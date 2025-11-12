Біометричний контроль буде впроваджено на кордонах США

Починаючи з 26 грудня Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) впроваджує нові правила, що дозволяють Службі митного і прикордонного контролю (CBP) збирати біометричні дані, включаючи фотографії, з усіх іноземців, які в’їжджають або виїжджають із країни.

Цей крок відкриває шлях до повноцінного запуску національної біометричної системи виїзду, реалізація якої тривала понад десятиліття. За прогнозами CBP, система запрацює у всіх комерційних аеропортах і морських портах протягом найближчих трьох-п’яти років.

Європа вже пішла цим шляхом

Європейський Союз у жовтні запустив власну цифрову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System), що фіксує зображення обличчя і відбитки пальців усіх мандрівників, які не є громадянами ЄС. Таким чином, США офіційно приєднуються до глобального тренду — використання технологій розпізнавання, для підвищення безпеки та зручності подорожей.

Точність і швидкість замість черг і перевірок

Точності даної технології становить понад 98%, біометрична технологія CBP суттєво вдосконалить процес ідентифікації. Пасажирам більше не доведеться кілька разів показувати паспорт чи — дані перевірятимуться автоматично. Це не лише прискорить проходження контролю, а й зменшить ризики помилкової ідентифікації.

Коли система біометричного виїзду запрацює на всіх міжнародних авіарейсах, це стане головним показником країн Програми безвізового в’їзду (Visa Waiver Program, VWP) заснованого ще у 1986 році і відкриє можливість для приєднання нових країн-партнерів.

Безвіз стимулює подорожі та економіку

За даними досліджень, після вступу країни до VWP кількість її громадян, які відвідують США, у середньому зростає на 18% протягом перших шести місяців, а через три роки — на 24%.

Приклад — Південна Корея. Уже через три роки після приєднання до програми у 2008 році кількість корейських туристів у США зросла майже на 50%. Це свідчить про довгостроковий економічний ефект від участі у VWP: зростають витрати туристів, створюються робочі місця у сфері подорожей і збільшуються податкові надходження.

Результат багаторічної боротьби

Просування біометричних технологій стало можливим завдяки системній роботі галузевих організацій. Зокрема, асоціація U.S. Travel досягла фінансування в межах законопроєкту One Big Beautiful Bill Act і роками відстоювала впровадження біометричного контролю як інструменту підвищення безпеки, спрощення подорожей і розширення безвізових можливостей.



Крок до безперешкодних подорожей

Комісія з питань безперешкодних і безпечних подорожей (The Commission on Seamless & Secure Travel) рекомендувала завершити впровадження біометричного контролю авіавиїзду до 2026 року.

На тлі підготовки до чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 і святкування 250-річчя незалежності США, країна прагне впровадити біометричну систему в’їзду/виїзду як один із ключових кроків для посилення національної безпеки, підвищення комфорту подорожей і розвитку міжнародного туризму.

Сергій Пархомчук

(Головне фото: pexels.com)