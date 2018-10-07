Пхукет — Останній клаптик раю на землі.

Острів рожевих заходів сонця, барвистих пляжів і тропічних злив. Пхукет — місце паломництва всіх, хто шукає незайману природу, нагріту чистим світлом тропічного сонця. Чарівний курорт, де можна знайти всі види відпочинку в одному місці.

Перше враження не завжди виправдовує сутність

Діставшись до Пхукета, відчиняєш вікна номера, вдихаєш глибше. Мандрівник може подумати, що вся ця буденна метушня скінчилася і нарешті він знайшов місце, де може радіти життю. Це не ілюзія. Так і є. Пхукет — ідеальне місце як для відпустки, так і для весільної подорожі. Кажуть, що Таїланд — курортний пункт для всіх молодих, спраглих зануритися в незабутні пригоди ризикованого характеру. Згадуючи Таїланд, мандрівники часто розповідають про силу силенну, бруду в містах, злочинності та нелогічного керування авто, місцевими. І це правда, коли мова йде про великі міста на зразок Бангкока або Паттайї. Однак Пхукет своїм спокоєм, який витає в острівному повітрі, доводить, що Таїланд буває різним. Можливо, дійсно незвиклим туристам у Паттайї в якісь моменти буде не по собі. Занадто шумно, сумбурно, так і відверто кажучи, брудно. Пхукет зовсім не така місцина. Тут хочеться насититися екзотикою, спокоєм і посміхатися.

Провінція Пхукет — це оточений океаном з усіх боків острів, устелений серпантинами доріг, непролазними джунглями, насиченими живністю і пишними зеленими пагорбами. До речі, в перекладі з малайської корінь слова «Пхукет» означає пагорб. Здалеку острів нагадує дуже складну і гармонійну систему згірок, які ніби зовсім нещодавно виросли з блакитної води. У Таїланді більшість населення є буддистами, тому на острові Пхукет можна знайти багато пишнобарвних буддійських храмів. Говорити про них марно. Їх варто побачити своїми очима. Не забудьте, що перед входом у святилище прийнято знімати взуття.

Обов’язковими до відвідування будуть такі святині:

Ват Чалонг

Ват Кхао Ранг

Ват Пра Нанг Санг

Ват Пратхонг

Ват Шрі Сунтхорн

Місцеві пляжі чисті від сміття. Берегова лінія рясніє барами і кафе, як традиційної так і європейської кухні, де можна покращити настрій або перекусити. Залежно від сезону, такі заклади можна знайти й у зовсім безлюдному стані. Пляжі, як не дивно, не схожі один на одного, тому при виборі поселення, вони відіграватимуть чималу роль. Туристам варто спробувати відвідати якомога більше різних пляжів. Якщо ноги працюють ладно, а характер витриманий, нордичний, то подорожувати Пхукетом можна як на мопеді, так і громадським транспортом, що теж принесе масу вражень. Якого вони будуть характеру — залежить від норову самого туриста.

Для любителів поплавати тут ідеальне місце, адже більшість часу хвилі невеликі, ідеальні для комфортного плавання. Температура води більше нагадує тепле молоко, як у дитинстві, а її блакитний колір зваблює навіть най прискіпливішого мандрівника. Це рай для туристів, які приїхали провести свій вікенд купаючись в морі!

Ба навіть, у Пхукеті знімався фільм «Пляж» з Леонардо ді Капріо і Тільдою Свінтон, та Зоряні війни ІІІ епізод. Взагалі, краса природи Тайланду спокусила близько 20-ти режисерів.

Клімат

Як правило, середньомісячна температура в Пхукеті практично не змінюється: вдень близько 30 градусів, а вночі опускається до цілком комфортної позначки — 24 градуси. Для туриста відкрите питання залишається лише в дощах. З грудня до березеня дощів майже немає. Решта сезону може застати супротивника дощів зненацька: тайські зливи зможуть дати фору навіть шріланкійским. Зливи, як правило, не тільки сильні, але і короткочасні. Після них знову виходить сонце і швидко висушує все навколо. Залежно від сезону, тут варіюється цінова політика на транспорт, номери в готелях та їжу. Для тих хто бажає заощадити й не боїться мряки — сміливо можна їхати в сезон дощів. Такий відпочинок не банальний, але хто казав, що відпустка повинна бути стандартною?

Орендувати мопед і об’їздити весь Пхукет — в будь-якому випадку, гарна ідея. Така поїздка претендує на бездоганне виконання. Оренда мототранспорту не дорога, до того ж, взяти мопед можна й без водійських прав. Острів чудово підходить для таких мандрів. Увага: не залишайте свій засіб пересування без нагляду, якщо немає нагальної потреби.



Північ і Південь острова сильно відрізняються один від одного. Дістатися з однієї частини на іншу — заняття, яке потребує, як мінімум, години часу з урахуванням всіх трафіків і затримок руху на дорогах. Тому, відразу необхідно визначиться з дислокацією. Залежно від обраного району, можна розраховувати на конкретну ціну та певний вид відпочинку. Нижче прикріплене лаконічне зведення:

Найгучніший, клубний і розвинений район – Патонг

Найтуристичний район, з численними ресторанами та кафе – Патонг, Ката і Карон

Сімейні райони – Банг Тао, Камала

Район дорогих готелів – Сурін

Тихий і малорозвинений район – Януй

Райони, де багато слов’ян – Най Харн, Карон, Ката.

Не туристична райони – Пхукет-Таун, Кату, Калонг, Таланг

Пхукет — місце, яке нікого не залишить байдужим. Тут вистачає як екзотичності, так ікультури. У цьому загубленому клаптику раю, кожен знайде свій відпочинок.

Ярослава Сахневич