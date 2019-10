Зовсім трохи історій про американські пам’ятки

У далеких Сполучених Штатах Америки є безліч місць, які варто відвідати й дізнатися про них якомога більше. Яку таємницю приховує Міст Золота Брама? Як дістатися до Алькатрасу? Та що ж таке «Форд Пікенс»?

«Таємниця Golden Gate Bridge»

Golden Gate Brige та Victoria’s Secret. Якось дивлячись один із шедеврів російського кінематографу, я почула таку фразу: «Я ведь здесь, в почтении безнадежного одиночества и сожаления того, что так и не смог переступить через перила Golden Gate Bridge».На жаль, місце, яке заворожує своєю красою, має неабияку сумну славу. Це одне з «найулюбленіших» місць людей, які зібрались покінчити життя самогубством. Час падіння ― 4 секунди, висота дуже велика, тож шансів вижити немає. Як пов‘язані між собою цей міст та Victoria’s Secret?

Рой закінчив Стентфорд, одружився, разом із сім’єю переїхав у Сан-Франциско. Він так палко кохав свою дружину, що йому було в задоволення ходити по магазинах і купувати їй спідню білизну або ж нічну сорочку в квіточку. Купуючи це, майбутній мільярдер зрозумів 2 речі. Дійсно, вибір не великий і практично все виглядає не дуже гарно. На чоловіка, який купує спідню білизну своїй дружині, дивляться неабияк підозріло.

Тоді він і зрозумів, чим саме буде займатися в майбутньому й що це принесе йому шалений прибуток. Рой вирішив відкрити магазини спідньої білизни, куди чоловіки можуть спокійно зайти й щось придбати своїй дружині. Йому треба було декілька років, щоб вивчити ринок і все детально спланувати. Він вклав у бізнес близько $80 тисяч, і в перший же рік його виручка була пів мільйона доларів. Чоловікам так сподобалась ідея Роя, що згодом його прибуток був $4 млн на рік.

У 1982 році бізнес почав занепадати та опинився на межі банкрутства. У той же час з‘являється на ринку новий магазин Leslie Wexner. Компанія побачила помилки Роя й викупила VS всього за $1 мільйон.

10 років тому VS стала коштувати більше $1 мільярда. Що стало з Роєм після продажу VS? Він намагався відкрити магазин дитячого одягу, потім від нього пішла дружина, а кохав він її більше за життя . До речі, Янгол, символ VS, був вигаданий на честь його дружини. І якщо втрату першого Янгола він зміг пережити, то втрату другого, на жаль, ні. Востаннє Роя бачили, коли він ішов цим мостом. Згодом його тіло знайшли поблизу острова Янголів. 26 серпня 1993 року цей Янгол приютив Роя назавжди. ⠀

Як дістатися до Алькатрасу?

Музей у будівлі колишньої в’язниці. Колись там свій термін відбував сам Аль-Капоне. Моторошне місце, яке зачарує Вас своєю красою так, що мурашки з’являться на тілі. Потрапити туди не складно, головне ―заздалегідь купити квитки. Вхід для однієї людини коштує приблизно $70-$100. Якщо купувати в «магазинчиках», доведеться віддати близько $130.

15 хвилин на кораблі і … вуаля! Ви вже в підніжжя знаменитої скелі. Одразу незрозуміле відчуття, стає моторошно, хочеться бігти назад, але інтерес бере гору―і Ви мусите йти далі. Ви можете обрати аудіогіда тією мовою, яку Ви розумієте, і гуляти нею на самоті. Коли Ви дійдете до «старту», там і почнеться Ваша незабутня пригода в похмурий світ, де добро та зло зустрічалися віч-на-віч. Світ, де доглядач стикався з найнебезпечнішими злочинцями. Там Ви зможете побачити й історію в’язниці, бунтів та спроб втеч. Жару піддають і так звані інтерв’ю доглядачів із «клієнтами» в’язниці. Далі центральний прохід «Бродвей», поряд карцер (якщо маєте клаустрофобію, краще туди не заходити), їдальня. Це все має досить похмурий вигляд. Спрацьовує уява ― і ти вже ніби відчуваєш когось поруч, ніби хтось з тобою далі йде. Не дивно, може, воно й справді так.

В’язниці боялися навіть найбільші злочинці. Звідти немає виходу. Не зважаючи на близькість до материка (близько 2 км.), вода в океані настільки холодна, що до нього не можливо дістатись самотужки. Зупинялось серце, хватали судоми ―і все одно неминуча смерть. Багато років тому, проводжаючи старий день та зустрічаючи новий, злочинці дивились на Сан-Франциско й розуміли, що вони втратили.

Форт Пікенс –що це за місце?

Сонячна Пенсакола знаменита не тільки своїми неперевершеними умовами для того, щоб розпочати займатися серфінгом. Води теплого Атлантичного океану бурхливо заходять у гавань до одного з найсильніших із чотирьох фортів. Це Форт Пікенс. Названий на честь генерал-майора Ендрю Пікенса. Форт було збудовано 1834 року. Зводили його упродовж п’яти років. Зауважу, що це все було зроблено рабами.Там відбулося декілька історичних битв. Але зараз…це історичне місце стало звичайним кемпінгом, нуууу, або ж не зовсім звичайним.

Та для Вас буде все. І магазин, і стоянка, і навіть пральна машинка (щоб нею користуватись, Ви повинні мати дрібні гроші й власний пральний порошок). Будьте готові, що там майже немає тіні, весь день палюче сонце. Але білий пісочок на пляжах і океан це компенсують. Ціна кемпінгу: $30 за ніч.

P.S.: туристи кажуть, що іноді вночі там відбуваються дивні речі. Хтось чує невідомі звуки біля намету, хтось прокидається від відчуття чиєїсь присутності. Може, і дійсно, опісля всіх тих битв душі солдат так і не змогли вибачити тодішній уряд і заспокоїтися.

Велкам ту Містері Спот

Тут не працюють жодні закони фізики. Цариця наук просто тихенько стоїть і розводить руками. Певно, із сарказмом хіхікає дивлячись на людей.

Розташований у передмісті Санта Крус, що в Каліфорнії. Потрапити туди коштує лише $7 разом із екскурсією на пів години. «Олл інклюзів» так би мовити. А також купа кльових фотографій.

Це місце називають «гравітаційною воронкою». Його вважають аномальним, а це все, тому що, уявіть, Ви все бачите під іншим кутом. Цікаво, що ця аномальна зона була знайдена в 40-х роках минулого століття, а її діаметр близько 50 метрів. Згодом це стало популярним місцем для туристів. Навіть дерева, і ті ростуть не так. Люди відчувають дивне запаморочення. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Містичним є те, що робота електроприладів порушується, а компас взагалі змінює свій напрям щосекунди.

Постояти на стінах ― «ноу проблем», повисіти на турніку під 45-градусним кутом ―взагалі «ізі». Ах точно, і тут Ви зовсім не побачите тварин і пташок. Тому не беріть із собою своїх домашніх улюбленців туди, їх просто не пустять разом із Вами.

І ще варто сказати, що вже було проведено безліч досліджень, але це все безрезультатно. Ніхто не може зрозуміти, чому там таке відбувається. Можливо, десь на тому загадковому пагорбі сидить у беззоряну ніч наодинці шаман, співає, приносить щось у жертву, а далі … світ завмирає й чекає продовження цієї тужливої та магічно-моторошної пісні.

Дивовижні місця із захопливою історією, скільки ж їх? Безліч.

Каріна-Іванна Рискіна ⠀⠀⠀