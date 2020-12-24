Анталія – різна, але така приваблива

Анталія – курортне містечко на південному узбережжі Туреччини, де гори зустрічаються з морем, місто з кремезними і зеленими каньйонами, де пляжі вкриті золотим піском, а водоспади, вигляд який перехоплює подих, малюють надзвичайні картини, на тлі яких творилася багата історія регіону.

Анталія – це найважливіший туристичний регіон у всій Туреччині. 2016 року кількість туристів, що прилетіли з України до Туреччини, досягла рекордного рівня – понад 1 млн українців, що на 48% більше, ніж було раніше. З них більше половини прибули в Анталію.

Перше, чим приваблює туристів Анталія – це пляжі. Вони тут довгі, піщані, а головне – чисті. Найбільшою популярністю користується пляж Лара, через регулярні концерти вітчизняних і закордонних зірок зірок. Популярними також є пляжі Бічпарк та Конялти, адже саме тут проходять найгучніші вечірки.

Водночас, в Анталії стрімко росте популярність відпочинку на дикому пляжі. Кращим місцем для такого відпочинку є пляж Олімпос. Всі охочі мають змогу відпочити без гучної музики, довгих гулянок та інших складових активного відпочинку, якого вдосталь на Анталійських берегах. Олімпос – це пляж для людей, які хочуть побути наодинці з собою та поринути у світ гармонії з природою.

Якщо ви вже приїхали в Анталію, то крім вечірок маєте оцінити і її красу. Радимо вам поїхати до водоспаду Дюден, велич якого вражає усіх без винятку. Водоспад з усіх боків обладнаний майданчиками, де кожен може зручно сісти та милуватися краєвидами, слухаючи заспокійливий шум Дюдену. Прохолодне повітря і приємна вологість робить це місце раєм для тих, хто бажає відпочити від усього світу.

Ще одна мальовнича точка курорту – Старий порт, що приваблює тисячі туристів різноманітними яхтами та кораблями. Він розташований у старій частині міста під назвою Калеічі. Якщо ви хочете зробити гарні фото на пам’ять, то вам точно треба сюди потрапити.

Дістатися до Анталії можна на літаку прямим рейсом з Києва або Львова. Краще планувати переліт заздалегідь, якщо купальний сезон уже розпочався. Він в Анталії відкривається у квітні, і тягнеться впродовж цілих 7 місяців.

Зупинитися можна в готелі. Їх тут безліч, кожен матиме змогу обрати щось для себе. Орендувати квартиру в Анталії останніми роками важко, адже набрав сили закон, який зобов’язує власника платити великі комісії та підписувати купу паперів.

Анталія – місце, де кожен знайде відпочинок для себе. Неважливо, хочете ви танцювати до ранку під музику модних діджеїв чи засмагати на пляжі, слухаючи плескіт хвиль. Анталія подарує вам відпочинок мрії, і ви точно захочете повернутись.

Евеліна Лиховій