На північ від Парижу

Парі, Парі… Скільки снів та мрій про це місто; скільки зізнань у коханні на вершині «залізної леді»; скільки додаткових сантиметрів на таліях туристок, що не змогли встояти перед хрумкими круасанами, багетами та макаронами; скільки випитих келихів вина на залитих сонцем терасах; скільки фото в Instagram з геолокацією «Paris, France» ─ і все це про візит до найромантичнішого міста.

Щороку, за даними Всесвітньої туристичної організації Об’єднаних Націй, країну визнають найбільш відвідуваною та туристичною. Французьке «мистецтво жити» кожного року в середньому випробовує на собі близько 85 мільйонів мандрівників. Очевидно, що більшість туристів все ж своєю метою у Франції вважають побачити Париж. Єдиним важким рішенням під час перебування у Франції – є вибір запропонованих гідом екскурсій. Адже їх так багато, а хочеться побачити якнайбільше.

Про Париж сказано, відзнято, написано, заспівано, промріяно так багато, але мало хто знає, що відбувається за межами столиці. Якщо Ви у Парижі три і більше днів – виділіть один день та їдьте на північ. 2 години потягом\ автобусом і Ви у Трувілі. Trouville-sur-Mer, якщо точніше. Це Франція, але у Нормандії. Франція з присмаком свіжих устриць. Франція з солоним запахом Ла-Маншу. Франція зі сяйвом в очах від сидру та кальвадосу. Класичний сценарій одного дня в Трувілі( «класичний» у найпрекраснішому розумінні цього слова) такий.

Знайомство

Трувіль невелике, але у своїй мініатюрності максимально затишне місто. Французькі будинки та кав’ярні, милі літні пари і час, який, здається, тут уповільнюється. Варто зазначити, що за цією «милістю» ховається фльор справді розкішного життя. Трохи більше століття тому у Нормандії полюбляли відпочивати представники французької аристократії, звідси і розкішні казино, ресторани. Час минає, а звички залишаються. Навіть у наш час відвідують це місто переважно заможні французи, оскільки жити та відпочивати тут справді «влітає в копієчку».

Базарчик з морепродуктами

Це просто must visit. Тут можна знайти такі морепродукти, які на «Discovery» не завжди покажуть, придбати за «смішними» цінами і одразу ж скуштувати. Продавці – чоловіки у грубих та високих гумових чоботях, які роблять з твого замовлення витвори мистецтва. Устриці з лимоном на льодових подушках – найбільш фотогенічна річ для Instagram. Що вже казати про смак. Додаємо трошки білого вина, крики чайок, що долинають з берегу, вид на білосніжне колесо огляду – картина ідеального дня у Трувілі майже готова.

Кальвадос і сидр

Кальвадос, або яблучна горілка, відома завдяки Ремарку. Сидр – теж родом з Нормандії. Тож знайти справді якісний напій на його батьківщині буде нескладно. Із цим допоможе будь-який французький супермаркет у містечку.

Ла-Манш

Усі дороги у Трувілі ведуть до узбережжя Ла-Маншу. Тут вже можна бігти йому назустріч, повільно йти, напускаючи піску у взуття, оглядатися на місто позаду, задирати голову та рахувати чайок і повітряних зміїв. Головне – споглядати та відчувати. По-іншому неможливо.

Тепер це справді картина ідеального дня.

Поруч із Трувілем є ще Девіль. Ці два міста, є такими собі близнюками, але це вже інша прекрасна історія.

Юлія Бурковська