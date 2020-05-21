Італія post-covid: туристичні місця без туристів

Триває послаблення карантину, але кордони досі закриті. Ті, хто лишився в Італії попри спалах епідемії, тепер має унікальну нагоду помандрувати мальовничими місцями Апеннінського півострова. Сьогодні вирушаємо на фотопрогулянку Вітербо – затишним студентським містом, що розкинулося на пагорбах неподалік від Риму.

Вітербо – місто, яке рано засинає і рано прокидається. Саме тут мені випала нагода навчатися за обміном. Щойно наша хвиля студентів встигла приїхати до Італії та розвідати місцеве життя-буття, як нас застав карантин. Прогулянки стали можливими лише у дворі гуртожитку, а фотозйомки чудових навколишніх краєвидів – лише з вікон та балконів.

Минали тижні. Епідемія сягла піку та поволі поповзла на спад. Після двох місяців сидіння вдома італійці та гості, що не злякалися перечікування спалаху коронавірусу в його беззаперечному епіцентрі, нарешті дочекалися послаблення карантину. Тепер можна вільно гуляти вулицями, влаштовувати пробіжки та навіть ходити в ресторани – щоправда, лише щоб узяти їжу з собою.

Місто враз заполонили люди: поодинці та компаніями, в масках та без. Площі наповнилися веселим гомоном.

Здається, що й нема вже ніякого коронавірусу й ніякого карантину. Про особливий режим нагадують лише темні вітрини закритих крамниць.

Та якщо вам, як і мені, раз по раз хочеться втекти від скупчення людей та насолодитися тишею безлюдних вулиць – достатньо вийти на прогулянку ввечері. До того ж тут можна помилуватися мальовничим заходом сонця буквально з будь-якої точки міста: високих будівель у Вітербо нема взагалі – ні в центрі, ні на околицях.

Коли всі ресторани зачинені, важливо йти на прогулянку вечірніми італійськими вуличками… добре поївши. Бо з кожного вікна долинає аромат чогось дуже смачного.

UPD: матеріал написаний кілька днів тому, коли магазини одягу та ресторани були зачинені і ніхто не виїжджав з міста без нагальної потреби. Це була перша фаза послаблення карантину. Сьогодні вже можна посидіти в кав’ярні та вирушити, скажімо, в Рим. Саме туди ми з дівчатами плануємо поїхати найближчими днями. Ще трохи – і Італія остаточно переможе коронавірус.

Українцям від авторки: хочете мандрувати – за можливості сидіть удома. Ось такий парадокс. Послаблення карантину не означає цілковитого повернення до звичного життя. Що краще люди дбатимуть про свою безпеку, то швидше епідемія скінчиться. Не порушуйте соціальної дистанції – ліпше тим часом поміркуйте, куди поїхати після повного скасування карантину. А otiumportal.com вам у цьому допоможе!

Людмила Подобна