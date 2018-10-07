Що робити у найбільших містах Бразилії?

Бразилія – мрія Остапа Бендера. Країна карнавалів і пристрасті, м’яса та кави, джунглів й океану, самби і рому. Яскравіше ніж тут — не буває.

«Ходімо туди, де краще запах. Ладний запах вкаже нам шлях»

Запах. Перше, на що Бразилія звертає увагу новоприбулого гостя – це власний аромат. Тут він всюди особливий, виразний, то занадто палкий, дряпає ніздрі пряним і солодким характером, то інтимний, вкрадливий. Залишаючи аеропорт з його потужною системою кондиціонування, турист і його ніс занурюються у велику подорож ароматами Бразилії. І зовсім не важливо, Ріо або Сан-Паулу. Навіть нагрітий сонцем асфальт пахне тут по-особливому. Отож, важливо тримати тут носа за вітром, щоб нічого не пропустити.

Нумерація будинків – це більше схоже на детально продуманий жарт, ніж на правду, але з легкістю орієнтуватися за порядковими номерами будинків в Сан-Паулу може тільки старий таксист. Цифри уздовж вулиці змінюються хаотично, йдуть то вниз, то вгору, враховуючи всі рукави і вигини вулиць заблукати навіть при відсутності бажання можна запросто!

Кава — не найважливіший напій в будинках і на вулицях Бразилії. А от, мате – з ним треба розібратися відразу: або повноцінно полюбити або зненавидіти. Тим не менш, для туриста в Ріо багато буде і кави і мате. У будь-якому вигляді: гарячому, холодному, змішаному з алкоголем, газованою водою, для любителя кави тут є де розгулятися. Однак, задля тутешньої кави необов’язково ходити у якесь правильне місце. Її можна знайти навіть в самому зубожілому кафе. З огляду на те, що Бразилія масштабний виробник сировини для кави, тут її якість за замовчуванням вище середнього. Тому щоб оцінити кавову різноманітність, краще пробувати її всюди!

Не шукай красоти, а шукай доброти

Славетна бразильська краса, що зійшла з модних журналів у буденний світ виявилася доволі не понадливою. На жаль, і на щастя, ніде немає такої пишноти жіночої краси, як на Сході Європи. Можна складати казки про бразильські форми, однак необхідно прояснити, що чоловіки в цій країні виглядають більш доглянуто, спортивно і привабливо ніж переважна частина жінок. Але все ж, таке враження може згладити ставлення до сексу в Бразилії. За статистикою на 9 наречених у Бразилії один жених. Такого рівня доступності людської близькості немає практично ніде, окрім хіба що Куби. Наприклад, у нічних клубах все дуже просто: люди просто знайомляться один з одним, беруться за руки і йдуть в ніч. Що вони робитимуть далі? Про це Вам може розповісти будь-який місцевий бразилець.

Пізнати місто – значить блукати

Зовнішній вигляд міст просто чудовий. Колоніальна архітектура, що панує в центральних районах досить гармонійно поєднується з урбаністичної сучасною архітектурою недавно побудованих висоток. Міста виглядають міцно-збитими, з великою кількістю алей, парків, усіляких площ і зелених зон. Міста в Бразилії просто красиві, як бізнес райони, так і спальні глибинки.

У людей в Бразилії можна повчитися соціально-орієнтованої поведінки. Вони посміхаються і чесно жадають, щоб Ви теж посміхалися. Чудовий відкритий характер справжніх жителів півдня змішався зі звичками сучасного американського суспільства, взятого за основний соціальний приклад. Бразилія, не беручи до уваги фавел і крайніх глибинок — це культурна і цивілізована країна усмішок. Просто слід триматися подалі від неблагополучних районів і тоді подорож буде наповненою щирою людяністю. Купуєте Ви кави в кафетерії, чи підробку рейбенів посеред центральної алеї або морозиво в супермаркеті, з Вами будуть максимально ввічливі й усміхнені. І не тому що ви турист або місцевий, лише тому, що тут так прийнято. Такого роду ввічливість не схожа ні на європейську і ні на ту, яку можна зустріти в США. Це дуже приємний елемент саме бразильської південноамериканської культури. Посміхайся — і тобі точно посміхнутися у відповідь.

Я сподіваюсь океан такий синій, як у моїх снах

Океан змушує душу прихилити чоло перед його величністю. Довжезна лінія суцільних пляжів в Ріо — місце паломництва більшості туристів в Бразилії. Ходити увесь день босими ногами між бурхливим океаном і живим, гучним містом по чистому піску – найкраща гра як для дітей, так і для дорослих. У ліве вухо шумить океан, а у праве гукає місто. Для тих, хто любить поплавати важливо враховувати те, що океан в Ріо норовливий і частіше дається людині з дошкою для серфінгу, ніж простому смертному в плавках. Однак, спробувати варто. Головне, тримати рот закритим, щоб не пообідати піском. Хвилі тут активні, грайливі. Пройти в Ріо від Копакабани до Іпанеми зберігаючи мовчання – найкраща бразильська медитація. Під час такої прогулянки можна помітити багато виступів і славних, прибраних, чистих місць, де можна розташуватися і довго-довго споглядати Атлантичний океан. Для любителів скупатися у прохолодній водичці варто було б з’їздити в райські бухти, яких в Бразилії безліч. Так, це коштує грошей. Однак, отримані враження просто безцінні.

Питання закуски все частіше стає в центрі моєї уваги

Їжа – п’ять із п’яти, враховуючи розумну ціну на продукти. Бразилія – це не менше, ніж м’ясний рай. Обов’язково варто відвідати ресторани, де за фіксовану плату можна з’їсти необмежену кількість різноманітних м’ясних страв, які куховарять на очах відвідувачів. Кухня в Бразилії – це зовсім не дієтична, але дуже насичена смаковими відтінками їжа. Бразильці люблять смачно поїсти, саме тому тут дуже багато різноманітних закладів на будь-який гаманець. Дуже популярні заклади, що працюють за схемою фуршету. Вибирай, що хочеш, поклади на тарілку і плати на касі. Такі заклади теж бувають різного рівня. Просто, не треба нікуди поспішати і потрібне місце знайдеться.

Велика кількість зброї на вулицях знаходиться у поліцейських в руках. Автомати, дробовики, різного виду пістолети, гранати і навіть снайперські гвинтівки лежать прямо в поліцейських машинах. Напочатку це бентежить, але з часом до такого виду звикаєш. Тутешні копи – одні з найбільш майстерних і жорстоких в світі. Жартувати з ними можна, але тільки на їх теми і постійно посміхаючись.

Ніч в Бразилії сповнена сюрпризів. Взагалі, район Лапа в Ріо, поцяткований сальса-барами. Танцюють тут максимально контактно, голосно і без зайвих докорів сумління. Ніч тут – пора сангвініків, які не соромляться кричати і наспівувати собі щось під ніс. Правда, варто зауважити, що вночі необхідно триматися людних місць, там можна відчувати себе в цілковитій безпеці. Бразильські міста багаті різного роду провулками, від яких при настанні темряви варто триматися подалі.

Інфраструктура

У великих містах вона влаштована надзвичайно зручним чином. Станції метро дуже короткі, автобуси в прекрасному візуальному і технічному стані пересуваються по місту в достатній кількості. Прокласти маршрут в бразильському місті не так вже й складно якщо орієнтуватися за допомогою мапи, а не нумерації будинків. Однак, якщо ви збираєтесь погостювати у чиєїсь бабусі чи інших родичів бережіться бездоріжжя, за межами міста буває або зовсім погано, або просто нормально.

Дороги надзвичайно чарівні. Дороги якісні, широкі та зручні. А де вони проходять? Ці казкові серпантини на шляху з Сан-Паулу в Ріо заворожують. Їхати по них трохи лячно, але відчуття небезпеки швидко проходить, залишаючи місце для натхнення і захоплення від краси буйних джунглів.

Бразилія — казка, в якій з кожним роком стає все більше культури і цивілізованості. Країна величезна, всю її за раз ніяк не об’їздити, враховуючи величезну кількість різноманітних місць і представників флори і фауни. Однак, спробувати побачити якомога більше все ж варто. Це зовсім інший кінець світу і потрібно, користуючись моментом, пристрасно вивчати його, особливо, з огляду на те, що цей кінець світу дуже доброзичливий.

Ярослава Сахневич