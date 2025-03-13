5 речей, які не потрібно класти в зареєстрований багаж

Кількість ноутбуків, фотоапаратів і навіть кілець з діамантами, які втратили свого хазяїна в аеропорту, складно уявити. Хто були ці люди, які пакували свої цінні речі в зареєстровані сумки?

Відомо, що будь-яка авіакомпанія не несе відповідальність та не відшкодовує пасажирам збиток за ушкодження або втрату деяких предметів, що знаходилися в зареєстрованому багажі.

Є лише деякі речі, які ви ніколи не повинні пакувати в багаж, адже ризикуєте більше їх не побачити.

1. Електроніка

Невеликі цифрові фотоапарати, цифрові дзеркальні фотоапарати, відеокамери, ноутбуки, планшети, телефони та навіть портативні жорсткі диски входять до цієї категорії. Якщо вам шкода втратити ці речі, краще візьміть їх в рюкзак або сумочку в літак. Якщо у вашій ручній валізі є ці речі, і вас просять перевірити, дістаньте їх.

2. Косметичка.

Зберіть косметичку в ручну сумку, особливо для міжнародних рейсів або якщо у вас кілька пересадок. Предмети, які нелегко замінити (наприклад, той крем, який коштує дуже дорого і вам знадобився не один рік, щоб зрозуміти, що він підходить саме для вашого типу шкіри), слід завжди брати з собою в літак.

3. Ювелірні вироби. Годинники та золоті прикраси.

Переконайтеся, що ваша ювелірка залишається з вами, звичайно крім біжутерії. Ніколи не знімайте свої діаманти в службі безпеки TSA і не пропускайте їх через перевірку безпеки, інакше ці дорогоцінні камені можуть пропасти. На ці предмети не спрацює металошукач. Ви можете безпечно носити обручки, сережки з діамантами, намиста тощо.

Тому урок тут — візьміть із собою цінні прикраси. Навіть якщо вони не мають цінності для когось іншого, але мають цінність для вас, упакуйте коштовності в ручну поклажу. Бабуся не може повернутися, щоб дати тобі ще один перстень, який передається через чотири покоління.

4. Медикаменти. Щотижнева коробка з таблетками.

Ліки— одна з головних речей, які авіакомпанії просять вийняти з ручної поклажі , коли вас просять перевірити сумку. Це не дарма. У вантажному відсіку ці ліки можуть стати занадто гарячими, занадто холодними або можуть загубитися під час транспортування. Багато людей подорожують з ліками, які вони повинні приймати щодня. Тримайте їх завжди при собі. Авіакомпанія не може відокремити вас від ваших ліків, якщо вони знаходяться у вашому меншому рюкзаку чи сумочці.

5. Плюшевий ведмедик визирає з валізи або речі “з любовʼю”.

Якщо у вас чи вашої дитини є така іграшка, без якої складно подорожувати, то краще візьміть це із собою в літак, для того, щоб поїздка потім після втрати не стала жахливою. Ці речі ви несете з любов’ю в літак. Помістіть цих особливих друзів у рюкзак чи власну сумку, щоб завжди знати, де вони.

Анна Вовк

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