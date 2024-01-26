Чим живе сучасна стародавність міста Афіни?

Греція вражає своїм героїчно-міфологічним минулим. Саме тут розгорталися всім відомі сюжети міфів про 12 Олімпійців. Це й не дивно, що таке мальовниче місце їх привабило… Нас з вами, шановні друзі, очікує грандіозна подорож Елладою, тому пропоную прямо зараз перенестися у саме її серце – Афіни.

Це місто є живим прикладом того, як можливо поєднати стародавні легенди з чудесами сучасності. Саме багата історія, культурні скарби, яскраві пейзажі та зручності модерну приваблюють туристів з усього світу відчути, як це бути нащадками богів Олімпу.

Як доїхати до столиці грецьких богів?

Сьогодні існує багато способів відвідати столицю Еллади, як от, наприклад, літаком. Але це може бути дорого та взагалі проблематично у сучасних українських реаліях. Тому рекомендую сюди приїхати на автобусі. Може здатися, що то буде дуже довга і дискомфортна подорож, але я, як бідний турист зі стажем, запевняю, що це не так. Сучасні автобуси пропонують розетки, Wi-Fi, туалет та навіть деінде телевізор, де крутять турецькі серіали. Також плюсом цього способу подорожі є те, що міжнародна автобусна зупинка Афін знаходиться в 4.5 км від Акрополя. Себто можна приїхати, пройтися до свого готелю, заселитися та одразу йти гуляти.

Історія про те, як поруч з богами жили греки

Афіни багаті на археологічні чудеса. Це ще м’яко кажучи, бо кількість того, що знаходиться у землі, просто шокує.

Кожного разу, як греки вдаються до розширення афінського метрополітену чи інших будівельних робіт, то щоразу знаходять цінний артефакт. Це вже стало настільки звичною справою, що тепер на будмайданчиках орудують не лише будівельники, а й археологи.

Якщо казати про конкретні історичні місця, то варто згадати перлину столиці. Впевнена, ви про неї багато чули. І не дарма! Об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який панує на вершині столиці Еллади і всім своїм виглядом нагадує кожному про своє грандіозне минуле — йдеться про всім відомий Акрополь.

Це місце велично демонструє головний храм покровительниці міста – богині Афіни – Парфенон. Поруч з ним стоїть Ерехтейон – місце суперечки між Посейдоном і Афіною. Цей історичний ансамбль завершує храм Ніки Аптерос – сполучна частина південно-західного крила парадного входу Пропілей у минулому.

Біля підніжжя пагорба Акрополя ви можете побачити Афінську агору.

Свого часу це було місцем суспільного життя, де люди торгували та організовували дебати. Якщо ж підете в сторону будиночків з тісними брукованими вуличками, то потрапите в район Плака. Її ходи та неокласична архітектура розкриють вам історію цього прекрасного міста, що забезпечить незрівнянний досвід.

Культуру ніхто не відміняв!

Як ви зрозуміли, шановні читачі, Афіни є осередком не лише археологічних чудес, а й культурних явищ. Тому прикладом може постати місцевий Національний археологічний музей.

Його колекція є однією з найбагатших у світі – 20 тис. артефактів різних епох. Серед них: троянські золоті прикраси, поховальні дари, мармурові статуї, аттична кераміка з геометричним орнаментом, ритуальні лекіфи, саркофаги та інше.

Також варто сказати декілька слів про музей Бенакі. Звісно, він не такий помпезний, як описаний вище, але має і свої хитрощі, чим заманити пересічного туриста. Цей музей поєднує в собі не тільки археологічні артефакти, але й картинну галерею. Якщо ви потрапите в Афіни, але, на жаль, матимете мало часу для ознайомлення, то сміливо йдіть у музей Бенакі. Вб’єте одразу 2 зайців: побачите і артефакти, і картини.

Завершуючи цей пункт, маю написати й про диво стародавньої інженерії – одеон Герода Аттичного.

Ця будівля являє собою амфітеатр із 3-поверховою стіною. Налічує він 5 тис. місць для глядачів. Що найцікавіше, одеон зберігся на всі 99.8% (0.2% – це фарба). Тому тут досі показують різні вистави, як майже 2 тис. років тому.

«Хай буде вино і їжа!» – Діоніс

Побачивши й дізнавшись стільки всього нового про Афіни, ми не маємо забути, що подорожі подорожами, а обід за розкладом. Хоча може спочатку здатися, що тут поїсти – дорога справа, але це не так! Бюджетний турист завжди може розраховувати на смачну трапезу в місцевих сімейних кафешках. Їх легко знайти, варто лише подивитися на скатертини на столах. Якщо вони у синьо-білу клітинку, то заходьте та очікуйте на демократичні ціни й великі порції.

Переходячи до найсмачнішої частини розповіді, маю сказати, що греки дотримуються середземноморської дієти. Полягає вона в споживанні риби, білого м’яса, оливкової олії, цілозернових продуктів, різноманітних овочів і фруктів. Але не думайте, що місцеві мають нудну кухню! Якраз ці люди точно знають, як смачно і корисно їсти. Наприклад, мусака (поєднання баранини, кабачків, помідорів і соусу бешамель) стане вашим найліпшим другом під час подорожі. Чи то сувлакі – грецька закуска зі шматочків м’яса (частіше за все свинина або курятина) та овочів.

Якщо ви любитель шаурми, то вам точно сподобається гірос – сувлакі в соусі дзадзікі (йогурт з подрібненим огірком та його соком), шматочки овочів, картопля фрі й піта, в яку це все загорнуто.

Також не забудьте скуштувати місцевий грецький салат, бо він вас точно здивує смаком та подачею.

Звісно, про грецьку кухню не можна сказати в 3 словах, тому очікуйте на окрему статтю, де я викладу всю інформацію, котру так бережно збирала з вуст самих греків.

Столиця Еллади є сумішшю стародавніх чудес, культурного багатства та привабливості. Вона унікальна у своєму розумінні та здатна повною мірою перенести туристів до часів Сократа. Якщо ви блукаєте Акрополем, спостерігаєте за виставою в одеоні Герода Аттичного або насолоджуєтеся кулінарними дивами міста, то Афіни обіцяють незабутню подорож, де минуле непомітно переплететься з сьогоденням. Приїжджайте та відкрийте для себе магію Афін – міста, яке запрошує вас досліджувати, розмірковувати та бути завороженим його безсмертною чарівністю.

Валерія Дубова

(Головне фото автора)