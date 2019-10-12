Занедбаний рай, або Невідома Туреччина

Напевно, більшість туристів вивчили напам’ять назви всіх екскурсій Туреччини. Але для гостей міста та області Кемеру з’явилася нова атракція під назвою «закинутий готель».

Готель Naturland Vacation Club In Eco Park був відкритий у 1997 році і відреставрований у 2002 році, а вже в 2013 році перестав приймати туристів.

Комплекс займає величезну територію в 140 000 м² і розташований на горі, порослій сосновим лісом, де на кожній сосні видніється інвентарний номер. Це говорить про те, що він є заповідником.

Туристи, які тут відпочивали раніше, особливо цінували чудове повітря із запахом хвої. У готелі другої лінії, просто всередині, росли справжні хвойні дерева — це було так дивовижно та затишно, що навіть велетенські дерева нікому не заважали.

Готель був дуже продуманим для туристів: багато мальовничих куточків, фонтанчики, водоспади, струмочки, фігурки тварин, які до сьогодні вражають туристів. На горі було бунгало, а на узбережжі моря — довгий 5-ти поверховий корпус.

Щоб спуститися з гори до моря, для гостей готелю працював фунікулер, виконаний у вигляді гігантських іграшкових псів, що більше нагадують ярмаркових клоунів-лиходіїв із творів Стівена Кінга або персонажів зі старого пародійного треш-фільму «Клоуни-вбивці з відкритого космосу».

На самій горі є потяг, який возив туристів до аквапарку, океанаріуму та зоопарку. Так! На території готелю був ще й міні-зоопарк, де жили лані, корови, кози, барани, гуси, павичі, качки та стайня з кіньми.

Окрім зоопарку, в готелі була своя ферма із власним міні-виробництвом молока, масла, м’яса для бюргерів тощо. Були навіть теплиці, в яких вирощували різноманітні овочі для відпочивальників.

А від кількості кафе на території готелю у туристів взагалі розбігалися очі. На першій лінії був концертний майданчик зі сценою, де організовували шоу-програму.

Ідея бізнес-плану була дуже цікавою, але складною для реалізації та майже неможливою для якісного сервісу. Для того, щоб доглядати цю величезну територію, потрібно було мати не менш ніж 1000 чоловік персоналу та багато ресурсів для підтримки тварин і зеленої території парку-готелю.

Господар мав власну віллу поряд з готелем, що дозволяло йому брати активну участь у житті свого проекту, а пересувався він територією маленьким автомобілем.

На жаль, власник згодом захворів та загинув. Його спадкоємці, двоє синів, не змогли поділити між собою та втримати такий величезний проект.

Через велику кількість поганих коментарів від туристів (кондиціонери не могли працювати без заміни, фунікулери виходили з ладу щодня, а від ферми був поганий запах), у 2013 році було прийняте рішення про вивезення з готелю останніх туристів, які їхали за спеціальною програмою, що дає можливість бюджетного відпочинку в готелях, які ще не відкрилися після реставрації або закриваються.

В останній рік було багато обурених туристів, адже в номерах були обірвані розетки, а на території працювала лише одна вбиральня. Майже всі кафе на той час були вже зачинені.

Незабаром закрили і сам готель. Тварин просто випустили із загонів, працівників звільники, фунікулери спустили донизу, а вода в басейнах висохла сама по собі.

Станом на 2015 рік готель був ще в нормальному стані, але сьогодні вже добре видно, що з кожним роком хвиля туристів туди заносила й мародерів. Однак у декількох номерах і досі є водопостачання та деяке майно.

Величезна територія залишилася майже незайманою, хоч і виглядає занедбано через декілька розбитих статуй та загальну розруху.

Така безкоштовна екскурсія до вподоби багатьом туристам. Подейкують, що там чергує місцева банда, яка називає себе охороною готелю і бере 2$ за вхід на територію. Але допитливих туристів це не зупиняє, адже тут дійсно є що подивитися.

Величезні статуї тварин, красиві дерева, запах сосен, вид на море та сам пляж — ось що привертає увагу туристів, коли вже всі екскурсії набридли.

Анна Загородня