Нотатки мандрівника

В Інстаграмі все частіше з’являються фото італійської піци, німецьких бургерів та французьких круасанів. А ти «гуглиш» фото з Парижа і плануєш чергові захопливі вихідні… з комп’ютером. І не знаєш, що полетіти в омріяну країну можна дешевше, ніж на Карлсоні, жити можна безкоштовно, а через два-три місяці можна завести друзів у всіх куточках Землі. І згодом ти зрозумієш, що невиліковно залежний. Від подорожей.

Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти

Часто можна почути скаргу: «Ось ми хотіли туди, і туди поїхати. Ось уже півроку хочемо, а зібратись і поїхати ніяк не можемо». Це все відмовки. Якщо ви кудись не потрапили, то недостатньо сильно хотіли. Потрібно лише сильне бажання і все здійсниться.

Не чекайте, доки збереться компанія

Якщо сильно залежати від наявності компанії для подорожі, то всі ваші плани так і залишались планами. Зібрати компанію друзів для поїздки по Україні ще більш-менш реально, проте коли йдеться про поїздку закордон, товариші часто крутять носом. Ніколи не чекайте, доки знайдеться хтось, хто вирушить з вами в подорож. У когось недостатньо грошей, іншим ніколи, комусь ліньки збирати валізу, у когось паспорта нема, а хтось взагалі кине вас перед самим від’їздом. Ви не пошкодуєте навіть якщо поїдете самі. Під час подорожі ви познайомитесь з різними людьми, і, можливо, знайдете друзів на все життя.

Не їдьте кудись лише задля галочки

Якщо їдете кудись, віддавайтеся цьому повністю. Зробити марафонний забіг по Лувру за дві години? Можна. Але навіщо. Ви їдете кудись не для того, аби сказати комусь: «Я там був». Все ж таки, бути можна годину, а можна декілька днів, а то й тиждень. Просто насолоджуйтесь подорожжю і їдьте лише туди, куди насправді хочете і мрієте потрапити.

Забудьте про фаст-фуди і смакуйте місцеву кухню

Перед поїздкою не полінуйтесь загуглити, що варто спробувати в тому чи іншому місці. Саме через національні страви пізнаєш країну або місто. Насолоджуйтесь випічкою та сирами у Франції, морепродуктами в Скандинавії, пивом та найрізноманітнішим м’ясом у Німеччині. А бургери з колою можна і вдома поїсти.

Пізнавайте життя зсередини

Ходити по новому місту туристом, звісно, цікаво. Саме ж в такій ролі ви сюди приїхали. Але спробуйте прожити хоча б день за звичайним, буденним графіком містянина. Орендуйте велосипед, прогуляйтесь супермаркетом, накупіть їжі і поваляйтесь в парку на траві, читаючи пресу незнайомою для вас мовою. Проїдьтеся в громадському транспорті в час-пік. Сходіть на продуктовий ринок, а ввечері приготуйте щось з місцевої кухні. Живіть у каучсерферів, щоб більше спілкуватись із жителями країни. До того ж, це шалена економія коштів. За проживання ви не заплатите рівно нічого! Або ж просто винайміть квартиру замість готельного номера.

Не гайте часу

Кожна марно витрачена хвилина вашої подорожі – величезна втрата. Намагайтесь під час мандрівки вставати якомога раніше. Не спіть до обіду. Нове місце варте того, щоб прокинутись на світанку, гуляти після опівночі, або ж узагалі не лягати. Забудьте про інтернет. Використовуйте його тільки тоді, коли потрібна реальна допомога для орієнтування на місцевості або для зв’язку з близькими.

Не все те класно, що must have

Щоб по-справжньому відчути дух країни чи міста, не обов’язково обійти всі must have місця. Париж – це не тільки Ейфелева вежа, а Британія – не лише Біг-Бен. Іноді краще побродити порожніми незнайомими вулицями, зайти увечері в п’ятницю в переповнений паб або піднятися на чужий дах.

Не везіть банальних сувенірів

Більшість італійсько-французько-німецьких сувенірів на зразок «мейд ін чайна» ви зможете купити в будь-якому торговому центрі Києва. Везіть те, що не зможете купити на Батьківщині – саме це і є сувеніром. Навіть якщо це просто газета. Найголовніше, щоб ця річ була для вас пам’ятною та унікальною.

Залишайтеся з містом наодинці

Кожне нове місто вимагає часу тет-а-тет. Іноді за довгими розмовами чи шумними вечірками важко розгледіти те, що було на видноті. Знайдіть час, щоб залишитись наодинці з містом – і ви довго будете згадувати ці моменти, переносячись спогадами в той час.

Не бійтеся спонтанності

Саме незаплановані вчинки наповнюють подорож новими відчуттями. З’явились дешеві квитки в місце, куди ви завжди мріяли потрапити, але летіти/їхати треба тільки через півроку? Купуйте їх, і будьте певні, що поїдете! Є реальна можливість потрапити в нове місце? Тоді придбайте квитки навіть за 2 дні до рейсу. Це дійсно надихає.

Вмійте прощатись

Коли в останній день ти починаєш спішно пакувати валізи й мчати до аеропорту чи на вокзал, а свої останні години своєї подорожі проводиш, як муха в окропі, це трохи псує емоції та останні враження від подорожі. Приготуйте все зарання і залиште собі декілька годинок для прогулянки «на прощання» улюбленими місцями. Це завжди наповнює подорож якимось особливим змістом. Ти залишаєш місто зі спогадами саме про те, що було найріднішим.

Та на останок, радійте, коли хтось здійснює твою мрію, адже це означає одне: хтось на Землі живе тим самим, чим живете ви.

Аліна Вірстюк