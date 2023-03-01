Французьке місто зробить проїзд у транспорті безплатним

У французькому місті Монпельє вирішили відмовитися від оплати за проїзд у громадському транспорті. Ідею мають втілити до 21 грудня 2023 року.

Місто на узбережжі Франції стане найбільшим муніципалітетом країни з безоплатним проїздом. Проєкт почали втілювати ще у 2020 році: громадський транспорт став безкоштовним у вихідні, а у 2021 році, оплату за проїзд повністю скасували для дітей до 18 років та осіб від 65 років. До кінця цього року оплату скасують для всіх: від мешканців до туристів.

Таким чином, влада спонукає мешканців міста відмовлятися від поїздок власним автомобілем на користь громадянського транспорту, — це дозволить зменшити викиди вуглекислого газу. Відомо, що відповідальність за 40 % шкідливих викидів у Монпельє лежить саме на транспорті.

Ще один аргумент, який наводить адміністрація міста, — підтримка родин із низьким доходом.

Нагадаємо, що схожі схеми вже діють у 39 регіонах Франції. Наприклад, у Парижі громадський транспорт став безкоштовним для дітей віком до 18 років.

Аділе Меметова

(Головне фото: DPA.com)