати у місто Яхорина. Бюджетний відпочинок та максимум позитивних емоцій!

Требине – маленьке містечко на околиці Боснії і Герцеговини, до якого можна легко дістатися з сусідніх країн – Чорногорії та Хорватії. У цьому місті можна насолодитися вузькими вуличками, красивими церквами, випити кави в тіні старих платанів і просто прогулятися в гарну погоду.

Blagaj – ще одне місце, яке закарбується у пам’яті кожного туриста. Зелено-блакитні води річки, яка тече в цьому містечку, так і манять скупатися. Однак сильний протяг змушує стояти на березі і насолоджуватися цими красотами тільки візуально. Ну а ще у Боснії та Герцеговині є незвичайної краси водоспад! До речі, тут для особливих любителів екстриму є можливість взяти спеціально навчену людину і покататися з нею на каное.

Населення

Що вас точно приємно здивує, то це те, що у Боснії та Герцеговині люди дуже гостинні. Вас можуть після першої ж зустрічі або хоч якоїсь тривалої розмови запросити додому на каву, маючи на увазі ще й повноцінний обід. Однак мешканці майже не знають англійської мови (за винятком столиці, певно що), тож для абсолютно комфортного перебування добре було б знати боснійську, сербську чи хорватську (якими спілкується населення країни), чи, принаймні, знати базові фрази з них.

Інші цікавинки

У Боснії та Герцеговині можна також піти на шопінг, щоправда, торговельні центри є тільки у великих містах, таких як Сараєво чи Мостар. Якщо ви коли-небудь будете у Боснії та Герцеговині, обов’язково скуштуйте та привезіть додому мед, – він там насправді дуже смачний!

Цікаві факти

Це єдина країна у світі, де мусульманин – це національність. Саме так, мусульмани у Боснії – найбільша національність, яка становить 90% від усього населення. Правда, у офіційних документах цю частину населення називають босняками. Але самі боснійці воліють казати саме “мусульмани”. Крім них, у Боснії живуть серби і хорвати. Це три частини населення, які визначають політику країни.

У Боснії та Герцеговини немає власного гімну.

Боснійська кава заслуговує окремої уваги: її подають в традиційних турках і чашках разом із склянкою води. Часто в ціну входять солодощі. Кава здебільшого коштує до одного євро.

Деякі гори в Боснії та Герцеговини зовні схожі на піраміди.

В державі знаходяться одні з останніх джунглів в Європі – Перучица. У них мешкають рідкісні тварини, а також там є унікальні види рослин.

В якості національної валюти Боснії та Герцеговини виступає конвертована марка.

Держава ділиться на 3 частини: Республіка Сербська, Округ Брчко і Федерація Боснії і Герцеговини.

У великих містах (Сараєво, наприклад) є трамваї та автобуси, якими можна переміщатися всередині міста. Дуже зручно, безпечно і дешево. Коштує близько 1 євро. Квиток потрібно купувати в самому транспорті або в кіосках. У маленьких містах такого немає, оскільки практично до будь-якого місця можна дійти пішки. Що ж казати, якщо з найвіддаленішого куточка країни до узбережжя можна доїхати максимум за 5 годин.

Отож, не зважайте на те, що ця країна не є туристичним осередком. Варто переконатись самому, що Боснія та Герцеговина – унікальне місце, яке точно залишить приємні спогади у вашій пам’яті.

Шрамко Аліса

Головне фото: uvidpustku.com