Дегустація смаколиків та напоїв Болгарії

Сонячні дні, пляжі Чорного моря, багатий культурний спадок і, звичайно ж, чарівна кухня – Болгарія запрошує туристів на захопливу подорож смаками. Їжа в цій країні – це справжнє втілення традицій, сезонних продуктів та гостинності, що вразить справжніх гурманів.

Якщо ви збираєтесь відпочивати у Болгарії, варто запам’ятати декілька речей: місцеві жителі цінують спілкування з родиною, раді вітати гостей, годувати їх і ділитися з ними своїм життям та культурою. Багато цих моментів звісно відбуваються під час застіллям.

Баниця

Баниця – це традиційна болгарська випічка, яку можна знайти у пекарнях, кав’ярнях, їдальнях та навіть автобусних станціях. Це маслянистий, сирний виріб, який швидко стане вашою улюбленою стравою. Баниця готується з шарів тіста з маслом та традиційним болгарським сиром. Але існують й інші варіанти: з цибулею, капустою, шпинатом, грибами або гарбузом. Для любителів солодкого існує баниця з яблуками та волоськими горіхами. Баниця є невіддільною частиною традиційного болгарського сніданку і часто подається з ферментованим пшеничним напоєм буза.

Хоча раніше баницю з сиром готували на святкування Різдва та Нового року, зараз її можна придбати цілий рік. Але все ж у святкові дні обов’язково обережно жуйте шматочок баниці, адже в ньому можуть бути паперові побажання на щастя. Найщасливіший шматок може містити монету, це означає, що вас чекає успішний рік.

Гювеч

Гювеч – це дуже поживна страва, насичена вітамінами та білком. Зазвичай її готують зі свинини або яловичини, помідорів, бамії, грибів, гороху, зеленої квасолі, картоплі, баклажанів, цибулі, зелених трав та спецій.

Гювеч – це не лише назва класичної болгарської страви, але й глиняного посуду, у якому вона готується. Глиняний горщик використовується для повільного приготування м’яса, овочів та спецій у духовці, що надає страві смак і аромат. Є багато варіантів страви. Наприклад, версія з кашкавалом (болгарським жовтим сиром), доданим до свинини та овочів. Також існують варіанти з яйцями та навіть вегетаріанські страви.

Сир сирен

У країні молочні продукти займають вагому частину раціону. Хоча сир фета є одним з найбільш популярних, в країні також виробляється свій власний вид сиру. Цей болгарський білий сир, відомий як “сирен”, виготовляється з коров’ячого, овечого або козячого молока (або з їх суміші).

Сирен має трохи м’якшу, більш кремову текстуру, ніж сир фета. Проте цей білий сир все ж таки має розсипчасту структуру з легким цитрусовим смаком. Цей традиційний болгарський сир подається майже на кожному болгарському столі в салатах, з хлібом або навіть в тістечках.

Таратор

Таратор – це холодний суп та одночасно освіжальний напій, який дуже популярний в Болгарії. Цей освіжальний напій є вибором для болгар на початку будь-якої трапези. Щоб краще зрозуміти, він нагадує нашу звичну окрошку. Легенда стверджує, що рецепт супу був позичений у греків і адаптований болгарами з додаванням невеликої кількості води.

Основними інгредієнтами таратора є йогурт, огірки, вода, часник, іноді кріп або інші трави. Йогурт є базою і зазвичай розріджується водою, щоб отримати більш рідку консистенцію. Огірки можуть бути натерті або дрібно нарізані, додаючи страві хрустку та освіжальну нотку.

Шопський салат

Шопський салат – це просте, але прекрасне поєднання нарізаних кубиками помідорів, огірків, цибулі та перцю з тертим білим сиром сирене та петрушкою зверху. Додатковими прикрасами до страви можуть бути чорні оливки, стеблинка петрушки або гострий перець.

Назва “Шопська” ймовірно походить від назви групи економних людей, які відомі як “шопи” та часто мешкають у гірських районах Болгарії. Відповідно до болгарської традиції, шопський салат – це страва, яку молодята сідають їсти як першу трапезу після весільної церемонії. Цікаво, що найбільш визначними кольорами шопського салату є білий (сир), зелений (огірки) і червоний (помідори та перець), які ідеально поєднуються з кольорами державного прапора Болгарії, що може бути натяком на важливу роль шопського салату в болгарській кухні.

Болгарія – це країна, яка запрошує туристів на захопливу подорож смаками. Вона вражає своїх гостей різноманітністю традиційних страв, сезонних продуктів та гостинністю місцевого населення. Традиції та смаки Болгарії переплітаються в кожному шматочку харчування, надаючи вашій подорожі смакові нотки, які залишаться у вашій пам’яті надовго.

Оксана Гадасюк

(Головне фото з сайту: meettheslavs.com)