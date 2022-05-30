Молдова, хоч і маленька країна, проте має чим вас здивувати. Так, фанатам шаленого або пасивного пляжного відпочинку тут мало що є робити. Проте насолодитися природою, мальовничими краєвидами на фоні історичних пам’яток вам точно вдасться. Отже, переходимо до списку найвизначніших місць нашої південно-західної сусідки.

Старий Оргей

Всього за годину їзди від Кишинева знаходиться Орхейул або Старий Оргей. Це археологічний комплекс з багатого культурного та історичного значення для країни. Старий Оргей – місце приголомшливої ​​природної краси. Цей комплекс просто неба з видом на річку Раут містить укріплення, купальні, печери, руїни та монастирі. Вони походять ще з племен даків 2000 років тому. Стародавні пам’ятки датуються різними періодами, зокрема часами татарських та монгольських навал, 10 століттям до нашої ери та окупацією Золотої Орди в 14 столітті. Через незвичайність місцевості тут є і музей. Там ви на власні очі можете побачити експонати та дізнатися інформацію про це унікальне місце.

Монастир Ципова

Розташований у віддаленій, але красивій частині Молдови (селі у Резинському районі Молдови), цей монастир складається з трьох основних комплексів. Вони були викопані зі скель вздовж берегів річки Дністер. Найстарішим комплексом є Хрестосвятська церква (XI ст.). Дві інші – церква Святого Миколая (XIV ст.) та Городище (16 ст.). Якщо ви йдете стежкою повз печери, ви насолодитеся гарним краєвидом на природу, який закінчується прекрасним водоспадом. У кожній печері є келії ченців. Їх вистачає на 700 осіб, хоча зараз там проживає менш як 20 ченців.

Фортеця Сорока

Місто Сороки відігравало велику і важливу роль протягом усієї історії Молдови завдяки своєму розташуванню на річці Дністер. Під час воєн і облог військо могли добре захищати країну з цієї точки. Головною пам’яткою є фортеця Сорока, одна з ланцюжків військових твердинь, побудованих ще в 14 столітті князями, які прагнули зміцнити свої позиції проти загарбників. Через велику ромську громаду тут Сороки є неофіційною столицею ромів. Щоб розважитись, пройдіться особняками ромської еліти, розташованими вулицями центру міста.

Природний заповідник Королівський ліс

Заснований у 1993 році, це найбільший природний заповідник у Молдові у Глодянах. Тут ви знайдете найстаріші у країні насадження старовинного дуба. Найстарішому дубу, за оцінками, близько 450 років. Поціновувачам природи сподобається безліч видів птахів, серед яких найпомітнішими є чаплі, які гніздяться біля річки. Відкрийте для себе місцевість, відому як «Сто пагорбів», ландшафт горбів. Досі ніхто не розуміє, як вони утворилися. Королівський ліс — це чудовий спосіб провести день на свіжому повітрі у гармонії з природою. Якщо вам до вподоби таємнича атмосфера, радимо переглянути статтю про ліси із секретами.

Цаульський парк і садиба Поммерів

Розташований у селищі Цаул, це парк є найбільшим у країні. Усередині нього знаходиться велична садиба єпископа Івана Поммера, побудована на початку 20 століття. Сам парк складається з двох частин. У верхній частині ви знайдете садибу з тоннами пішохідних доріжок, які поглинають дивовижні клумби. Нижній парк більше схожий на ліс. Було висаджено різні групи дерев, і кожна група характерна для різних географічних районів. Пройшовши 12,5 тисяч стежок, ви зможете відкрити для себе 150 різновидів екзотичних дерев і кущів. пройшовши 12,5 тисяч стежок.

Відвідавши хоч одне з цих місць, ви отримаєте масу вражень і релаксу у цей непростий воєнний час, а також підтримаєте туристичний бізнес Молдови. Так само як вона підтримує зараз українців проти спільного ворога.

Юлія Медведь