Бельгія: мультикраїна та серце Європи

Що перше спадає на думку, коли ми згадуємо Бельгію? Тюльпани, пиво, старовинні європейські міста та безліч ласих куточків для туристів. Брюссель, столиця Бельгії, якнайкраще відображає душу країни та вміщує в собі всі її національні особливості. Принаймні, більшість з них, адже Бельгія — дуже різнопланова країна.

Літак, потяг, автомобіль чи, можливо, велосипед?

Та що завгодно! Бельгія входить до складу Європейського союзу і на неї розповсюджується дія Шенгенської зони. Якщо ви змогли добратися до кордонів країни у будь-який спосіб – це вже передбачає успішний перетин її меж хоч транспортним засобом, хоч пішки. Звичайно, це правило діє, якщо ви маєте біометричний паспорт і можете підтвердити мету свого візиту.

Відстань між Києвом та Брюсселем становить 1680 км. Автобусом доведеться їхати близько 38 годин.

Доїхали? Тепер шукаємо житло і знайомимось з транспортним лайфхаком.

Якщо говорити про Брюссель, то, як кожна шаноблива столиця, вона пропонує безліч варіантів для зупинки. Тут усе за стандартною схемою: якщо ви бюджетний турист, то обираємо хостел, а якщо дозволяєте собі відпочити на повну – готель, а зірки на вивісці вже ваша особиста справа.

А як щодо лайфхаків та економії?

В країні дуже розвинуте залізничне сполучення. Лише за декілька годин потягом можна добратися в майже будь-яке місто. Причому курсують вони кожні п’ятнадцять хвилин у різноманітні напрями. Доїхати с Брюсселю в Брюгге, Антверпен чи Гент – справа одного квитка.

Система знижок на квитки надає можливість гарно економити. Наприклад, квитки у вихідні будуть коштувати навіть дешевше, ніж будній день, це так званий Weekendbiljet. А якщо ви берете квиток одразу туди й назад, то витратите значно менше коштів, аніж купуючи окремо. Втім будьте уважні та не загубіть проїзний, адже це один папірець з поміткою Heen-en-terug — «туди й назад».

Квиток діє одноразово протягом дня й обійдеться приблизно в 10 євро, якщо їхати з передмістя до столиці, й 15 євро з Брюсселю до, наприклад, Брюгге.

А як зекономити на проживанні? Навколо Брюсселю безліч невеликих містечок: Мехелен, Вільворде, Андерлехт. І дістатися з них до столиці можна за 15 хвилин тим же швидкісним поїздом. Тож це гарна можливість не лише винайняти дешеве житло, а й познайомитись з Брюссельською агломерацією та відкрити для себе переваги мандрівок сучасними потягами. Цікаво, що вони настільки тихохідні, що ви можете не помітити, як потяг зрушив з місця.

Нідерландська, голландська, фламандська, німецька, французька, англійська?

Не повірите, всі ці мови вам можуть знадобитися. Особливо перші три, адже зараз буде йти мова про одне і те ж. Ви вже заплутались?

Нідерландська і голландська вже одна мова, просто друга назва більш простонародна та не використовується в офіційних джерелах. То можна вважати, що саме нідерландською говорять у Бельгії? І так, і ні. Тут її називають фламандською, що є своєрідним відбитком нідерландської. Саме цією мовою ви прочитаєте більшість написів, особливо, якщо будете подорожувати столицею.

Проте навіть у Брюсселі ви зіштовхнеться з тим, що один і той же потяг їде в Малин… стоп, чи Мехелен? Чому табло постійно змінює назву? Тому що це одне й те саме місто. Мехелен – нідерландською, а Малин – на французький мотив. Без підказки місцевих жителів тут справді важко розібратися.

Далі ще цікавіше, адже завітавши до східної Бельгії, можна наштовхнутися ще й на німецьку, яка також визнана державною мовою. Як не заплутатися? Вихід простий! Просто говоріть англійською. Її чудово розуміє більшість бельгійців.

То куди прямуємо?

Брюссель – обов’язкова зупинка на шляху туриста. Скульптури, парки, стародавні кафедральні собори та церкви. До речі, саме тут розташована славнозвісна статуя «Хлопчика, який пісяє». Найлегше знайти його за натовпом у найбільш непримітному закутку поряд з центральною площею міста Гран-Плас. А самого хлопчика ви, можливо, і не відразу впізнаєте, адже він зовсім крихітний та огороджений парканом.

Наступною зупинкою обов’язково зробимо Антверпен з його мальовничими краєвидами та затоками. Якщо ви давно прагнули потрапити в Амстердам чи Венецію, то це їхній бельгійський аналог.

І третій, але не обов’язково останній етап подорожі – Брюгге. Адже хто не захоче похизуватися тим, що блукав вузенькими стародавніми вуличками міста з відомого фільму «Залягти на дно в Брюгге»?

Подорож до Бельгії — це чарівна казка, що поєднує у собі таємничі куточки, середньовікові замки й технічно розвинену європейську країну. Не лякайтесь різноманіття мов, адже навіть без знання англійської ви можете озброїтися перекладачем. Місцеві жителі дуже привітні та обов’язково допоможуть розібратися у хитросплетінні вуличок.

Анастасія Співак

Головне фото: tut-cikavo.com