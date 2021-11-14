Хорватська Пула – райське місто курортної Європи

Якщо ви були у пустельному Єгипті 5 разів, а в гамірливій Туреччині всі 10, то маємо для вас чудову альтернативу. Місто Пула у Хорватії. Такої краси, мабуть, ви не бачили. Скелясті схили, лазурове море, та старовинна антична архітектура.



Це місце не розрекламоване, тому із Києва туди прибуває літак лише раз на тиждень. Це мінімальний час перебування там, а ми радимо їхати на два тижні.

Трішки з історії

Пула — місто і порт на південному узбережжі Адріатичного моря, найбільше місто в південній частині півострова Істрія, регіону Хорватії. Воно було засноване ще 177 році до н. е. древніми греками, ставши одним з перших грецьких колоній на півночі Адріатики.

Розквіт міста припав на епоху Стародавнього Риму. Римляни оцінили його важливе стратегічне розташування, саме за тих часів Пула стала найбільшим і найважливішим містом Істрії, відомим під ім’ям Pietas Iulia Pola.

Численні пам’ятки римських часів, що збереглися до наших часів, добре ілюструють його могутність і важливість у ту епоху. Уже пізніше довгий час місто перебувало у складі сучасної Італії, що наклало значний відбиток на його культуру.

Тож, якщо в Італію цього року ви не потрапили, їдьте сюди! Переконані, великої різниці не побачите. Взагалі Хорватія має багато чим здивувати, гляньте самі тут!

Програма на вечір у центрі + must try

Рекомендуємо розпочинати свою прогулянку ввечері, після 19.00, якщо ви подорожуєте влітку, оскільки клімат на цій території дуже жаркий та вологий. Таксі до центру брати зовсім не потрібно (хоча якщо берете, то обов’язково торгуйтеся, ціну можуть скинути удвічі). Піша прогулянка — це важлива частина подорожі, яка дасть вам відчути душу міста. Що не будиночок — то витвір мистецтва, на вулицях дуже тихо та спокійно. Квіти, кущі, інжирні дерева (ростуть на кожному кроці, як у нас яблуні, куштуйте плоди прямо з гілок) просочують повітря, що блищить-розовіє від м’якого заходу сонця. Не пропускайте цю «golden hour».

Дійшовши до центру, ви зрозумієте, що входите в старе місто, коли побачите величну Тріумфальну арку Сергієв, що, як господар міста, вітає вас, немов могутнього імператора, та привітно запрошує в гості.

Ці Золоті ворота були зведені ще у 27 році до н. е. давніми римлянами, а пізніше були вбудовані в міські ворота, поруч з якими – залишки міських стін римського періоду.

Далі на вас чекає люб’язна але вузька сивочола вуличка-господиня із гамірними торговцями по обидва боки, строкатими сувенірами, заманливими ароматами місцевих страв, вин та білої кави. Як увічливий гість, ви зобов’язані скуштувати філіжаночку місцевого напою. Для приготування «білої кави» зерна обсмажують на маргарині з пальмової олії, а готовий напій подають зі згущеним молоком. Зазвичай смакують його після обіду. До речі, ніде в магазинах придбати таку каву нам не вдалося, тож поки ви там, тіште себе щодня цим ніжним смаком.

Після невеликого кава-брейку, вкінці вулиці на вас чекає щось ще більш грандіозне. Це римський форум, улюблене місце для виступів хорових колективів, як 2000 років тому, так і сьогодні. У вихідні дні, тут і пісні, і танці, і конкурси, і жонглювання, і маскаради. Люди радіють життю та справді вміють веселитися. Якщо немає бажання перебувати в епіцентрі цих дійств, то сядьте за столик на терасі затишного ресторанчика, замовте келих хорватського вина та споглядайте.

Або ж рухайтеся далі, бо ще буде багато всього цікавого, як от Храм Августа, що мовчки стоїть та вже із року в рік теж близько двох тисячоліть споглядає як метушаться маленькі люди та впиваються земними насолодами. Він стоїть тихо. А от його стіни кричать до нас і до сьогодні написами грецькою. Підійдіть ближче, подивіться, послухайте.

А потім рушайте. Рушайте до історичної душі міста – Давньоримського амфітеатру. Гігантська споруда вміщала 23 тисячі глядачів. Він був одним з шести найбільших Колізеїв Римської імперії. Дуже добре зберігся. До сьогодні із дня у день він стоїть та дивиться на море, слухає пісні чайок та, як стара актриса великого театру, чекає на свій тріумф знову. Звичайно, молодість не повернути, але щорічні (якщо не рідше) концерти, що збирають там велику публіку, зберігають тепло у його старому серці. Є ще порох в порохівниці!

Комфортні дикі пляжі

Наступного ранку вирушайте на море (ну, як і кожного ранку). О 8.30 краще вже бути на пляжі. А зупинитися ми вам порекомендуємо в місці під назвою Stoja. Особливістю тутешніх пляжів, включаючи цей, є відсутність піску, спусків та взагалі звичного для всіх «пляжу». Все має такий вигляд, який був, мабуть, мільйони років тому, проте лежачок та прохолодний напій ви з легкістю купите. Вражають ці хорвати! Так чудово поєднують непорочність природної краси та туристичну інфраструктуру.

Тож, чому саме цей пляж? Бо він недалеко від центру, проте відчуття, що Ви десь глибоко в лісі біля водойми: скелі та хвоя – ваша компанія на весь день. Тут чисто й порівняно небагато людей. Тут є чимало зручностей. Опівдні, ховаючись від палючого сонця, ви можете забігти у торгово-розважальний центр поблизу та пообідати, випити смачний напій і ще й зайнятися шопінгом! Дуже рекомендуємо – ціни чи не втричі нижчі, ніж в Києві.

Гастро-частина

Проте найкращим вибором розкішного місця для обіду буде, не повірите, ринок. Рано-вранці, поки ви ще бачите якийсь переповнений подіями сон, рибалки атакують морських жителів. Улов із кальмарів, креветок, тунця, мідій і навіть акули вони привозять до Pula’s Marketplace, де шеф-кухар одразу ж готує вам свіжі морепродукти. Співвідношення ціна-якість вас надзвичайно порадує. Проте будьте швидкими, бо черги там великі, а заклад працює лише до обіду.

Бонусні цікавинки

Європейська Африка

Є ще в нас козир у рукаві. Це місце must visit – острови Бріоні, на яких розкинувся національний парк. Наступного дня зранку їдьте до морського порту, купуйте квиток на паром та вирушайте у двадцятихвилинну подорож. Вітаємо, ви на місці! Величезна територія із тваринами, що спокійно собі гуляють поряд із вами, древніми деревами (там є найстаріше оливкове дерево всього Середземномор’я) та ще чистішими пляжами (а здавалося б куди ще чистіше).

Людей на острів пускають невеликими групами, тож відчуття буде, що ви там чи не самі. Беріть на прокат велосипед, це обов’язково (бо ми не жартували про розмір острова), та подорожуйте на двохколісному транспорті й оглядайте чисту красу заповідника. Відвідайте спеціальну територію із дикими звірами: зебрами, слонами, вепрами, козликами, віслюками, словом, відчуйте себе в африканській саванні. Потім вирушайте до парку динозаврів. На скелястих берегах ви побачите справжні відбитки лап динозаврів, та репродукції їх гнізд і самих фігур колишніх володарів планети. Ще дуже багато всього можна побачити на островах, проте основне – це природа. Така краса, що сльози на очі накочуються. Проведіть там цілий день.

Місто на воді

Якщо морські кордони, все ж таки, відкриють, то наступного ж дня організуйте ще одну морську подорож, немов той Магеллан. Вона займе трішечки більше часу, якихось там 4 години. Проте воно того варте. Ви опинитеся у Венеції! Ось вам одразу список того, що треба спробувати в Італії. Так, у морському порті Пули ви можете придбати досить дешевий квиток до Італії та у будь-який день зручним морським шляхом дістатися до поетичного міста каналів, маскарадних масок та муранського скла. Скористайтеся такою можливістю!

За один день можна встигнути побачити чимало, проте не беріть екскурсовода, сплануйте маршрут заздалегідь самі. Прогуляйтеся не лише відомими місцями, а й тихими маленькими вуличками, де немає туристів, зупиніться десь подалі від центру і випийте кави у яскравій місцевій кав’ярні. До речі, ця порада актуальна всюди: у закладах для місцевих, що трохи далі від центру, порції зазвичай більші, ціни нижні, а смак вишуканіший і традиційніший.

Під вечір у самому центрі Венеції беріть просеко! Дивно, але ціни на напій як у Києві, проте якість навіть не зрівняти. Завітайте до магазину сувенірів, купіть ту всім відому маску і браслет із муранського скла (такого візерунка більше ні у кого у світі не буде).

Це лише маленька частина із того всього, що можна було б зробити й побачити в Пулі і не тільки там. Це наш маленький досвід, яким ми щедро ділимося з вами. Проте скільки спогадів!

Бажаємо, щоб ви провели відпустку насичено, отримали максимум із цих швидкоплинних днів і тепло згадували свою подорож, а наші поради, сподіваємося, допоможуть вам не марнувати час, не втрачати можливостей, а радісно проводити щасливі години із близькими на лоні величної природи.

Валерія Долматова