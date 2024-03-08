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Дегустація смаколиків та напоїв Болгарії

ВідОксана Гадасюк

Бер 8, 2024 #Болгарія |, #На замітку |

Сонячні дні, пляжі Чорного моря, багатий культурний спадок і, звичайно ж, чарівна кухня – Болгарія запрошує туристів на захопливу подорож смаками. Їжа в цій країні – це справжнє втілення традицій, сезонних продуктів та гостинності, що вразить справжніх гурманів.

Якщо ви збираєтесь відпочивати у Болгарії, варто запам’ятати декілька речей: місцеві жителі цінують спілкування з родиною, раді вітати гостей, годувати їх і ділитися з ними своїм життям та культурою. Багато цих моментів звісно відбуваються під час застіллям.

Баниця

Баниця – це традиційна болгарська випічка, яку можна знайти у пекарнях, кав’ярнях, їдальнях та навіть автобусних станціях. Це маслянистий, сирний виріб, який швидко стане вашою улюбленою стравою. Баниця готується з шарів тіста з маслом та традиційним болгарським сиром. Але існують й інші варіанти: з цибулею, капустою, шпинатом, грибами або гарбузом. Для любителів солодкого існує баниця з яблуками та волоськими горіхами. Баниця є невіддільною частиною традиційного болгарського сніданку і часто подається з ферментованим пшеничним напоєм буза.

Фото з сайту: willflyforfood.net

Хоча раніше баницю з сиром готували на святкування Різдва та Нового року, зараз її можна придбати цілий рік. Але все ж у святкові дні обов’язково обережно жуйте шматочок баниці, адже в ньому можуть бути паперові побажання на щастя. Найщасливіший шматок може містити монету, це означає, що вас чекає успішний рік.

Гювеч

Гювеч – це дуже поживна страва, насичена вітамінами та білком. Зазвичай її готують зі свинини або яловичини, помідорів, бамії, грибів, гороху, зеленої квасолі, картоплі, баклажанів, цибулі, зелених трав та спецій.

Фото з сайту: zakaz.ua

Гювеч – це не лише назва класичної болгарської страви, але й глиняного посуду, у якому вона готується. Глиняний горщик використовується для повільного приготування м’яса, овочів та спецій у духовці, що надає страві смак і аромат. Є багато варіантів страви. Наприклад, версія з кашкавалом (болгарським жовтим сиром), доданим до свинини та овочів. Також існують варіанти з яйцями та навіть вегетаріанські страви.

Сир сирен

У країні молочні продукти займають вагому частину раціону. Хоча сир фета є одним з найбільш популярних, в країні також виробляється свій власний вид сиру. Цей болгарський білий сир, відомий як “сирен”, виготовляється з коров’ячого, овечого або козячого молока (або з їх суміші).

Фото з сайту: truefoodies.com

Сирен має трохи м’якшу, більш кремову текстуру, ніж сир фета. Проте цей білий сир все ж таки має розсипчасту структуру з легким цитрусовим смаком. Цей традиційний болгарський сир подається майже на кожному болгарському столі в салатах, з хлібом або навіть в тістечках.

Таратор

Таратор – це холодний суп та одночасно освіжальний напій, який дуже популярний в Болгарії. Цей освіжальний напій є вибором для болгар на початку будь-якої трапези. Щоб краще зрозуміти, він нагадує нашу звичну окрошку. Легенда стверджує, що рецепт супу був позичений у греків і адаптований болгарами з додаванням невеликої кількості води.

Фото з сайту: 1000.menu

Основними інгредієнтами таратора є йогурт, огірки, вода, часник, іноді кріп або інші трави. Йогурт є базою і зазвичай розріджується водою, щоб отримати більш рідку консистенцію. Огірки можуть бути натерті або дрібно нарізані, додаючи страві хрустку та освіжальну нотку.

Шопський салат

Шопський салат – це просте, але прекрасне поєднання нарізаних кубиками помідорів, огірків, цибулі та перцю з тертим білим сиром сирене та петрушкою зверху. Додатковими прикрасами до страви можуть бути чорні оливки, стеблинка петрушки або гострий перець.

Фото з сайту: shuba.life

Назва “Шопська” ймовірно походить від назви групи економних людей, які відомі як “шопи” та часто мешкають у гірських районах Болгарії. Відповідно до болгарської традиції, шопський салат – це страва, яку молодята сідають їсти як першу трапезу після весільної церемонії. Цікаво, що найбільш визначними кольорами шопського салату є білий (сир), зелений (огірки) і червоний (помідори та перець), які ідеально поєднуються з кольорами державного прапора Болгарії, що може бути натяком на важливу роль шопського салату в болгарській кухні.

Болгарія – це країна, яка запрошує туристів на захопливу подорож смаками. Вона вражає своїх гостей різноманітністю традиційних страв, сезонних продуктів та гостинністю місцевого населення. Традиції та смаки Болгарії переплітаються в кожному шматочку харчування, надаючи вашій подорожі смакові нотки, які залишаться у вашій пам’яті надовго.

Оксана Гадасюк

(Головне фото з сайту: meettheslavs.com)

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