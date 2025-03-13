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5 речей, які не потрібно класти в зареєстрований багаж

Бер 13, 2025 #На замітку |

Кількість ноутбуків, фотоапаратів і навіть кілець з діамантами, які втратили свого хазяїна в аеропорту, складно уявити. Хто були ці люди, які пакували свої цінні речі в зареєстровані сумки?

Відомо, що будь-яка авіакомпанія не несе відповідальність та не відшкодовує пасажирам збиток за ушкодження або втрату деяких предметів, що знаходилися в зареєстрованому багажі.

Є лише деякі речі, які ви ніколи не повинні пакувати в багаж, адже ризикуєте більше їх не побачити.

Фото: otour.com.ua

1. Електроніка

Невеликі цифрові фотоапарати, цифрові дзеркальні фотоапарати, відеокамери, ноутбуки, планшети, телефони та навіть портативні жорсткі диски входять до цієї категорії. Якщо вам шкода втратити ці речі, краще візьміть їх в рюкзак або сумочку в літак. Якщо у вашій ручній валізі є ці речі, і вас просять перевірити, дістаньте їх.

2. Косметичка.

Зберіть косметичку в ручну сумку, особливо для міжнародних рейсів або якщо у вас кілька пересадок. Предмети, які нелегко замінити (наприклад, той крем, який коштує дуже дорого і вам знадобився не один рік, щоб зрозуміти, що він підходить саме для вашого типу шкіри), слід завжди брати з собою в літак.

3. Ювелірні вироби. Годинники та золоті прикраси.

Переконайтеся, що ваша ювелірка залишається з вами, звичайно крім біжутерії. Ніколи не знімайте свої діаманти в службі безпеки TSA і не пропускайте їх через перевірку безпеки, інакше ці дорогоцінні камені можуть пропасти. На ці предмети не спрацює металошукач. Ви можете безпечно носити обручки, сережки з діамантами, намиста тощо.

Тому урок тут — візьміть із собою цінні прикраси. Навіть якщо вони не мають цінності для когось іншого, але мають цінність для вас, упакуйте коштовності в ручну поклажу. Бабуся не може повернутися, щоб дати тобі ще один перстень, який передається через чотири покоління.

Фото: lyubosvit.com.ua

4. Медикаменти. Щотижнева коробка з таблетками.

Ліки— одна з головних речей, які авіакомпанії просять вийняти з ручної поклажі , коли вас просять перевірити сумку. Це не дарма. У вантажному відсіку ці ліки можуть стати занадто гарячими, занадто холодними або можуть загубитися під час транспортування. Багато людей подорожують з ліками, які вони повинні приймати щодня. Тримайте їх завжди при собі. Авіакомпанія не може відокремити вас від ваших ліків, якщо вони знаходяться у вашому меншому рюкзаку чи сумочці.

5. Плюшевий ведмедик визирає з валізи або речі “з любовʼю”.

Якщо у вас чи вашої дитини є така іграшка, без якої складно подорожувати, то краще візьміть це із собою в літак, для того, щоб поїздка потім після втрати не стала жахливою. Ці речі ви несете з любов’ю в літак. Помістіть цих особливих друзів у рюкзак чи власну сумку, щоб завжди знати, де вони.

 

Анна Вовк
Головне фото:ua.depositphotos.com

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